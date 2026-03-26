В Барнауле демонтировали аварийный парапет. Как выглядит "полысевший" памятник архитектуры

Ранее кусок рассыпающегося парапета на крыше жилого дома на проспекте Ленина рухнул прямо перед людьми

26 марта 2026, 17:53, ИА Амител

Дом № 85 на проспекте Ленина / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле коммунальщики с кувалдами демонтировали разрушающийся парапет на крыше жилого дома № 85 на проспекте Ленина, сообщает Mash Siberia. Корреспондент amic.ru посмотрела, как теперь выглядит памятник архитектуры без своей отличительной черты — "заборчика" на самом верху.

«Убрали все не только наверху, но и внизу. Тротуар почистили, большие куски парапета увезли», — рассказала наш корреспондент.

Напомним, днем 23 марта произошло обрушение фрагментов фасадной части дома на тротуар. Просто чудом не пострадали несколько человек, которые в этот момент проходили мимо.

Алтайский СК возбудил дело после падения парапета с крыши дома рядом с прохожими. Следствию предстоит дать юридическую оценку должностным лицам управляющей компании.