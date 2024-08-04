Сразу две машины придавило упавшее дерево на Алтае

Судя по снимкам, одной из иномарок ствол продавил крышу

04 августа 2024, 15:00, ИА Амител

Пострадавшие автомобили / Фото: "Инцидент Барнаул"

В результате урагана, прошедшего накануне, в селе Ая у базы "Глобус" упавшее дерево придавило сразу две машины. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

В сообществе не уточняют, есть ли пострадавшие в результате инцидента. Судя по снимкам, одной из иномарок ствол продавил крышу.