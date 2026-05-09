Военные марши и тысячи зрителей: как прошел парад Победы в Барнауле

Во время парада на площади звучали военные марши и песни военных лет

09 мая 2026, 12:35, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле 9 мая на площади Советов прошел парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В теплую погоду в центре города с раннего утра собрались тысячи жителей и гостей краевой столицы.

Торжественное прохождение открыли военнослужащие Барнаульского гарнизона. По площади Советов прошли парадные расчеты силовых структур и представители патриотических объединений. Многие зрители пришли с флагами, портретами родственников-фронтовиков и георгиевскими лентами.

На трибунах присутствовали ветераны, представители краевых и городских властей, общественных организаций и духовенства. В праздничных мероприятиях приняли участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко и глава Барнаула Вячеслав Франк.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Во время парада на площади звучали военные марши и песни военных лет. После прохождения войск горожане приветствовали участников шествия аплодисментами.

Парад Победы на площади Советов традиционно стал одним из главных событий праздничного дня в Барнауле. После завершения торжественного прохождения в городе продолжились концерты, патриотические акции и народные гулянья, посвященные 9 Мая.

Команда amic.ru поздравляет всех с 81-летием Великой Победы! В течение дня мы будем рассказывать в нашем Max-канале о самых интересных событиях, происходящих во время торжеств.