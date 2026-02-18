Россиян могут оштрафовать за уборку квартиры в вечернее время
Юрист объяснил, что наказание за шум определяют регионы
18 февраля 2026, 09:34, ИА Амител
Жителям многоквартирных домов стоит внимательнее планировать уборку: за шум в вечернее время можно получить административный штраф. Об этом РИА Новости сообщил ассистент кафедры административного права и процесса Университета имени Кутафина (МГЮА) Тургной Зокиров.
Юрист пояснил, что единого федерального закона о тишине не существует — каждый регион устанавливает свои правила и размеры наказания. Максимальная сумма штрафа для граждан не может превышать пяти тысяч рублей.
«Единая административная ответственность за нарушение тишины и покоя граждан не установлена. Величина штрафа определяется законом субъекта РФ», — сказал Зокиров.
В разных регионах временные рамки существенно отличаются. Например, в Республике Алтай нельзя шуметь с 22:00 до 06:00, в Алтайском крае — с 22:00 до 08:00 в будние дни и с 22:00 до 09:00 — в выходные и праздничные дни.
Под действие этих норм может попасть и уборка квартиры, если она сопровождается громкими звуками — работой пылесоса, переноской мебели и т.д.
«Решение вопроса об ответственности зависит от того, является ли открытым перечень действий, влекущих нарушение тишины, предусмотренный региональным законом», — резюмировал эксперт.
09:37:45 18-02-2026
А могут не оштрафовать.
09:43:05 18-02-2026
В 22-01 пыль нельзя протирать.
09:51:43 18-02-2026
Ну тут как бы и "да", но и как бы "нет". Мне кажется, что надо быть особо отмороженным, чтобы нормально себя чувствовать, производя шум по ночам. Но в этом случае штрафы не помогут. Человек отбитым остается до гроба - не шуметь, так вонять будет или светить фонариком в глаз соседям Или ещё чего...
09:55:16 18-02-2026
Кто будет штрафовать? У полиции нет права наложения штрафов за шум в Алтайском крае. Штрафовать в Барнауле за шум имеет право только районная администрация. А она поздно вечером не работает.
10:51:45 18-02-2026
гость (09:55:16 18-02-2026) Кто будет штрафовать? У полиции нет права наложения штрафов ... Вы как с луны...
10:59:07 18-02-2026
гость (09:55:16 18-02-2026) Кто будет штрафовать? У полиции нет права наложения штрафов ... Вызывают полицию. Они передают информацию участковому. Участковый приходит, беседует, заполняет бумагу какую-то и передает ее в администрацию на рассмотрение. Дальше администрация района решает штрафовать или нет.
12:15:30 18-02-2026
гость (09:55:16 18-02-2026) Кто будет штрафовать? У полиции нет права наложения штрафов ... Районная администрация может и не работает. а муниципальные служащие могут работать без выходных и отдыха. "Вы ведь Муниципальные служащие!".
К тому же в каждом районе по выходным есть дежурный по району, чья обязанность выезжать по таким обращениям и составлять административный протокол.
10:49:48 18-02-2026
у меня соседка раньше в 12 ночи начинала мыть шваброй полы с передвиганием стульев! это была жесть! разговоры помогали на неделю- другую... Кто бы ее штрафовал? сменили квартиру...
11:19:42 18-02-2026
а за мусор, который в 5 утра с грохотом вывозят, кого будет штрафовать?
11:22:07 18-02-2026
Закон о тишине не рабочий, там надо изменить один пункт, доказывать свою невиновность должен нарушитель, а не потерпевший должен доказывать вину нарушителя и тогда он будет работать.
12:06:33 18-02-2026
Гость (11:22:07 18-02-2026) Закон о тишине не рабочий, там надо изменить один пункт, док... А если нарушитель не шумел, а потерпевший его оговорил? Дебилов всяких хватает. И кто должен как то замерить превышение децибел? Не всё просто с этим. Жалоба должна быть как минимум от трех соседей МКД.
12:53:51 18-02-2026
гость (12:06:33 18-02-2026) А если нарушитель не шумел, а потерпевший его оговорил? Деби... Нет у нас тех кто захочет оговорить, у нас проблема в рабском менталитете, люди будут терпеть и никогда не вызовут полицию и даже не пойдут разговаривать с нарушителями, у нас живёт сосед алкоголик, когда он дома ор или музыка в любое время ночи и что?, хоть одни вызвал миллицию, нет, терпят его уже много лет, а ему на всех насрать с большой колокольни, вокруг одни терпилы живут, а вы говорите могут оговорить, у нас себя защитить не могут.
21:02:57 18-02-2026
Гость (12:53:51 18-02-2026) Нет у нас тех кто захочет оговорить, у нас проблема в рабско... потому что:
- когда убьют, тогда и приходите
- первым делом нарушителю расскажут от кого жалоба
- потом с этими соседями жить, а полиция - см пункт 1
21:05:32 18-02-2026
Гость (12:53:51 18-02-2026) Нет у нас тех кто захочет оговорить, у нас проблема в рабско... себя защитить не могут и создают другим проблемы - это, как правило, разные люди. и вторые получат преимущество
12:20:59 18-02-2026
Гость (11:22:07 18-02-2026) Закон о тишине не рабочий, там надо изменить один пункт, док... закон - что дышло. доказывать невиновность будет тот, у кого связей нет
11:33:50 18-02-2026
Гость (11:22:07 18-02-2026) Закон о тишине не рабочий, там надо изменить один пункт, док... Да ничо доказывать не надо, пусть сразу на опознание приезжают
11:59:42 18-02-2026
В нескольких регионах полиция имеет право налагать штраф за шум, но только не у нас. Это те регионы, где думают о простых людях. У нас АКЗС, по моему, поднимало этот вопрос, однако Алтайский МВД не захотел этим заниматься, типа а нам зачем. А с учетом того , что в МВД на сегодня примерно на 20% не хватает штатных работников. Попробуйте позвонить в полицию о шумных соседях, через сколько они приедут? А есть ли на вашем участке участковый? А то тут очень просто пишут, позвони типа в полицию и все само решится. Не факт.
12:47:41 18-02-2026
гость (11:59:42 18-02-2026) В нескольких регионах полиция имеет право налагать штраф за ... А вы звонили хоть раз, я вот звонила много раз и всегда полиция приезжала и составляла заявление, вы явно не звонили не разу, раз не знаете, что проблема не в полиции, а в законе, если бы хоть раз обратились, то знали бы, что действия полиции это только составить заявление и передать в администрацию, они даже могут и не пойти успокаивать соседей и не являются свидетелями нарушения, свидетелями выс упают только соседи или люди проживающие с вами.
12:23:23 18-02-2026
Во! Теперь буду заявлять, что соседи уборку делают. А то на перфоратор и громкие гулянки с музыкой в 3-5 утра никто не спешит ехать.