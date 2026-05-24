"Для меня это не просто город". Алексей Смертин высадил в Барнауле яблоневый сад
Спортсмен сделал такой подарок к юбилею "Спортивной школы олимпийского резерва"
24 мая 2026, 13:34, ИА Амител
Легкоатлет и экс-футболист Алексей Смертин в честь 20-летия "Спортивной школы олимпийского резерва Алексея Смертина" высадил в Барнауле яблоневый сад. Ему помогли воспитанники школы. Спортсмен рассказал об этом в своем Telegram-канале.
«Я дома. В Барнауле. И для меня это всегда не просто город — это место, где все началось. <...> В этом году Спортивная школа олимпийского резерва по футболу Алексея Смертина отмечает 20-летие. И лучший подарок к юбилею, который мы могли сделать вместе, — настоящий яблоневый сад», — написал он.
Как отметил спортсмен, молодые деревья вместе с ним посадили воспитанники школы и его мама — Антонина Смертина.
«Яблоко от яблони недалеко падает. И мне кажется, эта фраза сегодня звучала особенно правильно. Потому что дети всегда тянутся к тому, что делают взрослые. К их поступкам, отношению к людям, к своему городу, к природе. Если рядом хорошие примеры — вырастают прекрасные люди», — считает Смертин.
Он отметил, что детей следует учить не только игре на поле — важно закладывать в них "чувство ответственности за то, что останется после тебя".
14:22:53 24-05-2026
А хде сад то? Территориально.
18:43:42 24-05-2026
Гость (14:22:53 24-05-2026) А хде сад то? Территориально.... Если адрес не указывают, значит так себе.
Фотки тоже зачетные, в стиле - негры ночью воруют уголь.
11:17:45 25-05-2026
где сад будет?
11:19:11 25-05-2026
Молодец Алексей. Не забывает родной город и детей нужному учит. Респект!