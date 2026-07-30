В рамках инициативы предполагается наносить на пол яркую зеленую разметку, ведущую к отделам с овощами, фруктами, молочной продукцией, цельнозерновыми и другими полезными товарами

30 июля 2026, 14:00, ИА Амител

Овощи / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Руководитель всероссийского движения "Здоровое отечество" Екатерина Лещинская выступила с инициативой внедрения системы "Зеленых коридоров" в супермаркетах. Эта система будет направлять покупателей к отделам, где продаются полезные продукты: свежие фрукты и овощи, молочные изделия, цельнозерновые продукты и другие товары для здорового питания, пишет РИА Новости.

Соответствующее обращение было направлено главе Минпромторга Антону Алиханову.

«Просим вас рассмотреть возможность реализации пилотного проекта по внедрению в российских продуктовых магазинах системы навигации "Зеленый коридор", направленной на популяризацию здорового питания без введения каких-либо ограничений или запретов», — сказано в документе.

Кроме того, в письме предлагается изменить расположение товаров, которые обычно привлекают внимание покупателей импульсивно. К ним относятся сладости, снеки, сладкие газированные напитки и другие продукты с высоким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров. Эти товары предлагается перенести с прикассовых зон на менее заметные полки.

Также планируется создать систему общественного признания для магазинов, которые примут участие в проекте: им будет присуждаться статус "Территория здорового выбора".

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