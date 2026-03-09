Закрытие кафе и ресторанов в Барнауле. Что ждет сотрудников и как меняется рынок труда
Жанна Крамарева знает ответ
09 марта 2026, 08:00, ИА Амител
В Барнауле, как и в других городах России, закрытие кафе и ресторанов ведет к перераспределению кадров. По мнению алтайского эксперта, руководителя рекрутингового агентства "Жираф" Жанны Крамаревой, высвобождающиеся сотрудники сферы HoReCa (гостинично-ресторанного бизнеса) находят работу в других отраслях, таких как сетевые рестораны, туристические точки и ретейл. Об этом — в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
Тенденции на рынке труда: от кафе к ретейлу и туризму
По словам Жанны Крамаревой, закрытие кафе и ресторанов связано с ростом налоговой нагрузки и снижением потребительской способности населения. В январе 2026 года в Москве закрылись 40 ресторанов и кафе. В Барнауле, хотя и не сталкиваются с такими массовыми процессами, наблюдаются схожие тенденции.
Многие годы на рынке общепита был дефицит кадров, и теперь специалисты, такие как повара и шеф-повара, переходят в более стабильные сферы. Они активно устраиваются в сетевые рестораны и ретейл, в том числе в кулинарии при супермаркетах.
Кто ищет работу в других сферах?
Особенно востребованы сотрудники на туристических базах и в ресторанах Республики Алтай, поскольку начинается высокий сезон. Те, кто готов трудиться вахтовым методом, уезжают в Яровое или другие регионы для сезонной работы. Также многие официанты и администраторы рассматривают работу в общепите как временную и ищут возможность перейти в доставку, курьерские службы или другие административные функции в различных отраслях.
Заработные платы в Барнауле и Горном Алтае
По данным агентства "Жираф", заработные платы в Барнауле варьируются в зависимости от должности и графика работы:
Повар в сменном графике 3×3 или 2×2 зарабатывает от 55 до 65 тысяч рублей.
В Горном Алтае зарплата повара при графике 15 на 15 составляет от 65 до 75 тысяч рублей.
Официант за месяц посменной работы может заработать 40–45 тысяч рублей, при этом у него есть дополнительная возможность получить чаевые.
Что нас ждет в будущем?
Полную версию интервью с Жанной Крамаревой о том, как будет меняться рынок труда в Алтайском крае в 2026 году, можно услышать на следующей неделе на радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
08:34:01 09-03-2026
От новой системы налогооблажения кому-то лучше стало? Закрываются ТЫСЯЧИ небольших магазинов,кафе и т.д. Там люди работали. Зачем вот это всё? Больше бабла срубить? Так ведь не получается. А людей опять без работы оставляют. Чему радоваться и гордиться. ? Только Пугачёвой и могут кости мыть. Она это придумала?
08:52:28 09-03-2026
Гость (08:34:01 09-03-2026) От новой системы налогооблажения кому-то лучше стало? Закрыв... Наивная простота…..
Им до людей настолько пофигу….что там закрылось. Много ли надолго ли ?
Ну а виновата конечно Пугачева.
09:32:27 09-03-2026
Гость (08:34:01 09-03-2026) налогооблажения... Не пойму есть в слове ошибка или нет
15:55:11 09-03-2026
Гость (09:32:27 09-03-2026) Не пойму есть в слове ошибка или нет... Есть.
Проверяется на раз- два , а именно: " ублАжить"/ "облОжить"
13:22:46 10-03-2026
Гость (15:55:11 09-03-2026) Есть. Проверяется на раз- два , а именно: " ублАжить"/ "... Скорее " облАжаться"
09:43:06 09-03-2026
Гость (08:34:01 09-03-2026) От новой системы налогооблажения кому-то лучше стало? Закрыв...
Вчера многие СМИ писали, что средняя зарплата в России за месяц выросла на 40 тыс. рублей. Что в среднем россияне в декабре 2025 года зарабатывали 139,7 тысячи рублей.
