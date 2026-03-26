В АКЗС обсудили рост цен на фоне низких зарплат и сравнили туалетную бумагу с молоком
Как отметила депутат Боровикова, в крае стоимость продуктов растет быстрее инфляции, но на это никак не реагируют
26 марта 2026, 16:50, ИА Амител
Вопрос о росте цен в Алтайском крае подняли на состоявшейся 26 марта сессии АКЗС. В частности, депутат от "Справедливой России" Евгения Боровикова сравнила цены на туалетную бумагу, в том числе ароматизированную, и закупочные цены на молоко, пишет "Атмосфера".
«Алтайский край, как известно, у нас с низкими зарплатами, но по ценам, простите, куда они растут? Вопрос это, наверное, риторический. Не один год стоимость продуктов растет быстрее инфляции. Почему, скажем так, наша ФАС вообще никак не реагирует? Отвечает на запросы, что у нас все в порядке, цены растут в уровень инфляции. Но это не так», — отметила Боровикова.
В пример она привела туалетную бумагу, стоимость которой больше, чем стоимость закупочного молока у сельхозпроизводителей:
«Сейчас молоко у нас стоит 24 рубля. А если туалетная бумага у нас с каким-то ароматом, клубничкой или яблочком, то еще дороже. Но, простите, вообще какая разница нашему там заднему месту, какой аромат? А в магазине молоко стоит за 900 граммов более 100 рублей. Закупочная цена зато у нас 24 рубля».
Ранее сообщалось, что алтайское УФАС проверит "молочную цепочку" из-за резкого падения закупочных цен. Под подозрением несколько районов региона.
17:45:39 26-03-2026
Бабульки во дворе тоже обсудили. Эффект такой же. Вопроса два - куда смотрит ФАС? И за что получает деньги Боровикова?
18:21:05 26-03-2026
Гость (17:45:39 26-03-2026) Бабульки во дворе тоже обсудили. Эффект такой же. Вопроса дв... Таких специалистов гнать поганой метлой, чтобы не трындели о том в чем нифига не понимают.
Молоко по 24р? А ты его собери, доставь на переработку, зарплату и налоги водиле заплати, не забудь заправить т отремонтировать автоцистерну. Привез? Переработай, пастеризация, вет служба, помещения и тд - это все деньги. Расфасуй, снова в грузовик, разгрузи, расставь на полку и тд. И все это опять - зарплата, налоги, заправка и ремонты вперемешку с ЖКУ.
Ах да! Скисла партия молока в несколько тонн? Твои проблемы.
11:14:46 27-03-2026
Гость (18:21:05 26-03-2026) Таких специалистов гнать поганой метлой, чтобы не трындели о... Чувствуется ваш профессионализм в понимании производства сельхозпродуктов.Но.А почему мы имеем вот такую недоброжелательную систему для товаропроизводителя?У нас же из всех утюгов орут о поддержке производителя ,особенно сельского?А что на деле?Сдатчик молока находится под гнётом безвыходности сдавать сырьё за копейки.Вы ,неся немалые издержки,вынуждены продавать готовый продукт по немалой цене,да ещё накрутка торговых сетей.В результате продукт оказывается по заоблачной цене для покупателя.Какая то порочная система.Это у нас и есть теперь достижение рыночной экономики?Она для кого?Для всего общества или для избранных?В Советское время подобная продукция была доступна для всех.И молоко,и сметана ,и сливочное масло и сыры-пожалуйста.И производства не хирели ,а развивались.И уровень жизни наш повышался.Так может мы не по той тропе идём?Нужна ,всё таки,коллективная собственность на средства производства?Пусть даже и наряду с частной?
12:07:22 27-03-2026
Маркел Сасипаторыч (11:14:46 27-03-2026) Нужна ,всё таки,коллективная собственность на средства производства... Нужна ? Делай! Бери кредит, раз голодранец, собирай кооператив и вперед! Подымать производство качественного масла по бросовой цене. Как разбогатеете не забудь отписаться!
13:14:10 27-03-2026
Гость (12:07:22 27-03-2026) Нужна ? Делай! Бери кредит, раз голодранец, собирай кооперат... Голодранец ,говорите?Хамство то своё надо сдерживать немного,вежливым надо быть с оппонентом.Нехорошо.Ну тем не менее к нашим баранам.Видите ли ,сейчас мы в стране процентов на 80-90 являемся голодранцами.И я принадлежу к их числу.Вы ,своим хамством,подсказали мне ,что ничего хорошего у нас создать на данный момент нельзя,так ,как в обществе царят отношения ,которые вы продемонстрировали во всей красе.Почему они возникли и почему они царят ,это отдельный немаловажный вопрос.Так вот ,будь то частная собственность или общественная на средства производства итог будет один-разденут донага.Нужна другая -человеческая система управления нашим обществом.А сегодня она вот такая удушающая и враждебная для нас.Да ,в других странах,там почему то возможно мирное сосуществование разных типов производства,и там люди получают истинную поддержку государства и производят продукцию доступную для большинства населения.Для нас это время ещё не наступило.
18:11:48 26-03-2026
Расписались в собственной немощности
18:16:47 26-03-2026
Алтайский край с низкими зарплатами? Стоимость продуктов растет быстрее инфляции?
Нас ,вроде как,убеждают в обратном постоянно.
22:14:21 26-03-2026
Газета "Вечерний Барнаул" бесплатная для жителей. При СССР вообще не морочились на эту тему. Отказался от подписки, теперь понял, что без газет тоже не очень, часто для чего-нибудь нужны.
22:41:58 26-03-2026
Гость (22:14:21 26-03-2026) Газета "Вечерний Барнаул" бесплатная для жителей. При СССР в... Ну сейчас, слава богу, туалетной бумаги достаточно! В отличие от ссср , где она видать уходила на производство колбасы, а в сортирах пользовались газетенками.
09:22:58 27-03-2026
Гость (22:41:58 26-03-2026) Ну сейчас, слава богу, туалетной бумаги достаточно! В отличи... Ну видите же, некоторым аромат не нравится, и как ни странно, заднему месту. Здесь очень на любителя. А газета многофункциональна. Что-то завернуть, подложить, разделать большую рыбку на кухонном столе, отвезти железку на дачу, да даже букет цветов отвезти зимой, чтобы он не замерз. И при всём этом еще и почитать можно, а не только понюхать.)
10:07:36 27-03-2026
Гость (22:14:21 26-03-2026) Газета "Вечерний Барнаул" бесплатная для жителей. При СССР в... С каких это пор она бесплатна стала? 350р вроде подписка на полгода стоит. Недорого, конечно, особенно по сравнению с какой-нибудь комсомолкой, но всё-таки не бесплатно.
10:21:27 27-03-2026
Гость (10:07:36 27-03-2026) С каких это пор она бесплатна стала? 350р вроде подписка на ... Это почта берет за доставку. Сама подписка для жителей краевого центра бесплатно.