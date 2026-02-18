"Позорище!" Лукашенко возмутился импортом свинины из России

Президент Белоруссии призвал наращивать собственное производство

18 февраля 2026, 09:46, ИА Амител

Мясо / Фото: amic.ru

Александр Лукашенко остался недоволен импортом свинины из-за рубежа. Принимая отчет правительства за 2025 год, президент Белоруссии раскритиковал закупки мяса в России, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

«Мы же из России завозим свинину. Позорище! Беларусь завозит свинину. Мы чуть ли не на 200 млн долларов там, или сколько, завезли свинины», — заявил глава республики.

Лукашенко подчеркнул, что стране необходимо наращивать собственное производство. По его словам, импорт продуктов вызван тем, что "своего нет".