А что у нас в регионе?Не все могут позволить сходить в кафе или ресторан на среднюю зарплату в крае. Да и хорошие специалисты хотят хорошо получать, поэтому ищут ,где лучше.
14:22:38 09-03-2026
Гость (09:43:06 09-03-2026) Вчера многие СМИ писали, что средняя зарплата в России з... Мы не в той России живём.
09:46:25 09-03-2026
Гость (08:34:01 09-03-2026) От новой системы налогооблажения кому-то лучше стало? Закрыв... Глобализация, чтобы у тебя выбора не было, работал только на крупняк, можно и зарплату снизить ТК выбора то нет и кадровый голод прикрыть тобой
10:40:33 09-03-2026
Гость (08:34:01 09-03-2026) От новой системы налогооблажения кому-то лучше стало? Закрыв... вы же понимаете зачем это делается (создается искусственно безработица) и какой единственный вариант есть, но туда идти уже никто не хочет. Так что будут давить еще сильнее всех, кого смогут
13:06:39 09-03-2026
Гость (08:34:01 09-03-2026) От новой системы налогооблажения кому-то лучше стало? Закрыв... На заводах на стройках рабочих мест полно. Только там реально работать надо ...
13:58:47 09-03-2026
Гость (08:34:01 09-03-2026) От новой системы налогооблажения кому-то лучше стало? Закрыв... За персоналом следить нужно. Мы с женой несколько лет подряд ходили в Хинкальную расположенную на Красноаремйском напротив 86 школы. Отличное качество у них блюд. Но есть большое но. В октябре прошлого года решили часов в 12 пообедать блюдом "Хинкали". Пришли у них нет света (элетричество выключили). Ладно пошли в сковордовну поели. Затем по расписанию пошли в диагностический центр. Там сдали анализы и прошли врачей. Вернулись опять в Хинкальную не голодные (но очень хотели отведать наши любимые хинкали). Сделали заказ 4 штуки так как были сыты. По 2 штуки каждому. Вы бы видели лицо работницы (ранее мы ее там не видели).
Она просто злилась на нас из-за такого маленького заказа. Хинкали нам принесли через 50 минут. Я специально засекал время. Причем они были холодные. Я спросил почему так долго несли и почему холодные. Мне работница ответила. "Придут тут всякие по полдня сидят и еще претензии высказывают." Мы ели минут 5 отсилы. Остальное время они выполняли заказ и мы еще виноваты.
На флампе я оставил отзыв. В декабре зашли еще раз но увидев оять эту работницу мы развернулись и ушли. Желание пропадает ходить в кафе где тебя хамят и грубят. Так что хорошо что их разгоняют. Пусть платят налоги больше раз не могут за своим персоналом следить и не читать отзывы.
14:26:28 10-03-2026
Гость (08:34:01 09-03-2026) От новой системы налогооблажения кому-то лучше стало? Закрыв...
Ты же сам за ЕДРО голосовал, вот и получай плоды их работы(принятых большинством голосов в Думе) направленных на разрушение России изнутри. Сам, никогда не отдавал голос этим либералам-жуликам и ворам.
08:47:44 09-03-2026
выбивание мелочевки-зачем они нужны?да ни зачем...
10:24:23 09-03-2026
Гость (08:47:44 09-03-2026) выбивание мелочевки-зачем они нужны?да ни зачем...... В этой "мелочёвке" сотни тысяч людей трудится. Зачем стране такое количество безработных?
12:39:31 09-03-2026
Гость (08:47:44 09-03-2026) выбивание мелочевки-зачем они нужны?да ни зачем...... А ты сам-то зачем нужен? Да низачем...
09:51:22 09-03-2026
Вчера были на Мало - Тобольской. Зашли в рынок. В кафе чашка чая стоит 220руб., пирожное - 2см. по цене торта, про кофе уж и не спрашивали. Кто это будет покупать?
