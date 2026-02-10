В центре Москвы загорелся восьмиэтажный дом
По предварительным данным, возгорание началось в комнате консьержа
10 февраля 2026, 23:17, ИА Амител
В Москве загорелась восьмиэтажка / Фото: Shot
В центре Москвы пожарные спасли 35 человек из горящего восьмиэтажного жилого дома. Как сообщает Life со ссылкой на МЧС, эвакуация была проведена оперативно звеном газодымозащитной службы.
По предварительной информации, возгорание началось в помещении консьержа, после чего огонь по лестничной клетке стал распространяться по подъезду.
Спасатели своевременно прибыли на место и вывели из здания всех находившихся в опасной зоне жильцов. При пожаре есть пострадавшие, медики оказывают им помощь.
Экстренные службы до сих пор работают на месте.
Обстоятельства происшествия и точная причина пожара устанавливаются.
07:39:43 11-02-2026
огонь по лестничной клетке стал распространяться --- по перилам
07:47:06 11-02-2026
Гость (07:39:43 11-02-2026) огонь по лестничной клетке стал распространяться --- по пери... По электрощитовым