Организатор концерта "Ленинграда" в Барнауле ответил, почему в Новосибирске билеты дешевле

В краевой столице нет такой вместительной арены, которая позволила бы сделать стоимость ниже

10 апреля 2026, 11:05, ИА Амител

Фото: кадр из выступления группы на подкасте "Неформат"
Разница в стоимости билетов на концерты группы "Ленинград" в Барнауле и Новосибирске объясняется вместительностью площадок. Об этом amic.ru рассказали в концертно-театральном агентстве "Лига-Арт", которое занимается проведением барнаульского выступления совместно с главным организатором — "Титов-Ареной". Там подчеркнули, что цена складывается из объективных факторов, а не берется с потолка.

Ранее другие СМИ обратили внимание на реакцию поклонников "Ленинграда" из Барнаула в соцсетях. Те удивились, что в соседнем Новосибирске билеты стоят заметно дешевле:

Танцпол:
Барнаул — 6500 рублей
Новосибирск — 3700 рублей
Фан-зона:
Барнаул — 12 000 / 15 000 рублей
Новосибирск — 4700 рублей

В "Лиге-Арт" ответили, что в Новосибирске коллектив выступит на "Сибирь-Арене", вместимость которой составляет порядка 15 тысяч человек: в три с лишним раза больше, чем площадка в Барнауле. Более того, "Ленинград" даст там два концерта.

«В Барнауле же вместимость площадки составляет всего четыре тысячи зрителей. При этом гонорар артистов за одно выступление одинаковый как для нас, так и для Новосибирска. Там он может быть даже поменьше, потому что концерта будет два. Из этого и складываются цены на билеты», — сообщили в агентстве. 

Отметим, концерт "Ленинграда" в Барнауле пройдет на "Титов-Арене" — здесь традиционно проводят самые масштабные выступления артистов. Более вместительной площадки в Барнауле нет. 

Организаторы также подчеркнули, что это дело каждого — идти на концерт в Барнауле или ехать в Новосибирск. Но добавили, что с учетом проезда и проживания затраты на выступление все равно получатся примерно одинаковыми. 

При этом, несмотря на недешевую стоимость, билеты на барнаульское выступление "Ленинграда" активно раскупают. Даже в самых "дорогих" секторах свободных мест осталось немного. 

Концерт в Барнауле пройдет 18 мая. Группа "Ленинград" не выступала несколько лет, а в 2024-м выпустила альбом "Синяя богиня" и объявила о своем возвращению на большую сцену. 

Комментарии 18

Гость

11:18:19 10-04-2026

Потому что Барнаул это столица мира и тут крутятся большие деньги. Куда там пылесибирску какому

Друг

11:28:06 10-04-2026

Да зачем нужен он. Лучше детей в кино сводить.

Патамушта

11:57:32 10-04-2026

Друг (11:28:06 10-04-2026) Да зачем нужен он. Лучше детей в кино сводить. ... вас кто-то спрашивает?
идите хоть в кино, хоть в цирк.
Мне вот эта группа тоже не особо нра, но молчу же.

Ева

11:32:39 10-04-2026

мы все давно уже поняли что в Барнауле живут только : золотники,нефтянники ,газовики и ооооочень богатые люди в принципе

Гость

11:58:15 10-04-2026

Ева (11:32:39 10-04-2026) мы все давно уже поняли что в Барнауле живут только : золотн... В сельском ДК ещё дороже билет будет. Или тебе шнуров бесплатно материться должен

Гость

11:44:10 10-04-2026

Шнуров поглядел на стоимость недвиги в Барнауле и понял, что здесь живут очень богатые люди

Гость

19:44:10 12-04-2026

Гость (11:44:10 10-04-2026) Шнуров поглядел на стоимость недвиги в Барнауле и понял, что... Поглядел и прикупил пару квартир ради барнаульской прописки. Хочется же приобщиться к такому лоску и шику. Одну на Речном с видом на Обь,а другую в ЖК Сахаров парк с личным лифтом

Гость

12:39:00 10-04-2026

дешевле в Нск съездить на концерт, без учета конечно покушать, дорога и возможно кв на сутки.

гость

13:41:28 10-04-2026

Стоимость в фан - зону, как авиабилет в Калининград слетать из Барнаула.

Гость

18:29:38 10-04-2026

Организаторы не уху ели!? 2 билета в фанзону и почти месячная зарплата у многих...Вот тебе и не хлебом насущным жив человек(
Я конечно даже бесплатно не пойду именно на эту группу- муз. вкусы другие, но аппетит у оргов впечатляет.

Гость

18:51:55 10-04-2026

Уже обман- Сибирь арена - 12.000 тыс.
Титов арена 6.000( концерты)
Разница в два раза, а билеты в три.
Поезжайте в Новосиб, у кого есть возможность. Не дайвайте наживаться на себе местным прокатчикам! На машине, да с друзьями и дешевле и веселее;)

Гость

19:41:25 12-04-2026

Гость (18:51:55 10-04-2026) Уже обман- Сибирь арена - 12.000 тыс.Титов арена 6.000( ... Это для бедных. Можно сразу в Москву пешком

Гость

19:25:06 10-04-2026

Ленинград уже давно не торт. А с последним клипом - рекламой отечественного оземпика Шнур скатился вообще

Гость

21:26:08 10-04-2026

Каким надо быть кретином, чтобы платить деньги этому шнырю придворному.

Гость

00:43:54 13-04-2026

Гость (21:26:08 10-04-2026) Каким надо быть кретином, чтобы платить деньги этому шнырю п... А кому надо платить деньги?

Алекс

08:38:14 12-04-2026

И кто-то ещё ходит на таких придурков . Наверное те кто совсем вкуса не имеет.

Гость

00:44:58 13-04-2026

Алекс (08:38:14 12-04-2026) И кто-то ещё ходит на таких придурков . Наверное те кто совс... Поделитесь вашим вкусом. На какие концерты вы ходите?

Wissen

10:54:49 12-04-2026

В Барнауле и колёса стоят дороже чем в других городах... Где логика? Колёса произведённые в Барнауле, дешевле купить в другом городе...