11:55:39 09-03-2026
Гость (09:51:22 09-03-2026) Вчера были на Мало - Тобольской. Зашли в рынок. В кафе чашка... Знакомая пара на днях погуляли на Мало-Тобольской. В одном месте покушали, в другом кофе попили с десертами. К вечеру у обоих животы скрутили. По очереди бегали в туалет. Отпустило за сутки, никуда обращаться не стали. Так что кто-то там еще и халтурит, просрочкой кормит.
22:05:26 09-03-2026
Гость (11:55:39 09-03-2026) Знакомая пара на днях погуляли на Мало-Тобольской. В одном м... Ну погнали: Скрутить пузики должно в течение 2часа +-, а не к вечеру, С чего решили про просрочку, больше фантазии не хватило? Сейчас такие продукты большинство 3 срока проваляется ничего не будет (химияС ))). Уточните они руки точно мыли сами??
13:07:30 09-03-2026
Гость (09:51:22 09-03-2026) Вчера были на Мало - Тобольской. Зашли в рынок. В кафе чашка... Всем хочется жить хорошо. Желательно ничего не делая и за чужой счёт ...
10:22:41 09-03-2026
"Те, кто готов трудиться вахтовым методом, уезжают в Яровое или другие регионы для сезонной работы."------------------ Пройдет коротких три месяце и что?
15:57:10 09-03-2026
Гость (10:22:41 09-03-2026) "Те, кто готов трудиться вахтовым методом, уезжают в Яровое ... Ночи бывают и полярными и вахта- тоже. ))
11:14:30 09-03-2026
Мы раньше часто в кафе ходили. Даже юбилей справляли.А сейчас.... Причем и знакомые тоже не ходят. Никто!Просто не хватает денег на кафе. Про рестораны и речи нет.
12:58:58 09-03-2026
Гость (11:14:30 09-03-2026) Мы раньше часто в кафе ходили. Даже юбилей справляли.А сейч... Вы как то работайте над собой, заставляйте себя ходить в кафе.
13:17:24 09-03-2026
Да ну нафик, клоуны. Денег у людей есть. Просто там делать стало нечего и всякие доставки еды - это тоже самое, что и в кафе. И тем более, не время сейчас особо по кафешкам веселиться. Безработица у них будет от официанток, ну-ну.
15:41:37 09-03-2026
Гость (13:17:24 09-03-2026) Да ну нафик, клоуны. Денег у людей есть. Просто там делать с... Вы действительно считаете, что многие себе могут позволить ресторан и кафе???Я не говорю сейчас про пенсионеров, уборщиц, учителей, продавцов, кондукторов, кочегаров, охранников, дворников и т. д. Сколько Вы думаете они получают?
Молодые семьи или снимают квартиры, или платят ипотеку, кредиты Да и не молодые тоже! Поверьте, не до ресторанов!
17:05:47 09-03-2026
Гость (15:41:37 09-03-2026) Вы действительно считаете, что многие себе могут позволить р... Вижу балконы за 150 тыр у молодых семей. Как-то не вяжется с вашим - нет денег. Может вы где-то в своей реальности?
13:02:53 09-03-2026
Цены в кафе непомерные. И песально то, что большая часть этих денег оседает в руках комерсантов, а не работников этих кафе. Вот, что нужно регулировать.
19:26:34 09-03-2026
гость (13:02:53 09-03-2026) Цены в кафе непомерные. И песально то, что большая часть эти... Ты, дядя, дурак? С чего это обслуживающий персонал должен получать прибыль от кафе? Им хозяин зарплату платит. Ты не в курсе, что твоей ватной советской власти уже 40 лет как след простыл?
13:45:28 09-03-2026
И только иришая... В инсте рекламирует банчбокс шафран.
19:06:18 09-03-2026
Мы с женой несколько лет подряд ходили в Хинкальную расположенную на Красноаремйском напротив 86 школы. ....Не кормит...Не готовит?.. Так на нее жалуйся!
14:33:34 10-03-2026
