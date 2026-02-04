Алла Пугачева и режиссер Тимур Бекмамбетов упоминались в файлах Эпштейна

НОВОСТИПроисшествия

Алла Пугачева / Фото: соцсети Аллы Пугачевой
Алла Пугачева / Фото: соцсети Аллы Пугачевой

Алла Пугачева, музыкальный коллектив "Иванушки International" и режиссер Тимур Бекмамбетов оказались упомянуты в скандально известных "документах Эпштейна". Первоначально планировалось пригласить Примадонну на встречу с финансистом в качестве потенциальной модели, однако она не вызвала его интереса.

По информации, опубликованной Shot, имя Пугачевой всплыло в этих материалах как "самой популярной женщины России", встречу с которой Эпштейну настоятельно рекомендовали. Соответствующее письмо с условным названием "Миссия выполнима для некоторых" было направлено американскому финансисту Борисом Николичем, ранее занимавшим должность советника Билла Гейтса.

Николич провел анализ известных женщин и составил список кандидаток для приглашения к Эпштейну. Тем не менее Пугачева не соответствовала вкусам финансиста, в результате чего ее кандидатура была отклонена, и на мероприятия певицу не позвали. В 2014 году, когда было отправлено письмо, Алла Пугачева заняла второе место в рейтинге "Женщина года", уступив лидерство Ани Лорак.

Группа "Иванушки International" также фигурирует в "файлах Эпштейна", но в связи с необычной историей. Одна из девушек, связанных с финансистом, рассказала ему о запоминающемся инциденте, произошедшем с ней в 1995 году на концерте группы. Ее внимание привлек 24-летний парень — модель из России, от которого она не могла отвести взгляд.

Он подошел и заявил о своем намерении жениться, когда она станет старше. На тот момент девочке было всего шесть лет. Спустя несколько месяцев этот молодой человек стал участником группы "Иванушки International". Им оказался бессменный солист Кирилл Андреев.

Известный режиссер, работающий в России и Голливуде, Тимур Бекмамбетов рассматривался как потенциальный VIP-гость в роли "гения" на вечеринке, которая должна была состояться на Кубе в 2017 году. Он был одним из кандидатов.

На мероприятие планировалось пригласить 12 талантливых и успешных людей со всего мира, которые, по мнению организаторов, обладают "нестандартным мышлением" и проявляют интерес к разработке инновационных подходов. Данной группе предполагалось участие в двухдневном семинаре, посвященном исследованию мозга с целью понять, как возникают гениальные идеи.

Avatar Picture
Гость

16:20:01 04-02-2026

И только в Кремле честно пили водку

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

16:25:29 04-02-2026

"А ты, был в списках Эпштейна ?!"

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:48:30 04-02-2026

Вспоминается Псой Короленко с песней ОСТРОВ ГДЕ ВСЁ У НАС ЕСТЬ

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:56:33 04-02-2026

эпштейн, конечно, мерзавец, но вкус у него был. Пугачева "не зашла"

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:13:52 04-02-2026

Гость (18:56:33 04-02-2026) эпштейн, конечно, мерзавец, но вкус у него был. Пугачева "н... Ну так пока помоложе была с Фильипком тусила. Потом Алка Максимку Алкина пригрела.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:27:49 04-02-2026

Гость (18:56:33 04-02-2026) эпштейн, конечно, мерзавец, но вкус у него был. Пугачева "н...
Ну то есть дети - это вкус лучше, по-вашему?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:44:05 04-02-2026

Нет ничего удивительного в отказе развратника от услуг "примадонны": сластёна был охотником до малолеток, а отнюдь не геронтофилом!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:37:01 06-02-2026

Когда это Алка была такой как на фото?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

03:26:44 19-02-2026

гость (15:37:01 06-02-2026) Когда это Алка была такой как на фото?... Ох, и страшна она здесь, чисто Гуинплен.

  0 Нравится
Ответить
