Травивший отчима и мать ядом житель Балашихи признался в убийстве друга

Кроме того, от его рук могли пострадать и другие родные и близкие

25 июля 2024, 17:03, ИА Амител

Полицейская мигалка / Фото: unsplahs.com

Житель Балашихи, подсыпавший яд в еду матери и отчиму, сознался в убийстве друга. Как сообщает телеканал "360", молодой человек угостил друга ягодным морсом, в который добавил химикаты, когда сидел у него в автомобиле.

Также мужчину проверяют на причастность еще к пяти эпизодам отравления людей из своего близкого окружения. Четверо из них остались в живых. По данным СМИ, пострадавшими могут быть бабушка, девушка и дядя отравителя.

Напомним, что балашихинца задержали по подозрению в покушении на убийство родителей. Как выяснили оперативники, мужчина около полугода подсыпал ядовитые химические вещества в еду матери и отчима. Поймать его удалось после того, как они попали в больницу, – медики предложили им обратиться в правоохранительные органы. Полиция установила скрытую камеру, которая сняла действия мужчины.