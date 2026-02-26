В Барнауле через суд требуют снести сразу пять газетных ларьков "Союзпечати"

Комитет по строительству подал иск о демонтаже нестационарных объектов на Социалистическом, Красноармейском, Белинского и в поселке Южном

26 февраля 2026, 12:21, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru
Комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула обратился в Арбитражный суд с иском к АО "Союзпечать-Алтай". От компании требуют снести пять нестационарных торговых объектов в разных районах города.

Иск касается киосков по адресам:

  • проспект Социалистический, 69;
  • проспект Красноармейский, 51 и 61;
  • улица Белинского, 17;
  • улица Герцена, 2 (поселок Южный).

Однако реальная ситуация с расположением и принадлежностью ларьков оказалась запутанной. В справочнике "2ГИС" объектам часто присвоены другие адреса, а на фотографиях часть киосков обозначена брендом "Роспечать" вместо "Союзпечати".

Например, у дома № 2 по ул. Герцена ларек "Союзпечать-Алтай" есть, но в навигаторе он значится по адресу Дзержинского, 1б, и на фото — "Роспечать".

У Красноармейского, 51, киоск "Союзпечати" не найден, зато есть конструкция "Роспечати" по адресу Красноармейский, 51е. Похожая ситуация и на других точках.

Причина требования сноса в материалах суда пока не указана. Однако ранее арбитраж уже выносил решения о демонтаже киосков "Союзпечати" по искам районных администраций — тогда речь шла о самовольном размещении объектов.

Гость

12:31:11 26-02-2026

Вместо газетных киосков шаурмичные появятся?

Гость

12:39:00 26-02-2026

мини ФНСки. чтоб в налоги удобнее было собирать

Гость

12:39:18 26-02-2026

что там кто последний раз покупал? требование только наличка.. ширпотреб конкретный

Гость

12:39:59 26-02-2026

Моего папу 89 лет лишили Ютуба, Вотсапа и хотят лишить газет, которые он Красноармейском 61 покупает. Такого даже при Берии не было, чтобы газетные киоски закрывали.

Гость

12:50:45 26-02-2026

Гость (12:39:59 26-02-2026) Моего папу 89 лет лишили Ютуба, Вотсапа и хотят лишить газет...
папа здоровее будет, лучше пусть книжки читает

гость

13:18:01 26-02-2026

Моего папу 89 лет лишили Ютуба, Вотсапа и хотят лишить газет, которые он Красноармейском 61 покупает....Там газет на 5 процентов!

Гость

14:36:47 27-02-2026

гость (13:18:01 26-02-2026) Моего папу 89 лет лишили Ютуба, Вотсапа и хотят лишить газет... А Вы при Берии жили, чтобы так судить? А некоторые издания (фотографии с раздетыми тетями) в возрасте Вашего папы опасны для здоровья.

Гость

14:16:15 26-02-2026

Киоски мешают, а высотки как прыщи на опе строить можно... весь
город запоганили....

Гость

14:50:18 26-02-2026

Алтуховы чем-то провинились?..

Гость

07:31:42 27-02-2026

Нешто, места для новых высоток взнадобились? "Через четыре года здесь будет город-сад..."

Гость

07:59:31 27-02-2026

Гость (07:31:42 27-02-2026) Нешто, места для новых высоток взнадобились? "Через четыре г... Для высотки площадь ларька в 4 квадрата не играет вообще никакого значения. И второе: если вы читали сабж, то понятна причина исков - самовольная постройка, то есть без оснований. Это как если бы вы пришли в еще не проданную застройщиком квартиру и вселились в нее не платя ни копейки. К тому же вы видели где расположены эти ларьки - Соц 69 - перекресток Чкалова с Соцем, самый угол у светофора, там еще пара ларьков стоит - мороженое и еще какой то, но их не сносят. Крас 61 - прямо у проезжей части Краса, также никакая стройка там не возможна, а прямо стенка в стенку ларек Цветы стоит, его не сносят. Так хоть на каплю задумайтесь.

Гость

08:13:46 27-02-2026

Гость (07:59:31 27-02-2026) Для высотки площадь ларька в 4 квадрата не играет вообще ник... Ээээх, мил человек... То был сарказм.

