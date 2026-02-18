Операторам разрешат отключать абонентов от интернета за отказ от оптоволокна
Ожидается, что нормы вступят в силу уже 1 сентября
18 февраля 2026, 09:14, ИА Амител
Минцифры РФ хочет разрешить операторам связи отключать домашний интернет, если абонент не согласился на замену медных линий на оптоволокно. Об этом со ссылкой на проект постановления сообщает РИА Новости.
В проекте указывается, что оператор обязан уведомить абонента о замене линии не менее чем за 90 дней. Пользователь сможет согласовать конкретные дату и время работ. Если абонент откажется предоставить доступ в помещение или обеспечить подключение оборудования, провайдер получит право приостановить оказание услуг и расторгнуть договор.
Как отметили в документе, эксплуатация и аварийно-восстановительные работы на медных линиях обходятся операторам в четыре раза дороже обслуживания оптики. Содержание устаревших сетей приведет к удорожанию услуг для всех абонентов, считают авторы.
Все расходы по замене линий должен взять на себя провайдер. Ведомство оценивает расходы в 3 млрд рублей. Постановление должно вступить в силу 1 сентября 2026 года. Под его действие попадут более тысячи операторов связи и порядка 5,8 млн абонентов.
09:19:39 18-02-2026
Да-да, и под этот шумок оператор еще цену дополнительно вздует, типо оптику же завел, оборудование другое вынужден был поставить.
09:28:05 18-02-2026
Гость (09:19:39 18-02-2026) Да-да, и под этот шумок оператор еще цену дополнительно взду... Появится повод поменять провайдера
13:04:08 18-02-2026
* (09:28:05 18-02-2026) Появится повод поменять провайдера... это когда есть такая возможность
09:25:58 18-02-2026
"Все расходы по замене линий должен взять на себя провайдер.."
А потом как обычно задрать тарифы включив туда эти расходы?
13:15:31 18-02-2026
Гость (09:25:58 18-02-2026) "Все расходы по замене линий должен взять на себя провайдер.... Почему "потом"?? И "до" и "потом"!
09:37:17 18-02-2026
Куда делить кабинки для междугородних переговоров? Я хочу заказать переговоры с Кемерово, куда мне идти?
09:58:04 18-02-2026
Гость (09:37:17 18-02-2026) Куда делить кабинки для междугородних переговоров? Я хочу за... До Кемерово не обязательно заказывать на пункте, можно через телефонистку из дома.
13:35:51 18-02-2026
Гость (09:37:17 18-02-2026) Куда делить кабинки для междугородних переговоров? Я хочу за... В известное поселение в Перу. Лесом.
09:53:42 18-02-2026
а кто сказал, что провайдер - это благотворительная организация? очень даже коммерческая. Потому что сети он строит на свои/заемные деньги, а не на бюджетные/благотворительные. Ну кроме Ростелекома. И к росту тарифов ведут не только хотелки провайдера, но и требования государства - по обеспечению безопасности, подключению к разным гос.системам (бесполезным, но это не вопрос оператора, его просто обязывают), у крупного оператора на выполнение этих требований миллиарды уходят, у мелкого (городского) - миллионы. Если интересно, поищите сколько законов, постановлений, и т.п. регулируют отрасль связи. И интернет блокируют не по своим хотелкам, так-то.
11:08:05 18-02-2026
Гость (09:53:42 18-02-2026) а кто сказал, что провайдер - это благотворительная организа... "эксплуатация и аварийно-восстановительные работы на медных линиях обходятся операторам в четыре раза дороже обслуживания оптики"
Так ведь речь о том, что это выгодно провайдерам. Но и это провайдер хочет обеспечить за счет абонентов. Ничего не треснет? Абонентам пофиг на то, по меди или по оптике будут бегать его обещанные 24/7 условные 100Мб/с.
14:04:22 18-02-2026
Гость (11:08:05 18-02-2026) "эксплуатация и аварийно-восстановительные работы на медных ... "Если абонент откажется предоставить доступ в помещение или обеспечить подключение оборудования, провайдер получит право приостановить оказание услуг и расторгнуть договор." так и речи про рост тарифов здесь не идет. Только право оператора поменять физ.канал. Если оператор при смене меди на оптику конкретно этим абонентам тариф поднимет, это одно, но про это ни слова нет, а то что в общем и целом все тарифы со временем вырастут "это другое".
12:50:09 18-02-2026
Гость (09:53:42 18-02-2026) а кто сказал, что провайдер - это благотворительная организа... ну не выгодно, так уходи с рынка, освобождай место тем провайдерам, что хотят и могут предоставлять услуги на конкурентной основе. кто сказал, что клиент обязан благотворительностью заниматься в пользу коммерческих организаций? заключили договор на оказание услуг, ну и соблюдайте на тех условиях, на которых заключали. дело ж не только в изменении параметров и навязывании нового оборудования, но и в неудобствах незапланированных.
13:53:39 18-02-2026
Гость (12:50:09 18-02-2026) ну не выгодно, так уходи с рынка, освобождай место тем прова... а что мешает тем "что хотят и могут" прийти на рынок прямо сейчас? с чего это кто-то обязан "освобождать" им "место"? приходят и завоевывают свое "место" "на конкурентной основе", в чем вопрос-то. В большинстве случаев никто никому не препятствует, ну строй свою оптику рядом с медью того провайдера и подключай клиентов "конкурентно", они, клиенты, сами выберут переключаться или нет.
21:08:46 18-02-2026
Гость (13:53:39 18-02-2026) а что мешает тем "что хотят и могут" прийти на рынок прямо ... ну а чего плакаться тогда?
11:08:14 18-02-2026
Ростелеком-почему то 110 рублей ежемесячно за обслуживание или ремонт этой проклятой медной вечно ломающейся линии с меня сдергивают а как доходит до ремонта-хрен дождесси....
11:18:49 18-02-2026
Гость (11:08:14 18-02-2026) Ростелеком-почему то 110 рублей ежемесячно за обслуживание ... ростелеком вообще оборзел с тарифами, и ФАС не хочет им заниматься
12:32:12 18-02-2026
Ну привет. Сделал человек ремонт, заштукатурил то безобразие, как они провод в квартиру ввели. Тут им приспичило заменить. Снова всё раскурочить. Да ещё в довесок к старому роутеру впарить новый, под оптику. Это незапланированные расходы и повесят их на клиента.