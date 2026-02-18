Операторам разрешат отключать абонентов от интернета за отказ от оптоволокна

18 февраля 2026, 09:14, ИА Амител

Минцифры РФ хочет разрешить операторам связи отключать домашний интернет, если абонент не согласился на замену медных линий на оптоволокно. Об этом со ссылкой на проект постановления сообщает РИА Новости.

В проекте указывается, что оператор обязан уведомить абонента о замене линии не менее чем за 90 дней. Пользователь сможет согласовать конкретные дату и время работ. Если абонент откажется предоставить доступ в помещение или обеспечить подключение оборудования, провайдер получит право приостановить оказание услуг и расторгнуть договор.

Как отметили в документе, эксплуатация и аварийно-восстановительные работы на медных линиях обходятся операторам в четыре раза дороже обслуживания оптики. Содержание устаревших сетей приведет к удорожанию услуг для всех абонентов, считают авторы.

Все расходы по замене линий должен взять на себя провайдер. Ведомство оценивает расходы в 3 млрд рублей. Постановление должно вступить в силу 1 сентября 2026 года. Под его действие попадут более тысячи операторов связи и порядка 5,8 млн абонентов.