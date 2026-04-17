В Барнауле прозвучат произведения Баха в исполнении Тараса Багинца

17 апреля 2026, 14:46, ИА Амител

В Государственной филармонии Алтайского края в воскресенье, 26 апреля, в 17:00 состоится концерт органной музыки, посвященный творчеству Иоганна Себастьяна Баха. Перед публикой выступит российский органист Тарас Багинец — солист Свердловской государственной академической филармонии, лауреат международных конкурсов.

В программе концерта заявлены произведения, написанные для органа, которые считаются одними из наиболее известных в наследии Баха. Выступление будет разделено на два отделения.

В первой части прозвучат, в частности, "Прелюдия и фуга соль мажор" (BWV 550), хоральные прелюдии из цикла "Органная книжечка", а также "Токката ре минор" (BWV 565). Во втором отделении музыкант исполнит "Фантазию и фугу соль минор" (BWV 542), хоральные обработки и "Пассакалью до минор" (BWV 582).

Тарас Багинец — выпускник Харьковского института искусств, где обучался по классу фортепиано и органа, а также Санкт-Петербургского государственного университета, где получил степень магистра искусств. Музыкант совершенствовал мастерство у европейских преподавателей в Германии, Австрии и Швеции.

Исполнитель является лауреатом и дипломантом десяти международных конкурсов. Он регулярно выступает в России и за рубежом, включая концертные залы и храмы Европы, где исполняет органную музыку на исторических инструментах XVII–XIX веков. Среди площадок — соборы и церкви во Франции, Германии, Нидерландах, Швейцарии и других странах.

С 2002 года Багинец является солистом Свердловской государственной академической филармонии. За это время он подготовил и исполнил более тысячи сольных программ, а также участвует в международных фестивалях органной музыки. Музыкант выступает как с сольными концертами, так и в ансамблях и с оркестрами.

Органист также является основателем и художественным руководителем международного фестиваля музыки Баха Bach-Fest, который ежегодно проходит в Екатеринбурге. За вклад в развитие музыкального искусства он удостоен премии губернатора Свердловской области.