Организатор концерта "Ленинграда" в Барнауле ответил, почему в Новосибирске билеты дешевле
В краевой столице нет такой вместительной арены, которая позволила бы сделать стоимость ниже
10 апреля 2026, 11:05, ИА Амител
Разница в стоимости билетов на концерты группы "Ленинград" в Барнауле и Новосибирске объясняется вместительностью площадок. Об этом amic.ru рассказали в концертно-театральном агентстве "Лига-Арт", которое занимается проведением барнаульского выступления совместно с главным организатором — "Титов-Ареной". Там подчеркнули, что цена складывается из объективных факторов, а не берется с потолка.
Ранее другие СМИ обратили внимание на реакцию поклонников "Ленинграда" из Барнаула в соцсетях. Те удивились, что в соседнем Новосибирске билеты стоят заметно дешевле:
Танцпол:
Барнаул — 6500 рублей
Новосибирск — 3700 рублей
Фан-зона:
Барнаул — 12 000 / 15 000 рублей
Новосибирск — 4700 рублей
В "Лиге-Арт" ответили, что в Новосибирске коллектив выступит на "Сибирь-Арене", вместимость которой составляет порядка 15 тысяч человек: в три с лишним раза больше, чем площадка в Барнауле. Более того, "Ленинград" даст там два концерта.
«В Барнауле же вместимость площадки составляет всего четыре тысячи зрителей. При этом гонорар артистов за одно выступление одинаковый как для нас, так и для Новосибирска. Там он может быть даже поменьше, потому что концерта будет два. Из этого и складываются цены на билеты», — сообщили в агентстве.
Отметим, концерт "Ленинграда" в Барнауле пройдет на "Титов-Арене" — здесь традиционно проводят самые масштабные выступления артистов. Более вместительной площадки в Барнауле нет.
Организаторы также подчеркнули, что это дело каждого — идти на концерт в Барнауле или ехать в Новосибирск. Но добавили, что с учетом проезда и проживания затраты на выступление все равно получатся примерно одинаковыми.
При этом, несмотря на недешевую стоимость, билеты на барнаульское выступление "Ленинграда" активно раскупают. Даже в самых "дорогих" секторах свободных мест осталось немного.
Концерт в Барнауле пройдет 18 мая. Группа "Ленинград" не выступала несколько лет, а в 2024-м выпустила альбом "Синяя богиня" и объявила о своем возвращению на большую сцену.
Кстати, совсем скоро amic.ru разыграет среди своих читателей билеты на выступление "Ленинграда". Следите за нашими новостями на сайте и в соцсетях, чтобы не пропустить начало розыгрыша.
11:18:19 10-04-2026
Потому что Барнаул это столица мира и тут крутятся большие деньги. Куда там пылесибирску какому
11:28:06 10-04-2026
Да зачем нужен он. Лучше детей в кино сводить.
11:57:32 10-04-2026
Друг (11:28:06 10-04-2026) Да зачем нужен он. Лучше детей в кино сводить. ... вас кто-то спрашивает?
идите хоть в кино, хоть в цирк.
Мне вот эта группа тоже не особо нра, но молчу же.
11:32:39 10-04-2026
мы все давно уже поняли что в Барнауле живут только : золотники,нефтянники ,газовики и ооооочень богатые люди в принципе
11:58:15 10-04-2026
Ева (11:32:39 10-04-2026) мы все давно уже поняли что в Барнауле живут только : золотн... В сельском ДК ещё дороже билет будет. Или тебе шнуров бесплатно материться должен
11:44:10 10-04-2026
Шнуров поглядел на стоимость недвиги в Барнауле и понял, что здесь живут очень богатые люди
19:44:10 12-04-2026
Гость (11:44:10 10-04-2026) Шнуров поглядел на стоимость недвиги в Барнауле и понял, что... Поглядел и прикупил пару квартир ради барнаульской прописки. Хочется же приобщиться к такому лоску и шику. Одну на Речном с видом на Обь,а другую в ЖК Сахаров парк с личным лифтом
12:39:00 10-04-2026
дешевле в Нск съездить на концерт, без учета конечно покушать, дорога и возможно кв на сутки.
13:41:28 10-04-2026
Стоимость в фан - зону, как авиабилет в Калининград слетать из Барнаула.
18:29:38 10-04-2026
Организаторы не уху ели!? 2 билета в фанзону и почти месячная зарплата у многих...Вот тебе и не хлебом насущным жив человек(
Я конечно даже бесплатно не пойду именно на эту группу- муз. вкусы другие, но аппетит у оргов впечатляет.
18:51:55 10-04-2026
Уже обман- Сибирь арена - 12.000 тыс.
Титов арена 6.000( концерты)
Разница в два раза, а билеты в три.
Поезжайте в Новосиб, у кого есть возможность. Не дайвайте наживаться на себе местным прокатчикам! На машине, да с друзьями и дешевле и веселее;)
19:41:25 12-04-2026
Гость (18:51:55 10-04-2026) Уже обман- Сибирь арена - 12.000 тыс.Титов арена 6.000( ... Это для бедных. Можно сразу в Москву пешком
19:25:06 10-04-2026
Ленинград уже давно не торт. А с последним клипом - рекламой отечественного оземпика Шнур скатился вообще
21:26:08 10-04-2026
Каким надо быть кретином, чтобы платить деньги этому шнырю придворному.
00:43:54 13-04-2026
Гость (21:26:08 10-04-2026) Каким надо быть кретином, чтобы платить деньги этому шнырю п... А кому надо платить деньги?
08:38:14 12-04-2026
И кто-то ещё ходит на таких придурков . Наверное те кто совсем вкуса не имеет.
00:44:58 13-04-2026
Алекс (08:38:14 12-04-2026) И кто-то ещё ходит на таких придурков . Наверное те кто совс... Поделитесь вашим вкусом. На какие концерты вы ходите?
10:54:49 12-04-2026
В Барнауле и колёса стоят дороже чем в других городах... Где логика? Колёса произведённые в Барнауле, дешевле купить в другом городе...