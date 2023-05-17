Сначала демонтаж трамвайных колец. Когда в Барнауле откроют движение по путепроводу

В Барнауле за несколько месяцев до окончания работ на путепроводе запустят информационную кампанию, чтобы каждый горожанин "понимал, куда ему идти"

17 мая 2023, 09:45, ИА Амител

Перед запуском транспорта на реконструированном путепроводе на проспекте Ленина дорожникам придётся демонтировать трамвайные кольца, восстановить движение по улице Кулагина и вернуть общественный транспорт на прежние маршруты.

Всё это будет сопряжено с изменением схемы организации движения, сообщил в "Переговорке" на amic.ru заместитель главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев. И к этим изменениям горожан надо будет подготовить. Для этого в городе за несколько месяцев до окончания работ запустят информационное оповещение, чтобы каждый "барнаулец, проснувшись утром, понимал, куда ему идти", отметил чиновник.

Когда же всё-таки отремонтируют мост на Новом рынке и Барнаул перестанет делиться "на два берега", смотрите прямо сейчас в нашем видео. А полная версия "Переговорки" будет опубликована на портале amic.ru 18 мая 2023 года.

Поговорили и о том, останутся ли после завершения ремонта моста на путепроводе, выделенные полосы для общественного транспорта, какие дороги отремонтируют в столице края в этом году, запустят ли троллейбусы по улице Взлётной и продлят ли трамвайные линии до посёлка Южного. А ещё – о том, как собираются развивать автобусные маршруты в Барнауле.