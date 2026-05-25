Такой день. Смертельное ДТП с тремя автомобилями и случайный человек на военном объекте

О главных событиях на Алтае за 25 мая

25 мая 2026, 23:58, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В Барнауле подростки 16 и 17 лет укатили из салона техники два питбайка и похитили два шлема общей стоимостью более 270 тыс. рублей. Днем пришли в магазин, осмотрели технику и, воспользовавшись моментом, когда продавец отвлекся, открыли замок на двери запасного выхода. Вечером они вернулись, проникли внутрь и выкатили два мотоцикла, которые находились с ключами в замках зажигания и имели небольшой запас топлива.

Утром 25 мая в Бийске на улице Яминской произошло ДТП с участием трех автомобилей. По данным станции скорой помощи, в аварии погибла женщина. Пострадавшая находилась в одной из легковых машин. От удара ее зажало в салоне, она получила тяжелейшие травмы. Спасатели извлекли женщину и передали бригаде скорой помощи, но спасти ее не удалось.

С 30 мая стартует сезон теплоходных экскурсий, которые начнет проводить Алтайский краеведческий музей. Как указали на официальной странице учреждения во "ВКонтакте", в познавательные путешествия гости смогут отправляться по субботам. Цена экскурсионного (музейного) билета: 200 рублей — взрослый, 100 рублей — для пенсионеров, детей и молодежи с 5 до 18 лет.

Житель Рубцовска получил штраф, после того как, спасаясь от стаи собак, случайно оказался на территории охраняемого объекта. Как следует из материалов суда, мужчину задержали сотрудники воинской части после проникновения на объект, находящийся под охраной Росгвардии. Его действия квалифицировали по части 2 статьи 20.17 КоАП РФ — самовольное проникновение на охраняемый объект.

Годовая инфляция в Алтайском крае в апреле достигла 5,58%. Это на 0,1% выше показателя предыдущего месяца, следует из данных регионального отделения Банка России. При этом продовольственная инфляция в крае снизилась до 3,09% против 3,65% месяцем ранее. Несмотря на это, ряд товаров продолжил заметно дорожать.

Жительницу Тальменского района привлекли к уголовной ответственности за многолетнюю неуплату алиментов на содержание дочери. Общая сумма задолженности превысила 1,5 млн рублей. В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ — неуплата средств на содержание детей.