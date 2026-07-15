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Священник заявил, что доставшийся по наследству крестик нельзя носить

Отец Владислав рассказал, в каком возрасте меняют крестик и можно ли носить семейную реликвию без повторного освящения

15 июля 2026, 17:56, ИА Амител

Нательный крест / Фото: Сгенерировано ИИ Яндекс Алиса / amic.ru
Нательный крест / Фото: Сгенерировано ИИ Яндекс Алиса / amic.ru

Православный священник Владислав Береговой разъяснил в интервью RT традиции, связанные с ношением нательного креста. По его словам, обычно крест не передают по наследству, а оставляют с человеком до конца его жизни.

Для крещения младенца, как правило, покупают небольшой крестик — его ребенок носит примерно до 4–8 лет. Затем принято приобретать новый.

При этом священник отметил, что из этого правила есть исключение. Если в семье есть крестик, который представляет большую материальную или духовную ценность и передается из поколения в поколение, его вполне можно использовать.

Отец Владислав также рассказал о нюансах, связанных с освящением семейных реликвий. Если человек хочет носить унаследованный крест, заново освящать его необязательно: по церковным представлениям, крест уже является святыней. В то же время, если у человека есть такое желание, священник может провести обряд освящения.

Храм, церковные свечи / Фото: amic.ru

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Комментарии 6

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Гость

19:41:22 15-07-2026

откуда он это взял и из каких канонов?! нет такого нигде

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Гость

21:40:13 15-07-2026

Гость (19:41:22 15-07-2026) откуда он это взял и из каких канонов?! нет такого нигде...
"Что именно в моей истории вам намекает на то, что мне вообще нравятся кресты?" (с) Иисус из Назарета

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Гость

22:00:08 15-07-2026

Гость (19:41:22 15-07-2026) откуда он это взял и из каких канонов?! нет такого нигде... А сейчас у всех принцип - Мели Емеля... Как в конце времен.

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Мусик

22:59:20 15-07-2026

язычество какое-то.

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Гость

06:25:29 16-07-2026

Мусик (22:59:20 15-07-2026) язычество какое-то.... Язычество - это то, что вы предали. Вот теперь и страдаете, неприкаянные, поклоняясь еврейскому божку.

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Гость

11:29:52 16-07-2026

Чисто еврейские замашки- купите у нас новый, с миру по нитке...

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