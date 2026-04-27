Обеденный перерыв и отпуск могут стать длиннее для работающих пенсионеров
Инициатива призвана снизить уровень стресса и поддержать здоровье старшего поколения, продолжающего трудовую деятельность
27 апреля 2026, 13:30, ИА Амител
Нужно законодательно установить для официально работающих пенсионеров право на более продолжительные обеденные перерывы и увеличенные отпуска, заявил депутат муниципального образования Санкт-Петербурга, глава поселка Шушары, а также руководитель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, пишет RT.
Свою инициативу он направил министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову.
«В настоящее время в России многие пенсионеры продолжают работать в различных секторах экономики. Они делятся своим профессиональным опытом с молодыми коллегами и играют важную роль в подготовке кадров и сохранении профессиональных знаний», — подчеркнул Ветров.
По его мнению, пенсионерам необходимо больше времени для отдыха и перерывов в течение рабочего дня. Именно поэтому он попросил рассмотреть возможность законодательного закрепления права официально работающих пенсионеров на более продолжительные обеденные перерывы и увеличенные отпуска.
Ветров считает, что такие меры положительно скажутся на здоровье пенсионеров и снизят уровень их стресса.
Ранее amic.ru писал, что в России предложили освободить пенсионеров от оплаты вывоза ТКО.
13:34:47 27-04-2026
а остальные за них будут работать ага
13:46:18 27-04-2026
здравое предложение!!
14:02:44 27-04-2026
и работодателю будут не нужны пенсионеры.
08:22:50 28-04-2026
Гость (14:02:44 27-04-2026) и работодателю будут не нужны пенсионеры.... Куда он денется. Врачей и учителей много пенсов.
14:28:33 27-04-2026
Депутатам деньги платят дополнительно за принятые законы, вот и стараются заработать побольше, кто оплачивать будет и кто контролировать исполнение закона или это предложение будет рекомендацией, так она не обязательна к исполнению.
16:05:21 27-04-2026
Какая то слабая инициатива от какого то малоизвестного депутата.Зачем попусту сотрясать воздух?
18:48:27 27-04-2026
Очередная чушня. Бесперспективняк полнейший, и притеснение пенсов работодателями. Вот будущий результат этой шляпы!
23:49:22 27-04-2026
А дежурные, вахтеры по одному работают, обедают как придется, им ничего не изменится.