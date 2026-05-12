В России напомнили, кто имеет право на бесплатное зубное протезирование
Такое право закреплено на федеральном уровне за рядом категорий граждан
12 мая 2026, 16:29, ИА Амител
Сенатор Игорь Мурог в беседе с RT рассказал о действующем в России федеральном перечне категорий граждан, которые имеют право на бесплатное зубное протезирование. По его словам, условия получения льготы варьируются в зависимости от трудового стажа и региона проживания.
На федеральном уровне право на бесплатное протезирование закреплено за следующими категориями граждан: Героями Советского Союза и России, полными кавалерами орденов Славы и Трудовой Славы, а также отдельными категориями военнослужащих и сотрудников силовых структур.
Военные пенсионеры могут воспользоваться льготой при выслуге не менее 20 лет — но только если увольнение произошло по определенным основаниям: по возрасту, состоянию здоровья либо в рамках организационно‑штатных мероприятий.
Кроме того, предусмотрено внеочередное протезирование для пациентов с тяжелыми заболеваниями — например, с онкологическими челюстно‑лицевой области. Для этого необходимо предоставить соответствующие медицинские документы.
Сенатор отметил, что регионы вправе расширять перечень льготников. На практике в дополнительные категории часто включают ветеранов труда, пенсионеров и малоимущих граждан.
При этом набор региональных льгот существенно различается — он зависит от бюджета конкретного субъекта РФ.
Гражданам, заинтересованным в получении льготы, рекомендуется уточнять актуальные условия в органах социальной защиты населения либо через портал "Госуслуги". Ранее диетолог рассказал, к чему приводит переедание козинаков.
16:33:39 12-05-2026
да ветеранам труда положено, НО там очередь лет на 10 -15.. так что все идут делать платно
17:33:12 12-05-2026
Гость (16:33:39 12-05-2026) да ветеранам труда положено, НО там очередь лет на 10 -15.. ...
Бывает очереди большой нет но надо ездить из деревни за 80 км. Процедура то не одна. Разоришься на проезде
18:05:15 12-05-2026
Гость (16:33:39 12-05-2026) да ветеранам труда положено, НО там очередь лет на 10 -15.. ... На данный момент ветеранам труда не положена данная льгота
07:38:21 13-05-2026
Гость (18:05:15 12-05-2026) На данный момент ветеранам труда не положена данная льгота... 14 января 2026 Минсоцзащиты рассказали, кто может бесплатно вставить зубы в Алтайском крае
- ветераны труда;
- ветераны труда Алтайского края, которые включены в региональный регистр по состоянию на 31.12.2016 г.;
- труженики тыла;
- реабилитированные лица.
19:37:38 12-05-2026
Бог даёт зубы два раза бесплатно а третий раз за деньги!
19:56:56 12-05-2026
Остальным гражданам рекомендуется ходить без зубов и покупать мясорубки или приборы которые размельчают еду.
23:44:37 12-05-2026
Там очередь лет на 20 вперёд! А платно даже работающий не вывозит цену!