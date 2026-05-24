"Для меня это не просто город". Алексей Смертин высадил в Барнауле яблоневый сад

Спортсмен сделал такой подарок к юбилею "Спортивной школы олимпийского резерва"

24 мая 2026, 13:34, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Алексея Смертина

Легкоатлет и экс-футболист Алексей Смертин в честь 20-летия "Спортивной школы олимпийского резерва Алексея Смертина" высадил в Барнауле яблоневый сад. Ему помогли воспитанники школы. Спортсмен рассказал об этом в своем Telegram-канале.

«Я дома. В Барнауле. И для меня это всегда не просто город — это место, где все началось. <...> В этом году Спортивная школа олимпийского резерва по футболу Алексея Смертина отмечает 20-летие. И лучший подарок к юбилею, который мы могли сделать вместе, — настоящий яблоневый сад», — написал он.

Как отметил спортсмен, молодые деревья вместе с ним посадили воспитанники школы и его мама — Антонина Смертина.

«Яблоко от яблони недалеко падает. И мне кажется, эта фраза сегодня звучала особенно правильно. Потому что дети всегда тянутся к тому, что делают взрослые. К их поступкам, отношению к людям, к своему городу, к природе. Если рядом хорошие примеры — вырастают прекрасные люди», — считает Смертин.

Он отметил, что детей следует учить не только игре на поле — важно закладывать в них "чувство ответственности за то, что останется после тебя".