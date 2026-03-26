Для назначения второй пенсии нужно подать заявление в Социальный фонд России или обратиться в МФЦ

26 марта 2026, 17:45, ИА Амител

Сотрудники Министерства обороны, МВД, ФСБ и прочих силовых ведомств имеют право на получение двух пенсий, сообщил РИА Новости Игорь Балынин, докторант Финансового университета при правительстве РФ и специалист в области экономики.

Балынин добавил, что многие из этих сотрудников продолжают работать в гражданских структурах, где за них выплачиваются страховые взносы, что дает им возможность получать страховую пенсию по старости.

«Для назначения второй пенсии нужно подать заявление в Социальный фонд России или обратиться в МФЦ лично, также можно отправить его почтой или через портал "Госуслуги"», — отметил экономист.

По информации Балынина, обе пенсии индексируются в соответствии с установленными нормами и сроками.

Он напомнил, что с 2026 года для получения страховой пенсии потребуется иметь стаж работы не менее 15 лет, набрать 30 пенсионных баллов и достичь пенсионного возраста.

Ранее экономист назвала условия получения пенсии для тех, кто никогда не работал.