Сначала демонтаж трамвайных колец. Когда в Барнауле откроют движение по путепроводу
В Барнауле за несколько месяцев до окончания работ на путепроводе запустят информационную кампанию, чтобы каждый горожанин "понимал, куда ему идти"
17 мая 2023, 09:45, ИА Амител
Перед запуском транспорта на реконструированном путепроводе на проспекте Ленина дорожникам придётся демонтировать трамвайные кольца, восстановить движение по улице Кулагина и вернуть общественный транспорт на прежние маршруты.
Всё это будет сопряжено с изменением схемы организации движения, сообщил в "Переговорке" на amic.ru заместитель главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев. И к этим изменениям горожан надо будет подготовить. Для этого в городе за несколько месяцев до окончания работ запустят информационное оповещение, чтобы каждый "барнаулец, проснувшись утром, понимал, куда ему идти", отметил чиновник.
Когда же всё-таки отремонтируют мост на Новом рынке и Барнаул перестанет делиться "на два берега", смотрите прямо сейчас в нашем видео. А полная версия "Переговорки" будет опубликована на портале amic.ru 18 мая 2023 года.
Поговорили и о том, останутся ли после завершения ремонта моста на путепроводе, выделенные полосы для общественного транспорта, какие дороги отремонтируют в столице края в этом году, запустят ли троллейбусы по улице Взлётной и продлят ли трамвайные линии до посёлка Южного. А ещё – о том, как собираются развивать автобусные маршруты в Барнауле.
10:21:26 17-05-2023
Почему мост упорно не хотят называть мостом, а навязывают какое-то сложное и корявое слово "путепровод"?
10:40:27 17-05-2023
Вопрос (10:21:26 17-05-2023) Почему мост упорно не хотят называть мостом, а навязывают ка... потому что по определению мост - только над водой.
10:51:23 17-05-2023
Вопрос (10:21:26 17-05-2023) Почему мост упорно не хотят называть мостом, а навязывают ка... Мостом бы он был, если бы он соединил 2 берега реки. А т. к. Он проходит над рельсам, то его и называют путепровод
10:46:53 17-05-2023
Путепрово́д — один из видов мостовых сооружений, пропускающий дорогу над другой дорогой
11:11:52 17-05-2023
за несколько месяцев до окончания работ на путепроводе запустят---- ну так пора уже запускать, до окончания работ 5 месяцев осталось. Или нет?))
11:57:41 17-05-2023
Мост — дорожное сооружение, возведённое над каким-либо препятствием, например, через водоём, овраг[ Мост, возведённый через дорогу или железнодорожные пути , называют путепроводом, через овраг или ущелье — виадуком.
13:21:07 17-05-2023
Олег (11:57:41 17-05-2023) Мост — дорожное сооружение, возведённое над каким-либо препя... Как ни странно виадук с латинского - путепровод.
14:05:42 17-05-2023
люди говорят... что как только закончат МОСТ на новом рынке... сразу начнут ремонтировать ЖД мост на Калинина...
15:54:55 17-05-2023
Мост на Новом рынке в 2023 году не сдадут в эксплуатацию. К концу 2024 года только.
16:48:33 17-05-2023
Гость из будущего (15:54:55 17-05-2023) Мост на Новом рынке в 2023 году не сдадут в эксплуатацию. К ... "Гостью из будущего" лучше знать )))
18:37:58 17-05-2023
Территории нужны путепроводы, жд пути, добыча, прочее...