Внучка Валерия Золотухина сыграет Наташу Ростову в новом фильме "Война и мир"

Премьеру запланировали на 2028 год

15 июля 2026, 17:50, ИА Амител

Мария Золотухина в фильме "Праведник" / Фото: кадр из фильма

Внучка известного актера Валерия Золотухина, Мария, сыграет Наташу Ростову в новом многосерийном фильме "Война и мир", сообщает kino-teatr.ru.

Постановку исторической киноленты доверили Сергею Урсуляку. Выход картины на экраны запланирован к 200-летию со дня рождения Льва Толстого, которое будет отмечаться в 2028 году.

Для 28-летней Марии Золотухиной этот проект станет второй значимой работой в кино после успешного старта в драме "Праведник". Ключевые роли в экранизации распределились следующим образом: Никите Волкову достался образ князя Андрея Болконского, а Никите Языкову — Пьера Безухова.

Родителей Наташи Ростовой и их детей воплотят Михаил Пореченков (граф Ростов) и Анна Михалкова (графиня). Образ полководца Михаила Кутузова примерит Александр Балуев.