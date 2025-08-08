Дачники рассказали, как омолодить клубнику и получить суперурожай

В августе дачный сезон близится к завершению, однако работы в огороде меньше не становится

08 августа 2025, 22:42, ИА Амител

Клубника / Фото: unsplash.com

В августе дачный сезон близится к завершению, однако работы в огороде меньше не становится. Одно из важных дел в этот сезон – пересадка молодых кустов клубники и обновление посадок. Transsib.info рассказал, как омолодить ягоду и добиться суперурожая в будущем.

Так, готовить грядки для земляники лучше заранее – за две-три недели до посадки. За это время в земле распределятся полезные микроорганизмы, а удобрения начнут работать на благо будущих растений.

Для клубники участок стоит подготовить уже в самом начале месяца, а высадку молодых растений из усов провести с середины августа. Если материал собственный, взятый с усиков, эта схема особенно актуальна.

Наилучший вариант – посадить укорененные усы в пасмурную погоду. Если сразу после высадки погода выдастся дождливой, молодые кустики быстро и успешно приживутся. В случае сильной жары растения лучше притенять в первые дни, чтобы уберечь их от перегрева.

Еще один важный процесс – обрезка усов. У взрослых, старше трех-четырех лет, особенно перенесших болезни или пораженных серой гнилью, обрезку делают осторожно, чтобы не повредить нижние части стеблей.

Кроме того, теплой осенью можно омолодить кусты. Для этого обрезают все старые листья, оставляя основание 5-7 см над грунтом. Далее клубнику быстро подкармливают азотными составами. Примерно через месяц, когда нарастет новая листва, растениям дают фосфорно-калийную подкормку для укрепления.