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Внучка Валерия Золотухина сыграет Наташу Ростову в новом фильме "Война и мир"

Премьеру запланировали на 2028 год

15 июля 2026, 17:50, ИА Амител

Мария Золотухина в фильме "Праведник" / Фото: кадр из фильма
Мария Золотухина в фильме "Праведник" / Фото: кадр из фильма

Внучка известного актера Валерия Золотухина, Мария, сыграет Наташу Ростову в новом многосерийном фильме "Война и мир", сообщает kino-teatr.ru.

Постановку исторической киноленты доверили Сергею Урсуляку. Выход картины на экраны запланирован к 200-летию со дня рождения Льва Толстого, которое будет отмечаться в 2028 году.

Для 28-летней Марии Золотухиной этот проект станет второй значимой работой в кино после успешного старта в драме "Праведник". Ключевые роли в экранизации распределились следующим образом: Никите Волкову достался образ князя Андрея Болконского, а Никите Языкову — Пьера Безухова.

Родителей Наташи Ростовой и их детей воплотят Михаил Пореченков (граф Ростов) и Анна Михалкова (графиня). Образ полководца Михаила Кутузова примерит Александр Балуев.

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Комментарии 6

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гость

17:57:26 15-07-2026

Ну, куда их уже? Чем плох советский фильм?

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Гость

22:30:26 15-07-2026

Бондарчука не переплюнуть. Фильм на все времена. Зачем пыжиться?

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Гость

06:22:15 16-07-2026

Гость (22:30:26 15-07-2026) Бондарчука не переплюнуть. Фильм на все времена. Зачем пыжит... С престарелыми актерами в ролях?

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Гость

23:00:20 15-07-2026

Был на выпускном три года назад в 22 школе. Директор сказал что выпускницы были красивые как Наташа Ростова. Их сотен человек так и не поняли кто это такая. Я сидел на 13 ряду и таком же месте. Даже не встал когда гимн этой школы завывал.

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Гость

00:26:37 16-07-2026

Не сочиняй! Знаю выпускников из той школы, точно читали "Войну и мир", что меня тоже слегка удивило...

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Мусик

09:34:20 16-07-2026

а прямо похожа.

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