Россиянам рассказали, как сэкономить на продуктах без ущерба для рациона

Главный плюс метода "6 к 1" - не в разовой выгодной покупке, а в постепенном изменении потребительских привычек

23 марта 2026, 16:26, ИА Амител

Продукты / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
В России все чаще прибегают к методу "6 к 1" для снижения затрат на продукты, минимизации ненужных трат и поддержания здорового рациона, рассказала в беседе с "Газетой.ru" финансовый консультант сервиса "Пакет" от X5 Retail Group Ольга Матвеева.

Суть методики заключается в создании списка покупок с учетом существующих запасов, сезонности и акционных предложений. На шесть полезных продуктов приходится один продукт для удовлетворения вкусовых предпочтений.

Матвеева советует начать с проверки холодильника, морозильной камеры и кухонных шкафов.

«Необходимо обратить внимание на сроки годности и установить, какие продукты следует использовать в первую очередь. Это поможет избежать повторных покупок и сократить количество отходов. Затем следует составить меню на неделю и распределить блюда по дням. Такой подход повышает прозрачность расходов и упорядочивает рацион», — добавила она.

На протяжении недели рекомендуется выбирать шесть овощей, пять фруктов, четыре источника белка, три крахмалистых продукта, два соуса и один продукт для удовольствия. В качестве примеров можно привести огурцы, помидоры, морковь, перец, шампиньоны и брокколи, а также яблоки, бананы, груши, апельсины и манго. Источники белка включают яйца, сыр, орехи, мясо или птицу. Крахмалистые продукты представлены картофелем, рисом и пастой. Матвеева рекомендует адаптировать список продуктов в соответствии с личными предпочтениями, сезоном и актуальными акциями.

«Сезонные продукты занимают важное место. Весной в рацион можно включить капусту, картофель, брокколи, киви, черешню и раннюю клубнику. Эти продукты чаще всего дешевле и помогают разнообразить питание без превышения бюджета. Дополнительно сэкономить можно благодаря программам лояльности и кешбэк-сервисам, особенно при предварительном планировании покупок», — отметила эксперт.

Метод "6 к 1" подходит для приготовления разнообразных блюд — от салатов до супов и запеканок. Он способствует более частому приготовлению пищи в домашних условиях. Основное преимущество этого подхода заключается в формировании полезных привычек.

«Регулярное планирование упрощает выбор продуктов в магазине, делает расходы предсказуемыми и положительно влияет на бюджет и качество питания», — заключила Матвеева.

Светлана

17:24:46 23-03-2026

Депутатам расскажите, как экономить на продуктах. А я и так кашу на воде варю.

Гость

20:06:40 23-03-2026

Видимо, правильный ответ, никак, но некто СОВЕТУЕТ, несмотря на то, что не спрашивали!

гость

23:31:54 23-03-2026

Так вас не научи, вы ту кашу так и будете на молоке готовить, ещё,прости Господи, масла кусок положите. Где вам догадаться, что на воде варить надо. А ещё дешевле на ночь водой заливать и так есть. На мясо можно только смотреть на рынках, иногда позволяя себе купить на бульон костей для собак. Вот она -экономия!!! И благодаря экономии на еде наступит благополучие и счастие! Так что ли?

