Депутат Боярский: Отключение мобильного интернета — "новая нормальность" в России

26 марта 2026, 17:38, ИА Амител

Человек с телефоном в руках / Фото: amic.ru

Перебои с мобильной связью в условиях участившихся атак беспилотников становятся частью повседневной реальности. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в эфире радио РБК.

По его словам, ограничения связаны с мерами безопасности и могут включать в себя даже полное отключение мобильного интернета.

«Да, это новая нормальность, это вызов наших современных реалий, но так будет не всегда», — отметил Сергей Боярский.

Депутат подчеркнул, что в подобных ситуациях пользователям стоит заранее готовиться к возможным ограничениям. В частности, он рекомендовал иметь при себе наличные средства и при необходимости пользоваться проводной связью.

Сам Боярский также сообщил, что с перебоями сталкиваются и депутаты. По его словам, в случае нестабильной работы мобильного интернета они переходят на альтернативные способы коммуникации. При этом он отметил, что существенного роста жалоб от граждан на качество связи в Госдуме не фиксируют.

Ранее сообщали, что в России на фоне временных отключений связи в крупных городах может возродиться сеть телефонных будок, но уже в современном формате — с доступом в интернет.