Диетолог рассказал, к чему приводит переедание козинаков

19 апреля 2026, 07:32, ИА Амител

Врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков предупредил о возможных рисках для здоровья при регулярном употреблении козинаков и батончиков мюсли. По его словам, эти продукты содержат большое количество быстрых углеводов и могут влиять на уровень холестерина, состояние зубов и обмен веществ, пишет aif.ru.

Как отметил специалист, козинаки представляют собой прессованные семена, чаще всего — подсолнечника, которые покрыты значительным количеством сахара. При этом сами семена содержат омега-6 жирные кислоты, избыток которых может усиливать воспалительные процессы в организме.

«Козинаки — это прессованные семена, как правило, — подсолнечника, но могут использоваться и другие семенные культуры, залитые большим количеством быстрых сахаров. Семя подсолнечника содержит большую концентрацию омега-6, при ее избыточном потреблении повышается воспалительный фон в организме», — пояснил Поляков.

Дополнительную нагрузку создают и сахара, входящие в состав таких продуктов. По словам врача, они способны негативно сказываться на различных системах организма.

«В данном случае страдает эмаль зубов, повышается холестерин, появляются перепады настроения, нарушается система контроля аппетита и так далее», — уточнил он.

Отдельно диетолог прокомментировал популярные батончики мюсли, которые часто воспринимаются как более полезный перекус. По его словам, их состав также не делает продукт безопасным.

«Мюсли — это сахар в сахаре. Мюсли — это промышленный модифицированный крахмал, который в кишечнике очень быстро расщепляется до глюкозы. И полит сверху он тоже глюкозой. На выходе мы получаем большое количество быстрых углеводов, которые сильно расшатывают наш углеводный баланс», — отметил специалист.