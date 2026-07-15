Внучка Валерия Золотухина сыграет Наташу Ростову в новом фильме "Война и мир"
Премьеру запланировали на 2028 год
15 июля 2026, 17:50, ИА Амител
Внучка известного актера Валерия Золотухина, Мария, сыграет Наташу Ростову в новом многосерийном фильме "Война и мир", сообщает kino-teatr.ru.
Постановку исторической киноленты доверили Сергею Урсуляку. Выход картины на экраны запланирован к 200-летию со дня рождения Льва Толстого, которое будет отмечаться в 2028 году.
Для 28-летней Марии Золотухиной этот проект станет второй значимой работой в кино после успешного старта в драме "Праведник". Ключевые роли в экранизации распределились следующим образом: Никите Волкову достался образ князя Андрея Болконского, а Никите Языкову — Пьера Безухова.
Родителей Наташи Ростовой и их детей воплотят Михаил Пореченков (граф Ростов) и Анна Михалкова (графиня). Образ полководца Михаила Кутузова примерит Александр Балуев.
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Ну, куда их уже? Чем плох советский фильм?
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23:00:20 15-07-2026
Был на выпускном три года назад в 22 школе. Директор сказал что выпускницы были красивые как Наташа Ростова. Их сотен человек так и не поняли кто это такая. Я сидел на 13 ряду и таком же месте. Даже не встал когда гимн этой школы завывал.
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Не сочиняй! Знаю выпускников из той школы, точно читали "Войну и мир", что меня тоже слегка удивило...
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а прямо похожа.