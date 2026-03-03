"Просто люблю готовить". Как барнаульская мама в декрете купила шаурмичную и стала звездой
Знакомьтесь с Анной Захарьевой, которая решила открыть собственный бизнес и продвигает его через соцсети
03 марта 2026, 06:15, ИА Амител
28-летняя Анна Захарьева из Барнаула еще год назад не могла представить, что станет хозяйкой собственной точки общепита в центре города. Нутрициолог по образованию долгое время вела кулинарный блог, снимала рецепты, а также помогала девушкам снижать вес. К слову, Анна и сама похудела на 40 килограммов. Однако ей пришлось забросить свой блог. В итоге Анна листала объявления о продаже готового бизнеса и увидела павильон шаурмы на улице Молодежной. Девушка рискнула и не прогадала. Ролики о том, как Анна готовит шаурму, стали популярными в соцсетях.
"Сделать что-то настоящее"
Анна много лет вела свой блог о похудении и о том, как правильно питаться. Ролики барнаульской девушки "залетали" в тренды, но блог не приносил стабильного дохода. Отдача оказалась меньше ожиданий. Затем изменились алгоритмы соцсетей, аудитория сократилась, и нужно было искать новую работу.
До этого девушка пробовала себя в разных сферах: продавала детскую одежду, изготавливала протеиновые сладости, даже приобрела станок, чтобы делать деревянные игрушки. Но ни одно дело не приносило больших доходов.
От сырников до шаурмы
Сначала Анна занялась полуфабрикатами: готовила на заказ сырники, котлеты, пельмени. Работала на домашней кухне за городом и развозила заказы в Барнаул. Также за спиной был опыт работы в общепите — в студенческие годы трудилась в гостиницах и ресторанах: барменом, официантом, администратором.
«Лепила, отдавала, снова лепила. Летом продажи резко упали. Денег почти не было. Было ощущение, что мне почти 30, а за плечами — ничего. Я просто люблю готовить», — вспоминает предпринимательница.
Однажды Анна просматривала в интернете объявления о продаже готового бизнеса и увидела, что можно приобрести павильон шаурмы на улице Молодежной. Стоимость — 300 тысяч рублей.
«Денег у меня не было вообще. Но внутри как будто щелкнуло — это мое», — вспоминает она.
Анна поехала на место, сняла помещение на видео, пересчитала оборудование и предложила выкупить точку по фактической стоимости техники — за 100 тысяч рублей. Сначала владелец точки был не готов "расставаться" с бизнесом за такую сумму, но в итоге согласился на условия девушки. Однако у Анны не было в наличии даже 100 тысяч, поэтому она оформила кредитную карту и выкупила бизнес. На следующий день уже отмывала помещение и готовилась к запуску.
Путь к успеху
Первый рабочий день оказался настоящим испытанием.
«Я не умела правильно сворачивать шаурму, не знала всех нюансов приготовления мяса и соусов. Училась прямо в процессе», — вспоминает Анна.
Девушка работала одна — без выходных, с утра до позднего вечера. Мясо и лаваш ей привозят поставщики, а овощи она выбирает сама. По словам Анны Захарьевой, ей в "наследство" досталась шаурмичная с непростой репутацией. Многие посетители жаловались на грязь в зале. В итоге Анна сделала ставку на чистоту, открытость и честный диалог с клиентами.
Переломный момент наступил, когда ролики о ее работе стали активно распространяться в соцсетях. О точке узнали, а к павильону начали выстраиваться очереди.
«Я выглядывала в окно — и мне было одновременно страшно и радостно. Людей очень много, а я одна», — вспоминает Анна.
Сейчас работают уже несколько поваров. Анна формирует команду, обучает новичков и сама учится у более опытных коллег.
«Я просто не играю роль. Я такая, какая есть. Готовлю как дома — для своих», — уверяет Анна.
Павильон стал одним из самых популярных в центре Барнаула. Предпринимательница пока не строит масштабных планов по созданию сети. Ее задача — наладить процессы и собрать сильную команду.
«Это первое дело в моей жизни, которое пошло не через преодоление, а по любви. И, кажется, именно поэтому оно работает», — отмечает Анна Захарьева.
Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.
07:15:13 03-03-2026
Так все здорово, что вместо фото ее шаурмы все нарисовал ИИ?)
07:23:51 03-03-2026
Звезду поглотит черная дыра
07:35:34 03-03-2026
/Готовлю как дома/
А я не хочу как дома, я хочу вкусно(с)анекдот
08:16:40 03-03-2026
дай бог конечно.
главное чтобы к одной с сошкой не присосались семеро бюджетных попрошаек с ложками
08:45:59 03-03-2026
Сколько человек отравилось "домашней" шаурмой от Анны Захарьевой?
09:08:27 03-03-2026
Честно говоря ни разу не слышал, а я практически все шавухи в городе обошел. Надо зайти попробовать. И еще момент - из статьи стало понятно, что бизнеса не для Ани. Поэтому надо успеть попробовать шавуху пока не закрылась. Адрес бы еще в статье написали бы.
09:37:48 03-03-2026
ыть (09:08:27 03-03-2026) Честно говоря ни разу не слышал, а я практически все шавухи ...
Около гостиницы Колос
01:48:07 04-03-2026
ыть (09:08:27 03-03-2026) Честно говоря ни разу не слышал, а я практически все шавухи ... Любишь шаурму как в Челябе во "вкусе востока"?)
09:08:49 03-03-2026
Комментаторы обиженные на весь свет.
Нет, что б поддержать человека. Она не ноет, она дело делает, ещё и людям работу даёт.
Пусть у нее все получится!
09:23:30 03-03-2026
Гость (09:08:49 03-03-2026) Комментаторы обиженные на весь свет.Нет, что б поддержат... Да уж, доброжелательные комментаторы затопчут любого.
09:25:53 03-03-2026
Гость (09:08:49 03-03-2026) Комментаторы обиженные на весь свет.Нет, что б поддержат... Да пусть получится, жалко что ли? Только в статье говорится, что эта мегапопулярное заведение, что очень сомнительно. Популярные точки или даже уже легендарные это, например, Каспий на Старом базаре (раньше был в другом месте), Пойдем к Толяше в Цезаре, глухонемой на Крытом рынке и т.д.
10:02:00 03-03-2026
интересный регресс - от нутрициолога до шаурмячной. с принципами у девушки не очень))
13:13:35 03-03-2026
Гость (10:02:00 03-03-2026) интересный регресс - от нутрициолога до шаурмячной. с принци... нутрициология курсы онлайн с дипломом
11:58:46 03-03-2026
Шаурму должен готовить кавказский мужчина. Впрочем, как и шашлык.
01:49:21 04-03-2026
Гость (11:58:46 03-03-2026) Шаурму должен готовить кавказский мужчина. Впрочем, как и ша... С соусом который потом исследует роспотребнадзор и обнаруживает там интересные биодобавки)
13:17:10 03-03-2026
Где адрес шаурмячной? Где пробовать?
Беляшную на Новом рынку все знают, например.