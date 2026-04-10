В краевой столице нет такой вместительной арены, которая позволила бы сделать стоимость ниже

10 апреля 2026, 11:05, ИА Амител

Фото: кадр из выступления группы на подкасте "Неформат"

Разница в стоимости билетов на концерты группы "Ленинград" в Барнауле и Новосибирске объясняется вместительностью площадок. Об этом amic.ru рассказали в концертно-театральном агентстве "Лига-Арт", которое занимается проведением барнаульского выступления совместно с главным организатором — "Титов-Ареной". Там подчеркнули, что цена складывается из объективных факторов, а не берется с потолка.

Ранее другие СМИ обратили внимание на реакцию поклонников "Ленинграда" из Барнаула в соцсетях. Те удивились, что в соседнем Новосибирске билеты стоят заметно дешевле:

Танцпол:

Барнаул — 6500 рублей

Новосибирск — 3700 рублей

Фан-зона:

Барнаул — 12 000 / 15 000 рублей

Новосибирск — 4700 рублей

В "Лиге-Арт" ответили, что в Новосибирске коллектив выступит на "Сибирь-Арене", вместимость которой составляет порядка 15 тысяч человек: в три с лишним раза больше, чем площадка в Барнауле. Более того, "Ленинград" даст там два концерта.

«В Барнауле же вместимость площадки составляет всего четыре тысячи зрителей. При этом гонорар артистов за одно выступление одинаковый как для нас, так и для Новосибирска. Там он может быть даже поменьше, потому что концерта будет два. Из этого и складываются цены на билеты», — сообщили в агентстве.

Отметим, концерт "Ленинграда" в Барнауле пройдет на "Титов-Арене" — здесь традиционно проводят самые масштабные выступления артистов. Более вместительной площадки в Барнауле нет.

Организаторы также подчеркнули, что это дело каждого — идти на концерт в Барнауле или ехать в Новосибирск. Но добавили, что с учетом проезда и проживания затраты на выступление все равно получатся примерно одинаковыми.

При этом, несмотря на недешевую стоимость, билеты на барнаульское выступление "Ленинграда" активно раскупают. Даже в самых "дорогих" секторах свободных мест осталось немного.

Концерт в Барнауле пройдет 18 мая. Группа "Ленинград" не выступала несколько лет, а в 2024-м выпустила альбом "Синяя богиня" и объявила о своем возвращению на большую сцену.

