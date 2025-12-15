Состояние самого известного советского маньяка-людоеда, больного шизофренией, улучшилось

Убийца по прозвищу Железный Клык, убивавший женщин и пивший их кровь, продолжает проходить принудительное лечение

15 декабря 2025, 15:35, ИА Амител

Маньяк, нож маньяка / Фото: сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Состояние здоровья Николая Джумагалиева, самого известного каннибала в истории СССР, улучшилось. Серийный убийца, страдающий шизофренией и известный под прозвищем Железный Клык за свои зверские преступления, пришел в сознание в психиатрической больнице, сообщает Shot.

Информация о серийном убийце, на счету которого числится десять жертв, долгое время была недоступна для широкой публики. Джумагалиев продолжает проходить принудительное лечение в психиатрической больнице в казахстанском селе Актас и его самочувствие заметно улучшилось.

На протяжении десятилетий пациент с диагностированной шизофренией находился в состоянии полной невменяемости и не мог членораздельно говорить. После множества безуспешных попыток лечения один из методов, наконец, дал положительные результаты. Теперь серийный убийца способен нормально общаться и давать ответы на вопросы.

Недавно главный врач подтвердил улучшение состояния пациента-каннибала и разрешил ему короткий телефонный разговор с родственниками, длительностью пять минут. Маньяк выразил желание связаться со своей племянницей Еркежан. Родственница дала свое согласие, и теперь общение маньяка с ней будет происходить дважды в месяц, если психическое состояние каннибала останется стабильным. Существует риск возвращения заболевания в активную фазу.

Преступная деятельность Джумагалиева началась в 1979 году. Непримечательный молодой человек выслеживал своих жертв вдоль дорог, пил их кровь и употреблял в пищу их мясо, веря, что это наделит его сверхъестественными силами.

