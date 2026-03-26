Депутат Боярский: Отключение мобильного интернета — "новая нормальность" в России

26 марта 2026, 17:38, ИА Амител

Человек с телефоном в руках / Фото: amic.ru
Перебои с мобильной связью в условиях участившихся атак беспилотников становятся частью повседневной реальности. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в эфире радио РБК.

По его словам, ограничения связаны с мерами безопасности и могут включать в себя даже полное отключение мобильного интернета.

«Да, это новая нормальность, это вызов наших современных реалий, но так будет не всегда», — отметил Сергей Боярский.

Депутат подчеркнул, что в подобных ситуациях пользователям стоит заранее готовиться к возможным ограничениям. В частности, он рекомендовал иметь при себе наличные средства и при необходимости пользоваться проводной связью.

Сам Боярский также сообщил, что с перебоями сталкиваются и депутаты. По его словам, в случае нестабильной работы мобильного интернета они переходят на альтернативные способы коммуникации. При этом он отметил, что существенного роста жалоб от граждан на качество связи в Госдуме не фиксируют.

Ранее сообщали, что в России на фоне временных отключений связи в крупных городах может возродиться сеть телефонных будок, но уже в современном формате — с доступом в интернет.

Комментарии 15

Гость

17:46:13 26-03-2026

Черное - это белое. Какого-то убогого отпрыска дАртаньян вырастил.

Гость

18:08:40 26-03-2026

Да он и сам кривляка и бездарность!

Кость

18:09:49 26-03-2026

Гость

18:23:58 26-03-2026

Тыща чертей

Гость

19:27:58 26-03-2026

"Д'Артаньян"-то бы хоть одёрнул горластого сынишку: не кукарекай, мол, слишком громко накануне великих перемен типа «Которые тут временные? Слазь! Кончилось ваше время»!

Гость

20:00:38 26-03-2026

В детстве с К.Собчак в казаки-разбойники играли, а смотри, что выросло...

Гость

20:28:12 26-03-2026

Выросла "новая нормальность"

dok_СФ

20:25:54 26-03-2026

что с перебоями сталкиваются и депутаты - ! Проводной будет работать без перебоев или без планов на будущее?

dok_СФ

20:32:03 26-03-2026

Так то депутат Боярский вообще не при чём, кто придумал нас и наше жильё бомбить используя мобильный интернет? Гайдар и Ельцин сильно хотели новый мир построить, далее по тексту..

вот так.

20:56:06 26-03-2026

Почитали биографию. Папины связи подняли никогда не знающего мужской работы отпрыска и раз нет таланта артиста, то протолкнул его в деньги. И теперь он политик, ёперный театр.

Гость

20:56:20 26-03-2026

всегда найдется человек, который скажет что веревка не так уж сильно давит

dok_СФ

09:36:07 27-03-2026

Гость (20:56:20 26-03-2026) всегда найдется человек, который скажет что веревка не так у... Если не из своего опыта, желательно источник указывать..

Гость

09:42:46 27-03-2026

Дартаньян вырастил Каналью!!

Гость

09:48:25 27-03-2026

это как дроны через интернет наводятся?не путайте с старлинком. навигация-это совсем другая история.

Гость

12:26:07 27-03-2026

интернет запретить спутники посшибать и ОК

