Эксперт рассказал, кто может получать две пенсии в России

Для назначения второй пенсии нужно подать заявление в Социальный фонд России или обратиться в МФЦ

26 марта 2026, 17:45, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Сотрудники Министерства обороны, МВД, ФСБ и прочих силовых ведомств имеют право на получение двух пенсий, сообщил РИА Новости Игорь Балынин, докторант Финансового университета при правительстве РФ и специалист в области экономики.

Балынин добавил, что многие из этих сотрудников продолжают работать в гражданских структурах, где за них выплачиваются страховые взносы, что дает им возможность получать страховую пенсию по старости.

«Для назначения второй пенсии нужно подать заявление в Социальный фонд России или обратиться в МФЦ лично, также можно отправить его почтой или через портал "Госуслуги"», — отметил экономист.

По информации Балынина, обе пенсии индексируются в соответствии с установленными нормами и сроками.

Он напомнил, что с 2026 года для получения страховой пенсии потребуется иметь стаж работы не менее 15 лет, набрать 30 пенсионных баллов и достичь пенсионного возраста.

Комментарии 8

Константин

18:08:27 26-03-2026

я пенсионер вынужден работать что бы оплатить жкх жратву и лекарства...пахал всю жизнь...стаж 44 года...просто рабочий...и никакой второй пенсии...спасибо...

Гость

21:34:58 26-03-2026

Константин (18:08:27 26-03-2026) я пенсионер вынужден работать что бы оплатить жкх жратву и л... Что мешало пойти на службу?

Гость

06:47:52 27-03-2026

Гость (21:34:58 26-03-2026) Что мешало пойти на службу?... Ну, если все будут генералами, то кто их прокормит...

Гость

08:29:17 27-03-2026

Гость (06:47:52 27-03-2026) Ну, если все будут генералами, то кто их прокормит...... У майоров тоже пенсия не плохая.

dok_СФ

20:21:46 26-03-2026

Да, не всё понятно, если сотрудник/работник/гражданин продолжил трудовой стаж то естественно, должна пенсия увеличится. Но почему две, а не три? Знаю трудоголиков работающих одновременно на двух и более работах и что, у них две пенсии?

Гость

21:35:48 26-03-2026

dok_СФ (20:21:46 26-03-2026) Да, не всё понятно, если сотрудник/работник/гражданин продол... Ну так и пенсионных отчислений у него море. Будет высокая пенсия. Или эти многие работают втемную?

Гость

21:49:21 26-03-2026

У нас так устроено - кто делал людям плохо, тот получает хорошо. И, наоборот...
Вот у меня бабушка птичницей в колхозе 40 лет отработала, кормила людей, а пенсия всего одна, 14 тысяч.

Афиноген

09:05:53 27-03-2026

Я смотрю понагнали сюда ботов минусы ставить.Но правду то не задушишь не убьёшь,люди не дураки ,все уже давно поняли,что у нас битый небитого везёт.

