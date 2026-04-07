Цифровая стоматология. Как современные технологии меняют подход к лечению зубов

Основатель клиники "СемьяДент" рассказал о том, как поменялась стоматология и какие теперь есть современные методы обезболивания

07 апреля 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFHtUSmX

Директор сети стоматологических клиник "СемьяДент" Максим Дергунов / Фото предоставлено компанией

Еще недавно лечение зубов было одним из самых страшных и болезненных процессов для многих людей. Сегодня эта сфера переживает настоящий технологический прорыв. В студии Business FM Барнаул FM ("Бизнес ФМ") основатель сети стоматологических клиник "СемьяДент" Максим Дергунов рассказал, как цифровизация изменила процесс лечения зубов, какие новинки помогут пациентам бороться с болью и почему важно заботиться о своем здоровье.

— Максим Васильевич, как цифровизация меняет стоматологию?

— Стоматология, как и другие области медицины, серьезно изменилась. Если раньше весь процесс работы с пациентом был сугубо ручным, то теперь есть высокотехнологичные решения.

Например, чтобы изготовить зубную модель, врач использовал аналоговые методы, включая слепки. Сегодня же все это заменили внутриротовые сканеры, которые переводят данные в цифровую форму, а затем, с помощью специального программного обеспечения зубной техник изготавливает протез.

— А как насчет обезболивания? Какие тут есть решения? Боязнь боли для многих — самое неприятное.

— Да, я сам помню, как в детстве очень боялся ходить к стоматологу. Но современные технологии и обезболивающие методы значительно изменили ситуацию. И анестезия стала более действенной, и современное оборудование позволяет точечно воздействовать на зубы, снижая болевые ощущения. Это помогает сделать процесс лечения гораздо комфортным для пациента.

Клиника "СемьяДент" — это сеть стоматологических центров, которая насчитывает 18 лет работы и предлагает полный спектр услуг по восстановлению здоровья и красоты зубов. Здесь помогли уже более 170 тыс. пациентам вернуть красоту и здоровье зубов. В штате "СемьяДент" работают более 90 врачей-стоматологов, среди которых терапевты, ортопеды, хирурги, имплантологи и другие профессионалы. В клинике оказывают услуги как для взрослых, так и для детей.

— Как выглядит путь пациента в клинике "СемьяДент"?

— Процесс лечения начинается с чекапа, где проводится полный осмотр полости рта, а с помощью компьютерной томографии врач может увидеть состояние не только зубов, но и десен, а также костной ткани. Это позволяет поставить четкий диагноз.

Также мы в клинике используем программу "Диагнокат", которая с помощью искусственного интеллекта помогает точнее сформулировать диагноз и разработать наиболее эффективный план лечения.

— Какие технологии используете при моделировании зубов?

— С помощью внутриорального сканера создается цифровой слепок, на основе которого специалисты могут точно спозиционировать имплант. Это дает возможность хирургу, ортопеду и зубному технику работать в единой системе, обеспечивая идеальное соответствие всех деталей. Использование таких технологий позволяет значительно повысить точность установки импланта и улучшить итоговый результат.

Клиника "СемьяДент" / Фото: Елизавета Маликова

— Как быстро сейчас изготавливается имплант? Можно ли за один визит решить все вопросы?

— Хотя современные технологии и ускоряют процесс лечения, сделать все за один визит по-прежнему сложно, потому что процедура проходит в несколько этапов. Да и пациенту нужно время, чтобы походить с временными коронками для адаптации и проверки результата, до того как будет установлена постоянная конструкция.

— Максим Васильевич, а как насчет врачей, насколько сильная у вас команда?

— Современная стоматология требует не только технологического оснащения, но и профессиональной команды специалистов. В клинике "СемьяДент" работает более 80 врачей, среди которых есть настоящие эксперты, которые наставляют новичков. И мы постоянно обучаем наших докторов.

— С нашим медицинским университетом сотрудничаете?

— Конечно сотрудничаем. Мы предлагаем студентам практику и стажировки. Будущие врачи могут поработать в интересных для них направлениях, участвовать в приеме пациентов и даже ассистировать нашим докторам. И мы рассказываем им о специфике профессии, как построить карьеру — такая школа для стоматологов. А после успешного прохождения стажировки приглашаем их на работу.

Такой подход позволяет нам готовить себе специалистов и привлекать талантливых студентов.

— Многие после практики приходят на работу?

— В последние десять лет мы именно таким способом и привлекаем к себе молодых специалистов.

До 30 апреля 2026 года включительно в клинике "СемьяДент" действует специальное предложение: бесплатные приемы у ортопедов и имплантологов. А еще до конца месяца идет акция на профессиональную гигиену полости рта: 1+1 за 7000 рублей. Запишитесь вдвоем за 7000 руб. (по 3500 с человека) — рыночная цена без акции 6900 руб.

— Профессиональные врачи, современные технологии — звучит все это хорошо, но что делать, если пациент все еще боится лечить зубы?

— Существует ряд опций для тех, кто испытывает серьезный страх перед лечением. Например, седация или лечение в наркозе. Это особенно актуально для тех, кто боится боли или нуждается в проведении большого объема работ. Специалист может выполнить несколько этапов работы за один визит, что минимизирует стресс для пациента.

— Стали ли люди активнее посещать стоматологов и лучше заботиться о своих зубах?

— Всегда есть пациенты, которые будут заботиться о себе и приходить, даже если у них ничего не болит. И всегда есть те, кто не придет, пока совсем не станет плохо. Нужно, чтобы человек сам осознавал, как важно заботиться о себе и своем здоровье. Должна быть ценность здоровой и красивой улыбки.

— Что бы вы посоветовали тем, кто откладывает визит к стоматологу?

— Я бы посоветовал начать с малого. Сделайте первый шаг, запишитесь на прием, и вы увидите, что работа с врачом, которому вы доверяете, принесет вам не только здоровье, но и уверенность в себе. Очень важно заботиться о себе, и красивое, здоровое лицо — это то, что делает нас счастливыми и уверенными в себе.

Слушать эфир Business FM Барнаул FM с Максимом Дергуновым

"СемьяДент" — сеть экспертных цифровых стоматологий

Адреса: Барнаул, ул. Балтийская, 23; ул. Сергея Семенова, 4 стр. 2; ул. Пролетарская, 145

Бийск, ул. Валерия Чкалова, 30

Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 53

Сайт

ВК

"Макс"

Тел.: 8 980-900-78-41ООО "АСЦ Семья"

Реклама

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста