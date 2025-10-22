Такой день. Ремонт общежития за 2 млрд рублей и новогодние украшения для площади Свободы

О главных событиях региона за 22 октября

22 октября 2025, 23:45, ИА Амител

Общежития Алтайского аграрного университета ждет масштабная реконструкция. На нее потратят около 2,5 млрд рублей. Среди них – общежитие № 4 по адресу улица Молодежная, 29а, известное в народе как "Пентагон". Здание построили почти 50 лет назад – к 250-летию Барнаула. За это время его фактически ни разу не модернизировали. На период работ студентов временно переселили.

Комитет по благоустройству Барнаула ищет подрядчика, который поставит новые световые конструкции, горки и другие малые архитектурные формы к Новому году. За это власти готовы заплатить 24,4 млн рублей. Соответствующий лот появился на портале госзакупок 21 октября 2025 года.

Идея полного запрета продажи алкоголя в выходные и праздничные дни вызвала дискуссию на заседании правительства Республики Алтай. Часть участников совещания считают, что такие решения ограничивают права человека, другие сочли их неэффективными. После обсуждения полный запрет продажи алкоголя в субботу решили заменить частичными ограничениями.