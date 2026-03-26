В Барнауле демонтировали аварийный парапет. Как выглядит "полысевший" памятник архитектуры
Ранее кусок рассыпающегося парапета на крыше жилого дома на проспекте Ленина рухнул прямо перед людьми
26 марта 2026, 17:53, ИА Амител
В Барнауле коммунальщики с кувалдами демонтировали разрушающийся парапет на крыше жилого дома № 85 на проспекте Ленина, сообщает Mash Siberia. Корреспондент amic.ru посмотрела, как теперь выглядит памятник архитектуры без своей отличительной черты — "заборчика" на самом верху.
«Убрали все не только наверху, но и внизу. Тротуар почистили, большие куски парапета увезли», — рассказала наш корреспондент.
Напомним, днем 23 марта произошло обрушение фрагментов фасадной части дома на тротуар. Просто чудом не пострадали несколько человек, которые в этот момент проходили мимо.
Алтайский СК возбудил дело после падения парапета с крыши дома рядом с прохожими. Следствию предстоит дать юридическую оценку должностным лицам управляющей компании.
18:32:04 26-03-2026
Отлично получилось.
19:17:48 26-03-2026
Снести нафиг, а на его месте построить питомник волкособов
19:37:53 26-03-2026
Там с другой стороны дома такая же нависшая угроза
20:47:10 26-03-2026
Гость (19:37:53 26-03-2026) Там с другой стороны дома такая же нависшая угроза... Дом под снос!
21:47:36 26-03-2026
Гость (20:47:10 26-03-2026) Дом под снос!... нет
20:00:11 26-03-2026
А какое то разрешение комитета архитектуры?
Или УК так сможет снести все что не нравится ?))
20:44:58 26-03-2026
все таки везет тем кто в центре города живет, каждый день такую красоту видят
09:53:56 27-03-2026
Гость (20:44:58 26-03-2026) все таки везет тем кто в центре города живет, каждый день та... ободраную. что ни дом, то памятник бездарной нынешней власти
20:58:41 26-03-2026
Варвары. Вместо реставрации всё уничтожить и снести. Кроме унылых человейников ничего лепить не научились
22:06:01 26-03-2026
Гость (20:58:41 26-03-2026) Варвары. Вместо реставрации всё уничтожить и снести. Кроме у... На последнем фото виднеется шпиль такого "унылого" человейника. Могут, если захотят.
23:45:19 26-03-2026
Гость (22:06:01 26-03-2026) На последнем фото виднеется шпиль такого "унылого" человейни... Полное убожество эта пародия на сталинские высотки из дешманских материалов. Даже ночная подсветка и та не функционирует,а уж сколько брака там вылезло сразу после сдачи... Это даже на страницах амика где-то увековечено было
08:32:34 27-03-2026
Гость (23:45:19 26-03-2026) Полное убожество эта пародия на сталинские высотки из дешман... Свои сочинения оставьте себе. Заехала туда знакомая семья. Сделали ремонт по своим хотелкам. Не жалуются. Только оплата поболее конечно.
15:44:48 29-03-2026
Гость (08:32:34 27-03-2026) Свои сочинения оставьте себе. Заехала туда знакомая семья. С... Значит настолько они у тебя,как говорится, "в теме" жизни дома. Застройщик проиграл суд ТСЖ «Столичный». ТСЖ судились с ним с 2023 года,более 40 нарушений фигурировали в деле. Если интересно ознакомься с фактами и не пиши чушь на уровне сплетен от сына маминой подруги. Скинул бы ссылку,да не пропустят,наверное
02:48:33 27-03-2026
Гость (22:06:01 26-03-2026) На последнем фото виднеется шпиль такого "унылого" человейни... На Ленинском 123 тоже смогли
01:09:38 27-03-2026
О как сносильщики оживились. Барнаульцы, грош нам цена, если сталинки на Ленинском проспекте снесут.
08:28:28 27-03-2026
барнаульцы все в москву понаехали. Здесь остались одни селюки!
15:45:23 29-03-2026
Гость (08:28:28 27-03-2026) барнаульцы все в москву понаехали. Здесь остались одни селюк... Им бракодельная башня общага посреди парковки за счастливку. Развитие жи