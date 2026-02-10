Во Владивостоке пожар на ТЭЦ оставил без света и тепла 50 тысяч человек

Загорелся трансформатор на станции "Северная", обесточены 206 многоквартирных домов, 131 частный дом и торговые центры

10 февраля 2026, 15:32, ИА Амител

Пожар на ТЭЦ во Владивостоке / Фото: Shot

Во Владивостоке на ТЭЦ "Северная" произошел крупный пожар, в результате которого без электроснабжения и отопления остались около 50 тысяч человек. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание на одном из трансформаторов, сообщает Shot.

В зону отключения попали 206 многоквартирных домов, 131 частный дом, несколько торговых центров, а также участки проспекта 100-летия Владивостока и улиц Русской, Давыдова и Кирова.

В результате аварии в части города отключились светофоры и торговое оборудование.

Энергетики перевели потребителей на резервные линии, однако полное восстановление подачи энергии займет несколько часов. Прокуратура начала проверку по факту происшествия.