В Барнауле через суд требуют снести сразу пять газетных ларьков "Союзпечати"
Комитет по строительству подал иск о демонтаже нестационарных объектов на Социалистическом, Красноармейском, Белинского и в поселке Южном
26 февраля 2026, 12:21, ИА Амител
Комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула обратился в Арбитражный суд с иском к АО "Союзпечать-Алтай". От компании требуют снести пять нестационарных торговых объектов в разных районах города.
Иск касается киосков по адресам:
- проспект Социалистический, 69;
- проспект Красноармейский, 51 и 61;
- улица Белинского, 17;
- улица Герцена, 2 (поселок Южный).
Однако реальная ситуация с расположением и принадлежностью ларьков оказалась запутанной. В справочнике "2ГИС" объектам часто присвоены другие адреса, а на фотографиях часть киосков обозначена брендом "Роспечать" вместо "Союзпечати".
Например, у дома № 2 по ул. Герцена ларек "Союзпечать-Алтай" есть, но в навигаторе он значится по адресу Дзержинского, 1б, и на фото — "Роспечать".
У Красноармейского, 51, киоск "Союзпечати" не найден, зато есть конструкция "Роспечати" по адресу Красноармейский, 51е. Похожая ситуация и на других точках.
Причина требования сноса в материалах суда пока не указана. Однако ранее арбитраж уже выносил решения о демонтаже киосков "Союзпечати" по искам районных администраций — тогда речь шла о самовольном размещении объектов.
12:31:11 26-02-2026
Вместо газетных киосков шаурмичные появятся?
12:39:00 26-02-2026
мини ФНСки. чтоб в налоги удобнее было собирать
12:39:18 26-02-2026
что там кто последний раз покупал? требование только наличка.. ширпотреб конкретный
12:39:59 26-02-2026
Моего папу 89 лет лишили Ютуба, Вотсапа и хотят лишить газет, которые он Красноармейском 61 покупает. Такого даже при Берии не было, чтобы газетные киоски закрывали.
12:50:45 26-02-2026
папа здоровее будет, лучше пусть книжки читает
папа здоровее будет, лучше пусть книжки читает
13:18:01 26-02-2026
Там газет на 5 процентов!
14:36:47 27-02-2026
А Вы при Берии жили, чтобы так судить? А некоторые издания (фотографии с раздетыми тетями) в возрасте Вашего папы опасны для здоровья.
14:16:15 26-02-2026
Киоски мешают, а высотки как прыщи на опе строить можно... весь
город запоганили....
14:50:18 26-02-2026
Алтуховы чем-то провинились?..
07:31:42 27-02-2026
Нешто, места для новых высоток взнадобились? "Через четыре года здесь будет город-сад..."
07:59:31 27-02-2026
Гость (07:31:42 27-02-2026) Нешто, места для новых высоток взнадобились? "Через четыре г... Для высотки площадь ларька в 4 квадрата не играет вообще никакого значения. И второе: если вы читали сабж, то понятна причина исков - самовольная постройка, то есть без оснований. Это как если бы вы пришли в еще не проданную застройщиком квартиру и вселились в нее не платя ни копейки. К тому же вы видели где расположены эти ларьки - Соц 69 - перекресток Чкалова с Соцем, самый угол у светофора, там еще пара ларьков стоит - мороженое и еще какой то, но их не сносят. Крас 61 - прямо у проезжей части Краса, также никакая стройка там не возможна, а прямо стенка в стенку ларек Цветы стоит, его не сносят. Так хоть на каплю задумайтесь.
08:13:46 27-02-2026
Ээээх, мил человек... То был сарказм.