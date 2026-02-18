"Позорище!" Лукашенко возмутился импортом свинины из России
Президент Белоруссии призвал наращивать собственное производство
18 февраля 2026, 09:46, ИА Амител
Мясо / Фото: amic.ru
Александр Лукашенко остался недоволен импортом свинины из-за рубежа. Принимая отчет правительства за 2025 год, президент Белоруссии раскритиковал закупки мяса в России, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".
«Мы же из России завозим свинину. Позорище! Беларусь завозит свинину. Мы чуть ли не на 200 млн долларов там, или сколько, завезли свинины», — заявил глава республики.
Лукашенко подчеркнул, что стране необходимо наращивать собственное производство. По его словам, импорт продуктов вызван тем, что "своего нет".
09:48:32 18-02-2026
Причем свинина импортная.
09:55:03 18-02-2026
А нам Белорусские продукты больше нравятся.
11:13:32 18-02-2026
Гость (09:55:03 18-02-2026) А нам Белорусские продукты больше нравятся. ... да как сказать... цены на белорусские продукты выше наших, да и научились белорусы экспортировать фальсифицированные продукты, не по ГОСТам
10:13:09 18-02-2026
Мы же у них креветки и киви покупаем.
11:00:06 18-02-2026
батьке бы еще знать, что это южноамериканская свинина ))
11:23:52 18-02-2026
Гость (11:00:06 18-02-2026) батьке бы еще знать, что это южноамериканская свинина ))... Буржуи они такие, купят по бросовой цене, а потом всучат в три дорога своему брату.
12:18:00 18-02-2026
В лес дрова везти? Или привозное качественнее всегда?