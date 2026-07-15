Отец Владислав рассказал, в каком возрасте меняют крестик и можно ли носить семейную реликвию без повторного освящения

15 июля 2026, 17:56, ИА Амител

Нательный крест / Фото: Сгенерировано ИИ Яндекс Алиса / amic.ru

Православный священник Владислав Береговой разъяснил в интервью RT традиции, связанные с ношением нательного креста. По его словам, обычно крест не передают по наследству, а оставляют с человеком до конца его жизни.

Для крещения младенца, как правило, покупают небольшой крестик — его ребенок носит примерно до 4–8 лет. Затем принято приобретать новый.

При этом священник отметил, что из этого правила есть исключение. Если в семье есть крестик, который представляет большую материальную или духовную ценность и передается из поколения в поколение, его вполне можно использовать.

Отец Владислав также рассказал о нюансах, связанных с освящением семейных реликвий. Если человек хочет носить унаследованный крест, заново освящать его необязательно: по церковным представлениям, крест уже является святыней. В то же время, если у человека есть такое желание, священник может провести обряд освящения.