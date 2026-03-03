"Просто люблю готовить". Как барнаульская мама в декрете купила шаурмичную и стала звездой

Знакомьтесь с Анной Захарьевой, которая решила открыть собственный бизнес и продвигает его через соцсети

03 марта 2026, 06:15, ИА Амител

Шаурма на тарелке / Фото: создано в ChatGPT

28-летняя Анна Захарьева из Барнаула еще год назад не могла представить, что станет хозяйкой собственной точки общепита в центре города. Нутрициолог по образованию долгое время вела кулинарный блог, снимала рецепты, а также помогала девушкам снижать вес. К слову, Анна и сама похудела на 40 килограммов. Однако ей пришлось забросить свой блог. В итоге Анна листала объявления о продаже готового бизнеса и увидела павильон шаурмы на улице Молодежной. Девушка рискнула и не прогадала. Ролики о том, как Анна готовит шаурму, стали популярными в соцсетях.

"Сделать что-то настоящее"

Анна много лет вела свой блог о похудении и о том, как правильно питаться. Ролики барнаульской девушки "залетали" в тренды, но блог не приносил стабильного дохода. Отдача оказалась меньше ожиданий. Затем изменились алгоритмы соцсетей, аудитория сократилась, и нужно было искать новую работу.

До этого девушка пробовала себя в разных сферах: продавала детскую одежду, изготавливала протеиновые сладости, даже приобрела станок, чтобы делать деревянные игрушки. Но ни одно дело не приносило больших доходов.

От сырников до шаурмы

Сначала Анна занялась полуфабрикатами: готовила на заказ сырники, котлеты, пельмени. Работала на домашней кухне за городом и развозила заказы в Барнаул. Также за спиной был опыт работы в общепите — в студенческие годы трудилась в гостиницах и ресторанах: барменом, официантом, администратором.

«Лепила, отдавала, снова лепила. Летом продажи резко упали. Денег почти не было. Было ощущение, что мне почти 30, а за плечами — ничего. Я просто люблю готовить», — вспоминает предпринимательница.

Однажды Анна просматривала в интернете объявления о продаже готового бизнеса и увидела, что можно приобрести павильон шаурмы на улице Молодежной. Стоимость — 300 тысяч рублей.

«Денег у меня не было вообще. Но внутри как будто щелкнуло — это мое», — вспоминает она.

Анна поехала на место, сняла помещение на видео, пересчитала оборудование и предложила выкупить точку по фактической стоимости техники — за 100 тысяч рублей. Сначала владелец точки был не готов "расставаться" с бизнесом за такую сумму, но в итоге согласился на условия девушки. Однако у Анны не было в наличии даже 100 тысяч, поэтому она оформила кредитную карту и выкупила бизнес. На следующий день уже отмывала помещение и готовилась к запуску.

Путь к успеху

Первый рабочий день оказался настоящим испытанием.

«Я не умела правильно сворачивать шаурму, не знала всех нюансов приготовления мяса и соусов. Училась прямо в процессе», — вспоминает Анна.

Девушка работала одна — без выходных, с утра до позднего вечера. Мясо и лаваш ей привозят поставщики, а овощи она выбирает сама. По словам Анны Захарьевой, ей в "наследство" досталась шаурмичная с непростой репутацией. Многие посетители жаловались на грязь в зале. В итоге Анна сделала ставку на чистоту, открытость и честный диалог с клиентами.

Переломный момент наступил, когда ролики о ее работе стали активно распространяться в соцсетях. О точке узнали, а к павильону начали выстраиваться очереди.

«Я выглядывала в окно — и мне было одновременно страшно и радостно. Людей очень много, а я одна», — вспоминает Анна.

Сейчас работают уже несколько поваров. Анна формирует команду, обучает новичков и сама учится у более опытных коллег.

«Я просто не играю роль. Я такая, какая есть. Готовлю как дома — для своих», — уверяет Анна.

Павильон стал одним из самых популярных в центре Барнаула. Предпринимательница пока не строит масштабных планов по созданию сети. Ее задача — наладить процессы и собрать сильную команду.

«Это первое дело в моей жизни, которое пошло не через преодоление, а по любви. И, кажется, именно поэтому оно работает», — отмечает Анна Захарьева.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.