Глава Барнаула поздравил горожан с Днем славянской письменности и культуры

В краевой столице живут представители более ста национальностей, отметил Вячеслав Франк

24 мая 2026, 10:05, ИА Амител

Глава Барнаула Вячеслав Франк / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с Днем славянской письменности и культуры. Текст поздравления публикует мэрия.



Как заявил мэр, в этот день вспоминают создателей старославянской азбуки — святых Кирилла и Мефодия. Обретенная благодаря им письменность помогла становлению российской государственности, объединению народов и развитию культуры, отметил он.

«В Барнауле в мире и согласии живут представители более ста национальностей. Русская словесность стала основой межнационального общения, укрепила взаимопонимание и привнесла духовное обогащение. Наш долг — сохранить и приумножить культурное достояние России, взрастить чувство гордости за Отечество у подрастающего поколения, сделать все, чтобы мы оставались единым сильным обществом», — подчеркнул глава города.

Вячеслав Франк пожелал барнаульцам крепкого здоровья, благополучия и успеха во всех добрых начинаниях.