В Барнауле демонтировали аварийный парапет. Как выглядит "полысевший" памятник архитектуры

Ранее кусок рассыпающегося парапета на крыше жилого дома на проспекте Ленина рухнул прямо перед людьми

26 марта 2026, 17:53, ИА Амител

В Барнауле коммунальщики с кувалдами демонтировали разрушающийся парапет на крыше жилого дома № 85 на проспекте Ленина, сообщает Mash Siberia. Корреспондент amic.ru посмотрела, как теперь выглядит памятник архитектуры без своей отличительной черты — "заборчика" на самом верху.

«Убрали все не только наверху, но и внизу. Тротуар почистили, большие куски парапета увезли», — рассказала наш корреспондент.

Дом № 85 на проспекте Ленина / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Напомним, днем 23 марта произошло обрушение фрагментов фасадной части дома на тротуар. Просто чудом не пострадали несколько человек, которые в этот момент проходили мимо.

Алтайский СК возбудил дело после падения парапета с крыши дома рядом с прохожими. Следствию предстоит дать юридическую оценку должностным лицам управляющей компании.

Гость

18:32:04 26-03-2026

Отлично получилось.

Гость

19:17:48 26-03-2026

Снести нафиг, а на его месте построить питомник волкособов

Гость

19:37:53 26-03-2026

Там с другой стороны дома такая же нависшая угроза

Гость

20:47:10 26-03-2026

Гость (19:37:53 26-03-2026) Там с другой стороны дома такая же нависшая угроза... Дом под снос!

Гость

21:47:36 26-03-2026

Гость (20:47:10 26-03-2026) Дом под снос!... нет

Павел

20:00:11 26-03-2026

А какое то разрешение комитета архитектуры?
Или УК так сможет снести все что не нравится ?))

Гость

20:44:58 26-03-2026

все таки везет тем кто в центре города живет, каждый день такую красоту видят

Гость

09:53:56 27-03-2026

Гость (20:44:58 26-03-2026) все таки везет тем кто в центре города живет, каждый день та... ободраную. что ни дом, то памятник бездарной нынешней власти

Гость

20:58:41 26-03-2026

Варвары. Вместо реставрации всё уничтожить и снести. Кроме унылых человейников ничего лепить не научились

Гость

22:06:01 26-03-2026

Гость (20:58:41 26-03-2026) Варвары. Вместо реставрации всё уничтожить и снести. Кроме у... На последнем фото виднеется шпиль такого "унылого" человейника. Могут, если захотят.

Гость

23:45:19 26-03-2026

Гость (22:06:01 26-03-2026) На последнем фото виднеется шпиль такого "унылого" человейни... Полное убожество эта пародия на сталинские высотки из дешманских материалов. Даже ночная подсветка и та не функционирует,а уж сколько брака там вылезло сразу после сдачи... Это даже на страницах амика где-то увековечено было

Гость

08:32:34 27-03-2026

Гость (23:45:19 26-03-2026) Полное убожество эта пародия на сталинские высотки из дешман... Свои сочинения оставьте себе. Заехала туда знакомая семья. Сделали ремонт по своим хотелкам. Не жалуются. Только оплата поболее конечно.

Гость

15:44:48 29-03-2026

Гость (08:32:34 27-03-2026) Свои сочинения оставьте себе. Заехала туда знакомая семья. С... Значит настолько они у тебя,как говорится, "в теме" жизни дома. Застройщик проиграл суд ТСЖ «Столичный». ТСЖ судились с ним с 2023 года,более 40 нарушений фигурировали в деле. Если интересно ознакомься с фактами и не пиши чушь на уровне сплетен от сына маминой подруги. Скинул бы ссылку,да не пропустят,наверное

Гость

02:48:33 27-03-2026

Гость (22:06:01 26-03-2026) На последнем фото виднеется шпиль такого "унылого" человейни... На Ленинском 123 тоже смогли

Гость

01:09:38 27-03-2026

О как сносильщики оживились. Барнаульцы, грош нам цена, если сталинки на Ленинском проспекте снесут.

Гость

08:28:28 27-03-2026

барнаульцы все в москву понаехали. Здесь остались одни селюки!

Гость

15:45:23 29-03-2026

Гость (08:28:28 27-03-2026) барнаульцы все в москву понаехали. Здесь остались одни селюк... Им бракодельная башня общага посреди парковки за счастливку. Развитие жи

