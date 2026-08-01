В Алтайском крае владельца двух фирм наказали за невыплату более 43 млн рублей зарплаты

Бизнесмен "забыл" заплатить 388 работникам

01 августа 2026, 10:19, ИА Амител

Фемида / Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю / Вконтакте

В Алтайском крае суд вынес приговор владельцу компаний "Маркет" и "Алтай‑Макулатура". Его признали виновным в полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев, сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю в соцсети "ВКонтакте".

Как установили следствие и суд, с мая 2024 года по ноябрь 2025-го руководитель не платил зарплату 388 работникам. Общая задолженность превысила 43 миллиона рублей. При этом деньги, которые поступали на счета фирм, бизнесмен тратил на другие цели.

Чтобы обеспечить возмещение ущерба, во время следствия на имущество и автомобиль обвиняемого наложили арест на сумму более 67 миллионов рублей. Благодаря работе следователей всю задолженность перед сотрудниками удалось полностью погасить. В итоге суд назначил подсудимому штраф в размере 240 тысяч рублей.