Глава Барнаула поздравил горожан с Днем славянской письменности и культуры
В краевой столице живут представители более ста национальностей, отметил Вячеслав Франк
24 мая 2026, 10:05, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с Днем славянской письменности и культуры. Текст поздравления публикует мэрия.
Как заявил мэр, в этот день вспоминают создателей старославянской азбуки — святых Кирилла и Мефодия. Обретенная благодаря им письменность помогла становлению российской государственности, объединению народов и развитию культуры, отметил он.
«В Барнауле в мире и согласии живут представители более ста национальностей. Русская словесность стала основой межнационального общения, укрепила взаимопонимание и привнесла духовное обогащение. Наш долг — сохранить и приумножить культурное достояние России, взрастить чувство гордости за Отечество у подрастающего поколения, сделать все, чтобы мы оставались единым сильным обществом», — подчеркнул глава города.
Вячеслав Франк пожелал барнаульцам крепкого здоровья, благополучия и успеха во всех добрых начинаниях.
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