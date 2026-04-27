НОВОСТИОбщество

Обеденный перерыв и отпуск могут стать длиннее для работающих пенсионеров

Инициатива призвана снизить уровень стресса и поддержать здоровье старшего поколения, продолжающего трудовую деятельность

27 апреля 2026, 13:30, ИА Амител

Работающий пенсионер / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Работающий пенсионер / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Нужно законодательно установить для официально работающих пенсионеров право на более продолжительные обеденные перерывы и увеличенные отпуска, заявил депутат муниципального образования Санкт-Петербурга, глава поселка Шушары, а также руководитель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, пишет RT.

Свою инициативу он направил министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову.

«В настоящее время в России многие пенсионеры продолжают работать в различных секторах экономики. Они делятся своим профессиональным опытом с молодыми коллегами и играют важную роль в подготовке кадров и сохранении профессиональных знаний», — подчеркнул Ветров.

По его мнению, пенсионерам необходимо больше времени для отдыха и перерывов в течение рабочего дня. Именно поэтому он попросил рассмотреть возможность законодательного закрепления права официально работающих пенсионеров на более продолжительные обеденные перерывы и увеличенные отпуска.

Ветров считает, что такие меры положительно скажутся на здоровье пенсионеров и снизят уровень их стресса.

Ранее amic.ru писал, что в России предложили освободить пенсионеров от оплаты вывоза ТКО.

Пенсионер, работа / Изображение сгенерировано

Работа после пенсии может стать нормой в России через пять-десять лет

В регионах продолжение работы часто остается необходимостью, а не выбором, а состояние здоровья не всегда позволяет оставаться на прежнем месте
НОВОСТИОбщество

Россия Работа пенсии отдых и развлечения трудовые права
       

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

13:34:47 27-04-2026

а остальные за них будут работать ага

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:46:18 27-04-2026

здравое предложение!!

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:02:44 27-04-2026

и работодателю будут не нужны пенсионеры.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:22:50 28-04-2026

Гость (14:02:44 27-04-2026) и работодателю будут не нужны пенсионеры.... Куда он денется. Врачей и учителей много пенсов.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:28:33 27-04-2026

Депутатам деньги платят дополнительно за принятые законы, вот и стараются заработать побольше, кто оплачивать будет и кто контролировать исполнение закона или это предложение будет рекомендацией, так она не обязательна к исполнению.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ипполит Матвеич

16:05:21 27-04-2026

Какая то слабая инициатива от какого то малоизвестного депутата.Зачем попусту сотрясать воздух?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:48:27 27-04-2026

Очередная чушня. Бесперспективняк полнейший, и притеснение пенсов работодателями. Вот будущий результат этой шляпы!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

23:49:22 27-04-2026

А дежурные, вахтеры по одному работают, обедают как придется, им ничего не изменится.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров