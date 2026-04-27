Инициатива призвана снизить уровень стресса и поддержать здоровье старшего поколения, продолжающего трудовую деятельность

27 апреля 2026, 13:30, ИА Амител

Работающий пенсионер / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Нужно законодательно установить для официально работающих пенсионеров право на более продолжительные обеденные перерывы и увеличенные отпуска, заявил депутат муниципального образования Санкт-Петербурга, глава поселка Шушары, а также руководитель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, пишет RT.

Свою инициативу он направил министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову.

«В настоящее время в России многие пенсионеры продолжают работать в различных секторах экономики. Они делятся своим профессиональным опытом с молодыми коллегами и играют важную роль в подготовке кадров и сохранении профессиональных знаний», — подчеркнул Ветров.

По его мнению, пенсионерам необходимо больше времени для отдыха и перерывов в течение рабочего дня. Именно поэтому он попросил рассмотреть возможность законодательного закрепления права официально работающих пенсионеров на более продолжительные обеденные перерывы и увеличенные отпуска.

Ветров считает, что такие меры положительно скажутся на здоровье пенсионеров и снизят уровень их стресса.

Ранее amic.ru писал, что в России предложили освободить пенсионеров от оплаты вывоза ТКО.