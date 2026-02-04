Алла Пугачева и режиссер Тимур Бекмамбетов упоминались в файлах Эпштейна

Примадонна должна была выступить на одном из мероприятий, но не понравилась финансисту

04 февраля 2026, 16:05, ИА Амител

Алла Пугачева / Фото: соцсети Аллы Пугачевой

Алла Пугачева, музыкальный коллектив "Иванушки International" и режиссер Тимур Бекмамбетов оказались упомянуты в скандально известных "документах Эпштейна". Первоначально планировалось пригласить Примадонну на встречу с финансистом в качестве потенциальной модели, однако она не вызвала его интереса.

По информации, опубликованной Shot, имя Пугачевой всплыло в этих материалах как "самой популярной женщины России", встречу с которой Эпштейну настоятельно рекомендовали. Соответствующее письмо с условным названием "Миссия выполнима для некоторых" было направлено американскому финансисту Борисом Николичем, ранее занимавшим должность советника Билла Гейтса.

Николич провел анализ известных женщин и составил список кандидаток для приглашения к Эпштейну. Тем не менее Пугачева не соответствовала вкусам финансиста, в результате чего ее кандидатура была отклонена, и на мероприятия певицу не позвали. В 2014 году, когда было отправлено письмо, Алла Пугачева заняла второе место в рейтинге "Женщина года", уступив лидерство Ани Лорак.

Группа "Иванушки International" также фигурирует в "файлах Эпштейна", но в связи с необычной историей. Одна из девушек, связанных с финансистом, рассказала ему о запоминающемся инциденте, произошедшем с ней в 1995 году на концерте группы. Ее внимание привлек 24-летний парень — модель из России, от которого она не могла отвести взгляд.

Он подошел и заявил о своем намерении жениться, когда она станет старше. На тот момент девочке было всего шесть лет. Спустя несколько месяцев этот молодой человек стал участником группы "Иванушки International". Им оказался бессменный солист Кирилл Андреев.

Известный режиссер, работающий в России и Голливуде, Тимур Бекмамбетов рассматривался как потенциальный VIP-гость в роли "гения" на вечеринке, которая должна была состояться на Кубе в 2017 году. Он был одним из кандидатов.

На мероприятие планировалось пригласить 12 талантливых и успешных людей со всего мира, которые, по мнению организаторов, обладают "нестандартным мышлением" и проявляют интерес к разработке инновационных подходов. Данной группе предполагалось участие в двухдневном семинаре, посвященном исследованию мозга с целью понять, как возникают гениальные идеи.