В Барнауле средняя зарплата выросла до 81 тысячи рублей, а у банкиров — еще выше

Средний доход в размере более 100 тысяч рублей зафиксировали у жителей, трудящихся в отрасли "Банки и финансовые услуги"

06 июля 2026, 15:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаул занял 65-е место в рейтинге крупнейших городов России по зарплатам в отраслях, а Горно-Алтайск — 85-е, сообщает РИА Новости.

В исследовании рассмотрели зарплаты сотрудников, без субъектов малого предпринимательства, где занято не менее 3% работников города. Оценка оплаты труда в отраслях произведена на основе данных официальной статистики по средним заработным платам за первый квартал 2026 года. В рейтинге представлены сто крупнейших городов России (столицы регионов и города с наибольшей численностью жителей и рабочих мест).



Кстати, средняя номинальная зарплата в России по итогам 2025 года превысила психологически значимую отметку в 100 тысяч рублей, а годовые темпы прироста составили 14,3%.

«В Барнауле отрасль с наивысшей зарплатой — "Банки и финансовые услуги". Средняя номинальная зарплата в отрасли с наивысшей зарплатой в месяц — 114 тыс. рублей. Средняя номинальная зарплата в городе — 81 тыс. рублей», — говорится в исследовании.

Горно-Алтайск в рейтинге оказался ниже — на 85-м месте. Здесь самой прибыльной отраслью стала "Госслужба", где средний доход составил 99 тыс. рублей. Жители города в среднем зарабатывают 87 тыс. рублей.

Среди городов СФО выше всего в рейтинге расположился Новосибирск (17-е место), где в среднем жители зарабатывают 110 тыс. рублей. А самой прибыльной отраслью стала "IT и связь" с доходом 201 тыс. рублей.

В лидерах нефтяники Южно-Сахалинска и финансисты Москвы. Так, в Южно-Сахалинске средняя номинальная зарплата в сфере добычи в первом квартале 2026 года составила 528 тыс. рублей, что почти в три раза превышает среднюю по городу. А в Москве номинальная зарплата составила 398 тыс. рублей, превысив среднюю по столице в 1,8 раза.

На последней строчке в рейтинге находится Элиста, где в самой прибыльной отрасли "Госслужба" средняя зарплата чуть выше, чем по городу: 69 тыс. рублей против 66 тыс. рублей.

Ранее жители Барнаула рассказали, чьи зарплаты завышены неоправданно. Лишь 7% опрошенных уверены, что любой труд должен хорошо оплачиваться.