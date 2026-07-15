Священник заявил, что доставшийся по наследству крестик нельзя носить
Отец Владислав рассказал, в каком возрасте меняют крестик и можно ли носить семейную реликвию без повторного освящения
15 июля 2026, 17:56, ИА Амител
Православный священник Владислав Береговой разъяснил в интервью RT традиции, связанные с ношением нательного креста. По его словам, обычно крест не передают по наследству, а оставляют с человеком до конца его жизни.
Для крещения младенца, как правило, покупают небольшой крестик — его ребенок носит примерно до 4–8 лет. Затем принято приобретать новый.
При этом священник отметил, что из этого правила есть исключение. Если в семье есть крестик, который представляет большую материальную или духовную ценность и передается из поколения в поколение, его вполне можно использовать.
Отец Владислав также рассказал о нюансах, связанных с освящением семейных реликвий. Если человек хочет носить унаследованный крест, заново освящать его необязательно: по церковным представлениям, крест уже является святыней. В то же время, если у человека есть такое желание, священник может провести обряд освящения.
19:41:22 15-07-2026
откуда он это взял и из каких канонов?! нет такого нигде
21:40:13 15-07-2026
Гость (19:41:22 15-07-2026) откуда он это взял и из каких канонов?! нет такого нигде...
"Что именно в моей истории вам намекает на то, что мне вообще нравятся кресты?" (с) Иисус из Назарета
22:00:08 15-07-2026
Гость (19:41:22 15-07-2026) откуда он это взял и из каких канонов?! нет такого нигде... А сейчас у всех принцип - Мели Емеля... Как в конце времен.
22:59:20 15-07-2026
язычество какое-то.
06:25:29 16-07-2026
Мусик (22:59:20 15-07-2026) язычество какое-то.... Язычество - это то, что вы предали. Вот теперь и страдаете, неприкаянные, поклоняясь еврейскому божку.
11:29:52 16-07-2026
Чисто еврейские замашки- купите у нас новый, с миру по нитке...