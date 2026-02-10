В документах по делу Эпштейна обнаружили упоминания о девятилетней жертве

В материалах фигурируют как минимум шесть влиятельных мужчин, чьи имена пока засекречены

В обнародованных материалах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в педофилии, найдено упоминание о девятилетней девочке — об этом сообщил конгрессмен Джейми Раскин, его цитирует РИА Новости.

По его словам, среди трех миллионов страниц документов, опубликованных Министерством юстиции США в конце января 2026 года, встречаются свидетельства о жертвах гораздо младше ранее известных.

«Вы просматриваете эти документы и читаете о 15‑, 14‑, 10‑летних девочках. Сегодня я видел упоминание о девятилетней девочке», — говорит Раскин.

Кроме того, в материалах фигурируют как минимум шесть влиятельных мужчин, чьи имена пока засекречены. Среди них, как уточнил конгрессмен, есть действующий высокопоставленный иностранный чиновник.

Опубликованные документы не только детализируют уже известные связи Эпштейна, но и раскрывают новые имена его знакомых.

Особое внимание привлекают упоминания десятков российских городов: согласно файлам, финансист либо посещал их лично, либо организовывал поездки для других лиц, полностью оплачивая перелеты и проживание.

Масштабная публикация материалов стала частью продолжающегося расследования, призванного пролить свет на сеть преступных связей Эпштейна и установить всех причастных к его противоправной деятельности.

Ранее в файлах Эпштейна нашли данные о его смерти за день до обнаружения тела. Черновик числится как минимум среди 23 документов.