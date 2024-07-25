Травивший отчима и мать ядом житель Балашихи признался в убийстве друга
Кроме того, от его рук могли пострадать и другие родные и близкие
25 июля 2024, 17:03, ИА Амител
Житель Балашихи, подсыпавший яд в еду матери и отчиму, сознался в убийстве друга. Как сообщает телеканал "360", молодой человек угостил друга ягодным морсом, в который добавил химикаты, когда сидел у него в автомобиле.
Также мужчину проверяют на причастность еще к пяти эпизодам отравления людей из своего близкого окружения. Четверо из них остались в живых. По данным СМИ, пострадавшими могут быть бабушка, девушка и дядя отравителя.
Напомним, что балашихинца задержали по подозрению в покушении на убийство родителей. Как выяснили оперативники, мужчина около полугода подсыпал ядовитые химические вещества в еду матери и отчима. Поймать его удалось после того, как они попали в больницу, – медики предложили им обратиться в правоохранительные органы. Полиция установила скрытую камеру, которая сняла действия мужчины.
17:29:47 25-07-2024
развести ему его же компотик и пусть медленно выпьет весь, потом в скотомогильник закопать.
18:58:54 25-07-2024
нормально так....такая ситуация была еще в советском союзе, но
там лаборатория хромала,но сейчас то почему
23:51:49 25-07-2024
Отравление - сложный вид
Нетривиальный.