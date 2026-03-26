В Алтайском крае назвали дату старта записи в детские лагеря
Средняя стоимость путевки на 14-дневную смену в этом году также составляет 31 400 рублей
26 марта 2026, 18:33, ИА Амител
В Алтайском крае с 1 апреля стартует прием заявлений на отдых детей в загородных лагерях. Подать заявку можно будет с 08:00, а на организацию летней оздоровительной кампании региональные власти направили более 500 миллионов рублей.
Как сообщил глава региона Виктор Томенко, часть средств пойдет на софинансирование путевок для семей. Размер компенсации будет зависеть от категории получателей.
Так, базовая выплата составит 15 700 рублей на ребенка до 15 лет для всех жителей края. Для сотрудников краевых государственных учреждений и органов власти предусмотрена компенсация в размере 6400 рублей. Наибольшую поддержку получат многодетные семьи — при направлении третьего и последующих детей им выплатят 31 400 рублей.
Власти отмечают, что финансирование программы позволит сделать детский отдых более доступным для семей региона и обеспечить проведение летней кампании в полном объеме.
20:15:08 26-03-2026
дату старта записи в детские лагеря - старт, потому что мест не хватает или детей избыток?
01:32:03 27-03-2026
dok_СФ (20:15:08 26-03-2026) дату старта записи в детские лагеря - старт, потому что мест... конечно не хватает мест! детей мало, субсид. мест тоже
01:29:56 27-03-2026
за, прекрасные платные лагеря, 34 000 мес и вот - вы в лагере с бассейном,, тренерами, прекрасными корпусами. ... в общем не понимаю ажитации. а за 360 000 можно в языковой английский и Диснейленд, это с перелетами.
01:31:02 27-03-2026
почему нет информации для богатых слоев населения, рекламы и статей для богатых? как ни зайдешь то копейки считают, то вот этот ажиотаж на пустом месте...
12:14:09 27-03-2026
Отдать ребёнка в лагерь в то время как садисты открыто хвастаются истязаниями детей в сети...
13:14:29 30-03-2026
Вопрос о наболевшем - почему именно 1 апреля? почему не 5 числа? Первого апреля запись в первый класс, госуслуги просто обваливаются, зайти невозможно. Но добавили еще и запись в лагерь, тоже через госуслуги
08:46:17 01-04-2026
Ну что стартанули? время почти девять утра, а на сайт по путевкам невозможно зайти. Пишет ошибку 504 Gateway Time out