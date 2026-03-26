В АКЗС обсудили рост цен на фоне низких зарплат и сравнили туалетную бумагу с молоком

Как отметила депутат Боровикова, в крае стоимость продуктов растет быстрее инфляции, но на это никак не реагируют

26 марта 2026, 16:50, ИА Амител

Евгения Боровикова / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Вопрос о росте цен в Алтайском крае подняли на состоявшейся 26 марта сессии АКЗС. В частности, депутат от "Справедливой России" Евгения Боровикова сравнила цены на туалетную бумагу, в том числе ароматизированную, и закупочные цены на молоко, пишет "Атмосфера".

«Алтайский край, как известно, у нас с низкими зарплатами, но по ценам, простите, куда они растут? Вопрос это, наверное, риторический. Не один год стоимость продуктов растет быстрее инфляции. Почему, скажем так, наша ФАС вообще никак не реагирует? Отвечает на запросы, что у нас все в порядке, цены растут в уровень инфляции. Но это не так», — отметила Боровикова.

В пример она привела туалетную бумагу, стоимость которой больше, чем стоимость закупочного молока у сельхозпроизводителей:

«Сейчас молоко у нас стоит 24 рубля. А если туалетная бумага у нас с каким-то ароматом, клубничкой или яблочком, то еще дороже. Но, простите, вообще какая разница нашему там заднему месту, какой аромат? А в магазине молоко стоит за 900 граммов более 100 рублей. Закупочная цена зато у нас 24 рубля».

Ранее сообщалось, что алтайское УФАС проверит "молочную цепочку" из-за резкого падения закупочных цен. Под подозрением несколько районов региона.