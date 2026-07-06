В Барнауле средняя зарплата выросла до 81 тысячи рублей, а у банкиров — еще выше
Средний доход в размере более 100 тысяч рублей зафиксировали у жителей, трудящихся в отрасли "Банки и финансовые услуги"
06 июля 2026, 15:00, ИА Амител
Барнаул занял 65-е место в рейтинге крупнейших городов России по зарплатам в отраслях, а Горно-Алтайск — 85-е, сообщает РИА Новости.
В исследовании рассмотрели зарплаты сотрудников, без субъектов малого предпринимательства, где занято не менее 3% работников города. Оценка оплаты труда в отраслях произведена на основе данных официальной статистики по средним заработным платам за первый квартал 2026 года. В рейтинге представлены сто крупнейших городов России (столицы регионов и города с наибольшей численностью жителей и рабочих мест).
Кстати, средняя номинальная зарплата в России по итогам 2025 года превысила психологически значимую отметку в 100 тысяч рублей, а годовые темпы прироста составили 14,3%.
«В Барнауле отрасль с наивысшей зарплатой — "Банки и финансовые услуги". Средняя номинальная зарплата в отрасли с наивысшей зарплатой в месяц — 114 тыс. рублей. Средняя номинальная зарплата в городе — 81 тыс. рублей», — говорится в исследовании.
Горно-Алтайск в рейтинге оказался ниже — на 85-м месте. Здесь самой прибыльной отраслью стала "Госслужба", где средний доход составил 99 тыс. рублей. Жители города в среднем зарабатывают 87 тыс. рублей.
Среди городов СФО выше всего в рейтинге расположился Новосибирск (17-е место), где в среднем жители зарабатывают 110 тыс. рублей. А самой прибыльной отраслью стала "IT и связь" с доходом 201 тыс. рублей.
В лидерах нефтяники Южно-Сахалинска и финансисты Москвы. Так, в Южно-Сахалинске средняя номинальная зарплата в сфере добычи в первом квартале 2026 года составила 528 тыс. рублей, что почти в три раза превышает среднюю по городу. А в Москве номинальная зарплата составила 398 тыс. рублей, превысив среднюю по столице в 1,8 раза.
На последней строчке в рейтинге находится Элиста, где в самой прибыльной отрасли "Госслужба" средняя зарплата чуть выше, чем по городу: 69 тыс. рублей против 66 тыс. рублей.
Ранее жители Барнаула рассказали, чьи зарплаты завышены неоправданно. Лишь 7% опрошенных уверены, что любой труд должен хорошо оплачиваться.
15:07:12 06-07-2026
Молодцы, средняя з/плата по Барнаулу выше, чем по Москве. Исследование проводился ИИ.
15:12:47 06-07-2026
Из регионов спрашивают - как переехать в Барнаул?
15:20:02 06-07-2026
Лучше бы написали про села! Какая средняя зарплата по районам края?
15:20:41 06-07-2026
Может я не в том Барнауле живу?
16:02:46 06-07-2026
А как попасть в этот "Барнаул"?
16:16:25 06-07-2026
Ждём новости на тему: "Работники банковской сферы получают на пять килограммов рублей больше"
😁👍
16:38:32 06-07-2026
Живу в Барнауле, скажите как переехать в этот, "правильный" Барнаул с такими зарплатами
16:54:15 06-07-2026
Говорят, что ставка высокая. Наоборот, она очень низкая, раз банки находят деньги на высокую зарплату и благотворительность.
16:58:13 06-07-2026
Гость (16:54:15 06-07-2026) Говорят, что ставка высокая. Наоборот, она очень низкая, раз... года 2 идет прямо конкретная перекачка бабла из промки в финсектор.
20:02:30 06-07-2026
Новости о среднем размере зарплаты, априори, являются провокационными, так как увеличение зарплаты того, кто получает 150 до 200 т.р., увеличивает среднюю, но не влияет на нулевой прирост зарплаты того, кто получает 40 т. р.
21:07:11 06-07-2026
Это как при коммунизме, рапортуют каждый день об успехах, только не понятно почему люди не стали больше потреблять, а наоборот меньше, пустые ТРЦ, уже даже не только мелкий бизнес закрывается, но и крупный сокращает свои площади.
00:08:11 07-07-2026
Если открыть известный сайт платных объявлений и убрать вахту, ну какие 81? И это еще явно зп завышена для приманки. В общем, лучше не писать такое...
11:29:32 07-07-2026
Гость (00:08:11 07-07-2026) Если открыть известный сайт платных объявлений и убрать вахт... Барнаул- ср. зарплата 81 т.р.(65 место), Г/Алтайск- ср. зарплата 87 т.р.(85 место). Это каак?