В РФ предложили создать в магазинах "зеленые коридоры" для продвижения здорового питания
В рамках инициативы предполагается наносить на пол яркую зеленую разметку, ведущую к отделам с овощами, фруктами, молочной продукцией, цельнозерновыми и другими полезными товарами
30 июля 2026, 14:00, ИА Амител
Руководитель всероссийского движения "Здоровое отечество" Екатерина Лещинская выступила с инициативой внедрения системы "Зеленых коридоров" в супермаркетах. Эта система будет направлять покупателей к отделам, где продаются полезные продукты: свежие фрукты и овощи, молочные изделия, цельнозерновые продукты и другие товары для здорового питания, пишет РИА Новости.
Соответствующее обращение было направлено главе Минпромторга Антону Алиханову.
«Просим вас рассмотреть возможность реализации пилотного проекта по внедрению в российских продуктовых магазинах системы навигации "Зеленый коридор", направленной на популяризацию здорового питания без введения каких-либо ограничений или запретов», — сказано в документе.
Кроме того, в письме предлагается изменить расположение товаров, которые обычно привлекают внимание покупателей импульсивно. К ним относятся сладости, снеки, сладкие газированные напитки и другие продукты с высоким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров. Эти товары предлагается перенести с прикассовых зон на менее заметные полки.
Также планируется создать систему общественного признания для магазинов, которые примут участие в проекте: им будет присуждаться статус "Территория здорового выбора".
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17:13:45 30-07-2026
"Зелёный коридор" как- то ассоциируется с проходом меду стеллажами со змием зелёным.
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ДМВ (17:13:45 30-07-2026) "Зелёный коридор" как- то ассоциируется с проходом меду стел... Как насчет таможни, змей?