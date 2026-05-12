Такое право закреплено на федеральном уровне за рядом категорий граждан

12 мая 2026, 16:29, ИА Амител

Стоматолог, осмотр / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Сенатор Игорь Мурог в беседе с RT рассказал о действующем в России федеральном перечне категорий граждан, которые имеют право на бесплатное зубное протезирование. По его словам, условия получения льготы варьируются в зависимости от трудового стажа и региона проживания.

На федеральном уровне право на бесплатное протезирование закреплено за следующими категориями граждан: Героями Советского Союза и России, полными кавалерами орденов Славы и Трудовой Славы, а также отдельными категориями военнослужащих и сотрудников силовых структур.

Военные пенсионеры могут воспользоваться льготой при выслуге не менее 20 лет — но только если увольнение произошло по определенным основаниям: по возрасту, состоянию здоровья либо в рамках организационно‑штатных мероприятий.

Кроме того, предусмотрено внеочередное протезирование для пациентов с тяжелыми заболеваниями — например, с онкологическими челюстно‑лицевой области. Для этого необходимо предоставить соответствующие медицинские документы.

Сенатор отметил, что регионы вправе расширять перечень льготников. На практике в дополнительные категории часто включают ветеранов труда, пенсионеров и малоимущих граждан.

При этом набор региональных льгот существенно различается — он зависит от бюджета конкретного субъекта РФ.

Гражданам, заинтересованным в получении льготы, рекомендуется уточнять актуальные условия в органах социальной защиты населения либо через портал "Госуслуги". Ранее диетолог рассказал, к чему приводит переедание козинаков.