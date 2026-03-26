При осуществлении транзакций теперь нужно будет заполнять гораздо больше полей

26 марта 2026, 17:44, ИА Амител

Правила перевода денежных средств изменятся в России с 1 апреля. Об этом в беседе с РИА Новости напомнила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мери Валишвили. Изменения касаются данных, которые указываются в платежных документах: эта информация должна стать подробнее. Речь идет и о данных плательщика и получателя, и о назначении платежа.

1 Как меняются правила перевода денег с 1 апреля 2026 года? С апреля начнет действовать новый приказ Минфина, который уточняет правила оформления реквизитов при оформлении денежных переводов. Прежде всего, речь идет об уплате налогов и обязательных платежей в бюджет, но изменения также коснутся и других транзакций. Согласно новому регламенту, теперь нужно будет заполнять больше полей в документах, а информация в них должна стать подробнее.

2 Что нужно будет обязательно указывать в реквизитах плательщика? В реквизитах плательщика теперь нужно будет полностью указывать фамилию, имя и отчество — никаких инициалов. А если перевод совершает индивидуальный предприниматель, адвокат, нотариус или глава крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ), нужно будет еще и обозначить свой статус. Пример: Иванов Иван Иванович (КФХ) Для организаций (юрлиц) порядок остается прежним: нужно указать полное или сокращенное наименование, которое зафиксировано в уставе. Кстати, уточняются правила и для физлиц, которые ведут частную практику: им, помимо ФИО, нужно указать вид деятельности и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

3 Что нужно будет указывать в графе "Фактический плательщик"? Этот реквизит предназначен для случаев, если деньги переводит не сам налогоплательщик, а его представитель: к примеру, бухгалтер по доверенности. В этом случае плательщику нужно будет внести в два раздела данные об обоих гражданах: данные плательщика, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код причины постановки на учет (КПП) или полное имя физлица. "Плательщик" — тот, кто непосредственно осуществляет перевод, а "Фактический плательщик" — тот, от чьего имени совершается транзакция. Кстати, появится и реквизит "Фактический получатель" для случаев, которые деньги переводятся не напрямую, а через посредника.

4 Как нужно будет заполнять раздел "Назначение платежа"? Сюда нужно будет внести полную информацию о наименовании товаров или услуг, а также даты и номера всех заключенных договоров и документов. Кроме того, можно указать дополнительные данные на свое усмотрение. Максимальный объем указанной информации — 210 символов.

5 Кого коснутся новые правила денежных переводов? На самом деле, изменения, хоть и масштабные, но касаются не всех россиян и типов переводов. Регламент будет действовать для следующих видов транзакций: налоги и взносы;

другие платежи, поступающие на казначейские счета;

оплата работ и услуг, полученных от автономных учреждений. Таким образом, особое внимание на новые правила следует обратить организациям, индивидуальным предпринимателям и физлицам, которые занимаются частной практикой.

6 Что изменится при переводе денежных средств для обычных граждан? Для обычных граждан никаких значительных изменений с 1 апреля не произойдет. Об этом в беседе с RT рассказал зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Перевод денег в приложении, квартплата и отправка денег родственникам будут производиться так же, как и раньше. «Однако при оформлении платежа через отделение банка или при заполнении бумажного поручения требования к указанию личных данных станут строже. Если вы платите по квитанции за жилищно-коммунальные услуги, налоги, штрафы или другие обязательные платежи, в новых квитанциях или при заполнении платежных поручений необходимо указывать свои данные полностью: фамилию, имя, отчество без сокращений. Это касается и тех, кто оплачивает услуги по договорам: теперь в назначении платежа нужно более подробно указывать, за что именно производится оплата», — цитирует его телеканал