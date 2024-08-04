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Сразу две машины придавило упавшее дерево на Алтае

Судя по снимкам, одной из иномарок ствол продавил крышу

04 августа 2024, 15:00, ИА Амител

Пострадавшие автомобили / Фото: "Инцидент Барнаул"

В результате урагана, прошедшего накануне, в селе Ая у базы "Глобус" упавшее дерево придавило сразу две машины. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

В сообществе не уточняют, есть ли пострадавшие в результате инцидента. Судя по снимкам, одной из иномарок ствол продавил крышу.

Комментарии 10

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Musik

15:55:50 04-08-2024

Машын древо рядом не ставь, да.
Чик пук и вот и ага.

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Гость

17:00:07 04-08-2024

Musik (15:55:50 04-08-2024) Машын древо рядом не ставь, да. Чик пук и вот и ага. ... там кругом почти деревья! куда еще ставить

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Гость

16:02:28 04-08-2024

Отвечать кто будет, леший? А не ставь где попало.

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Гость

16:07:07 04-08-2024

Гость (16:02:28 04-08-2024) Отвечать кто будет, леший? А не ставь где попало.... Чей участок
Если аварийное дерево приземлилось на мафынку -возмещать пользователю участка, не убрал вовремя.

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Гость

16:12:47 04-08-2024

Гость (16:07:07 04-08-2024) Чей участокЕсли аварийное дерево приземлилось на мафынку... А оно не аварийное, просто ураган такой. Шах и форс-мажор.

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Гость

17:00:59 04-08-2024

есть классные новые машины стоят 1,5 млн на дроме, ничо страшного

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Musik

21:33:27 04-08-2024

Гость (17:00:59 04-08-2024) есть классные новые машины стоят 1,5 млн на дроме, ничо стр... Смотрел. Нету.

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RUSSKIY

23:57:39 04-08-2024

Это тот самый глобус, где чиновник с семьёй отравился газами?

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Жк норд

00:31:01 05-08-2024

Не ставьте в ЖК норд машины на Павлике , ещё хуже заросли и деревья клён трухлявый

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Гость

10:39:38 05-08-2024

Каждый год, одно и то же. То Бирузовая, то Ая.

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