Россиян могут оштрафовать за уборку квартиры в вечернее время

Юрист объяснил, что наказание за шум определяют регионы

18 февраля 2026, 09:34, ИА Амител

Пылесос / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Жителям многоквартирных домов стоит внимательнее планировать уборку: за шум в вечернее время можно получить административный штраф. Об этом РИА Новости сообщил ассистент кафедры административного права и процесса Университета имени Кутафина (МГЮА) Тургной Зокиров.

Юрист пояснил, что единого федерального закона о тишине не существует — каждый регион устанавливает свои правила и размеры наказания. Максимальная сумма штрафа для граждан не может превышать пяти тысяч рублей.

«Единая административная ответственность за нарушение тишины и покоя граждан не установлена. Величина штрафа определяется законом субъекта РФ», — сказал Зокиров.

В разных регионах временные рамки существенно отличаются. Например, в Республике Алтай нельзя шуметь с 22:00 до 06:00, в Алтайском крае — с 22:00 до 08:00 в будние дни и с 22:00 до 09:00 — в выходные и праздничные дни.

Под действие этих норм может попасть и уборка квартиры, если она сопровождается громкими звуками — работой пылесоса, переноской мебели и т.д.