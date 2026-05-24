Такой день. Дело о жестоком избиении подростка и продолжающиеся год поиски бийчанина

О главных событиях на Алтае за 24 мая

24 мая 2026, 23:17, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с Днем славянской письменности и культуры.

«В Барнауле в мире и согласии живут представители более ста национальностей. Русская словесность стала основой межнационального общения, укрепила взаимопонимание и привнесла духовное обогащение. Наш долг — сохранить и приумножить культурное достояние России, взрастить чувство гордости за Отечество у подрастающего поколения, сделать все, чтобы мы оставались единым сильным обществом», — подчеркнул мэр.

СУ СК по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по факту избиения подростка в селе Власиха, сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом стала публикация в Telegram-канале Barnaul 22. В сообщество обратилась мать юноши. Она рассказала, что 15 мая около 20:00 ее 16-летнего сына жестоко избили четверо подростков.

В Рубцовске 67-летний мужчина стал жертвой мошенников, пытаясь купить новый автомобиль, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Легкоатлет и экс-футболист Алексей Смертин в честь 20-летия Спортивной школы олимпийского резерва Алексея Смертина высадил в Барнауле яблоневый сад. Ему помогли воспитанники школы.

В Рубцовске тепловоз насмерть сбил мужчину. По предварительным данным транспортной полиции, 36-летний мужчина находился в опасной близости к железнодорожным путям и попал под маневровый тепловоз. Он скончался на месте от травм.

В Бийске продолжаются поиски 38-летнего Александра Лебедева, пропавшего почти год назад, сообщил поисково-спасательный отряд "СпасАлтай22".

В середине июня 2025 года мужчина ушел из дома по ул. Разина, 90. Его местонахождение неизвестно до сих пор.