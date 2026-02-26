В Барнауле через суд требуют снести сразу пять газетных ларьков "Союзпечати"

Комитет по строительству подал иск о демонтаже нестационарных объектов на Социалистическом, Красноармейском, Белинского и в поселке Южном

26 февраля 2026, 12:21, ИА Амител

Комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула обратился в Арбитражный суд с иском к АО "Союзпечать-Алтай". От компании требуют снести пять нестационарных торговых объектов в разных районах города.

Иск касается киосков по адресам:

проспект Социалистический, 69;

проспект Красноармейский, 51 и 61;

улица Белинского, 17;

улица Герцена, 2 (поселок Южный).

Однако реальная ситуация с расположением и принадлежностью ларьков оказалась запутанной. В справочнике "2ГИС" объектам часто присвоены другие адреса, а на фотографиях часть киосков обозначена брендом "Роспечать" вместо "Союзпечати".

Например, у дома № 2 по ул. Герцена ларек "Союзпечать-Алтай" есть, но в навигаторе он значится по адресу Дзержинского, 1б, и на фото — "Роспечать".

У Красноармейского, 51, киоск "Союзпечати" не найден, зато есть конструкция "Роспечати" по адресу Красноармейский, 51е. Похожая ситуация и на других точках.

Причина требования сноса в материалах суда пока не указана. Однако ранее арбитраж уже выносил решения о демонтаже киосков "Союзпечати" по искам районных администраций — тогда речь шла о самовольном размещении объектов.