В администрации Барнаула обсудили развитие общероссийского молодежного движения

Отдельное внимание участники уделили вопросам патриотического воспитания

26 марта 2026, 17:30, ИА Амител

Обсуждение молодежного движения / Фото: barnaul.org

В Барнауле состоялось первое заседание координационного совета по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи "Движение первых". Встреча прошла 26 марта в администрации города под руководством главы Барнаула Вячеслава Франка и стала важным этапом в развитии сотрудничества между муниципальными властями и молодежной организацией.

Как подчеркнул Вячеслав Франк, создание координационного совета стало совместным решением администрации города и регионального отделения движения. Ожидается, что такая форма взаимодействия позволит значительно расширить участие "Движения первых" в образовательных учреждениях краевой столицы и усилить работу с подрастающим поколением.

«Сегодняшняя встреча — это прямое продолжение той большой и важной работы, которую администрация города ведет совместно с "Движением первых". Мы все видим, какой огромный потенциал у ребят Барнаула, и наша задача — дать им возможность реализовать себя», — подчеркнул Вячеслав Франк.

В состав координационного совета вошли представители администрации города, правоохранительных органов, депутаты Барнаульской городской Думы, а также руководители образовательных организаций. Основной задачей заседания стало формирование плана мероприятий и определение ключевых направлений деятельности местного отделения движения на 2026 год.

С докладом выступил председатель регионального отделения движения Андрей Пиминов. Он обозначил приоритетные направления работы и отметил необходимость дальнейшего развития инфраструктуры, которая позволит молодежи реализовывать свои инициативы.

По его словам, на сегодняшний день первичные отделения "Движения первых" созданы во всех школах Барнаула, а также в 10 учреждениях дополнительного образования, 17 детских садах, 16 колледжах и техникумах и 8 вузах. Общее число участников, зарегистрированных на платформе движения в статусе обучающихся и наставников, превышает 60 тысяч человек.

«"Движение первых" создано прежде всего для объединения подрастающего поколения едиными для всей страны традиционными ценностями и идеями, которые формируются и проявляются в совместной деятельности», — отметил Андрей Пиминов.

Отдельное внимание на заседании уделили вопросам патриотического воспитания. В частности, обсуждалась подготовка муниципального этапа Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0". Как отметил председатель местного отделения движения в Барнауле Всеволод Глушков, в этом году планируется расширить охват образовательных учреждений, участвующих в соревнованиях.

Также участники обсудили эффективные практики наставничества. Своим опытом поделилась советник директора школы № 126 Елена Талдыкина, которая подчеркнула важность выстраивания взаимодействия между учениками, родителями и педагогами.

По итогам заседания координационного совета были утверждены предложенные проекты и определены сроки их реализации. Участники встречи выразили уверенность, что системная работа и объединение усилий позволят создать в Барнауле современную среду для всестороннего развития детей и молодежи.