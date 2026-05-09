Тысячи барнаульцев увидели праздничный салют Победы на набережной Оби

Фейерверк собрал тысячи жителей и гостей города

09 мая 2026, 22:47, ИА Амител

Главной площадкой празднования Дня Победы в Барнауле в этом году стала набережная реки Оби. Именно здесь вечером 9 мая прошел финал праздничной программы — концерт "Помним. Славим. Гордимся", который завершился большим салютом Победы.

Фейерверк начался в 22:00 и собрал на набережной тысячи жителей и гостей города. После завершения праздничного салюта для барнаульцев организовали работу общественного транспорта: с 22:10 до 23:00 на линии вышли 58 единиц транспорта по 15 маршрутам, чтобы горожане смогли уехать домой после окончания мероприятий.

Фото: amic.ru / Алина Богомолова

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