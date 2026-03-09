Закрытие кафе и ресторанов в Барнауле. Что ждет сотрудников и как меняется рынок труда

Жанна Крамарева знает ответ

09 марта 2026, 08:00, ИА Амител

Ресторан компании HadKon Company / Фото: создано в ChatGPT

В Барнауле, как и в других городах России, закрытие кафе и ресторанов ведет к перераспределению кадров. По мнению алтайского эксперта, руководителя рекрутингового агентства "Жираф" Жанны Крамаревой, высвобождающиеся сотрудники сферы HoReCa (гостинично-ресторанного бизнеса) находят работу в других отраслях, таких как сетевые рестораны, туристические точки и ретейл. Об этом — в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Тенденции на рынке труда: от кафе к ретейлу и туризму

По словам Жанны Крамаревой, закрытие кафе и ресторанов связано с ростом налоговой нагрузки и снижением потребительской способности населения. В январе 2026 года в Москве закрылись 40 ресторанов и кафе. В Барнауле, хотя и не сталкиваются с такими массовыми процессами, наблюдаются схожие тенденции.

Многие годы на рынке общепита был дефицит кадров, и теперь специалисты, такие как повара и шеф-повара, переходят в более стабильные сферы. Они активно устраиваются в сетевые рестораны и ретейл, в том числе в кулинарии при супермаркетах.

Кто ищет работу в других сферах?

Особенно востребованы сотрудники на туристических базах и в ресторанах Республики Алтай, поскольку начинается высокий сезон. Те, кто готов трудиться вахтовым методом, уезжают в Яровое или другие регионы для сезонной работы. Также многие официанты и администраторы рассматривают работу в общепите как временную и ищут возможность перейти в доставку, курьерские службы или другие административные функции в различных отраслях.

Заработные платы в Барнауле и Горном Алтае

По данным агентства "Жираф", заработные платы в Барнауле варьируются в зависимости от должности и графика работы:

Повар в сменном графике 3×3 или 2×2 зарабатывает от 55 до 65 тысяч рублей.

В Горном Алтае зарплата повара при графике 15 на 15 составляет от 65 до 75 тысяч рублей.

Официант за месяц посменной работы может заработать 40–45 тысяч рублей, при этом у него есть дополнительная возможность получить чаевые.

Что нас ждет в будущем?

