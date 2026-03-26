"Продление" договора связи привело к потере 1,8 млн рублей у жительницы Алтайского края

26 марта 2026, 18:06, ИА Амител

Телефонный мошенник / Сгенерировано midjourney / amic.ru

В Алтайском крае 67-летняя жительница села Родино стала жертвой телефонных мошенников и лишилась почти двух миллионов рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Схема началась со звонка от мужчины, который представился сотрудником телеком-компании и попросил продиктовать СНИЛС якобы для продления договора связи. На следующий день женщине позвонила неизвестная, назвавшаяся сотрудницей военной прокуратуры, и убедила, что предыдущий звонок был связан с мошенниками, а на имя пенсионерки оформлены подозрительные банковские документы.

«Позже в разговор включился третий участник, представившийся следователем. Он заявил о "задержании преступника" и потребовал срочно "задекларировать" все сбережения. Для этого женщине предложили передать наличные курьеру», — отметили в ведомстве.

Поверив злоумышленникам, пенсионерка передала прибывшему мужчине 1,8 млн рублей. Лишь спустя время она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.

Ранее в Алтайском крае мошенник два раза обманул пенсионерку на 95 тысяч, а та обманула подругу на 2 млн. Сельчанка увидела в интернете рекламу об инвестициях и решила подзаработать.