Ранее подобный порядок действовал лишь для отдельных категорий граждан, теперь такая возможность есть для более широкого круга случаев

26 марта 2026, 17:25, ИА Амител

Армия, военкомат

Правительство РФ одобрило новое постановление, позволяющее гражданам страны освобождаться от военной службы или получать отсрочку без обязательного личного посещения военного комиссариата. Это нововведение действует при условии, что все необходимые сведения уже внесены в реестр воинского учета, сообщает ТАСС.

«Теперь, если в реестре воинского учета содержится полная информация, достаточная для принятия призывной комиссией обоснованного решения об освобождении от службы или предоставлении отсрочки, это решение может быть принято без личного участия призывника на заседании комиссии», — говорится в постановлении.

Ранее, в соответствии с постановлением правительства РФ от 11 ноября 2006 года № 663 "Об утверждении положения о призыве на военную службу граждан РФ", отсрочки или освобождения предоставлялись без личного присутствия призывника в случае подачи им соответствующего заявления. Это касалось граждан с двумя и более детьми, имеющих ребенка-инвалида до трех лет, обучающихся очно или имеющих ученую степень, признанную государственной системой научной аттестации.

