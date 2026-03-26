В Алтайском крае назвали дату старта записи в детские лагеря

26 марта 2026, 18:33

В Алтайском крае начали открываться летние лагеря

В Алтайском крае с 1 апреля стартует прием заявлений на отдых детей в загородных лагерях. Подать заявку можно будет с 08:00, а на организацию летней оздоровительной кампании региональные власти направили более 500 миллионов рублей.

Как сообщил глава региона Виктор Томенко, часть средств пойдет на софинансирование путевок для семей. Размер компенсации будет зависеть от категории получателей.

Так, базовая выплата составит 15 700 рублей на ребенка до 15 лет для всех жителей края. Для сотрудников краевых государственных учреждений и органов власти предусмотрена компенсация в размере 6400 рублей. Наибольшую поддержку получат многодетные семьи — при направлении третьего и последующих детей им выплатят 31 400 рублей.

Власти отмечают, что финансирование программы позволит сделать детский отдых более доступным для семей региона и обеспечить проведение летней кампании в полном объеме.