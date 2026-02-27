В РФ разработали "умную жвачку" для профилактики кариеса

27 февраля 2026, 17:55, ИА Амител

Женщина, жвачка, кариес / Изображение сгенерировано Шедеврум от ИИ YandexART/ amic.ru

Группа молодых исследователей из Института стоматологии имени Е. В. Боровского Сеченовского университета создала жевательную резинку с ферментным комплексом. Этот продукт не только освежает дыхание, но и предотвращает развитие кариеса, растворяя мягкий зубной налет и укрепляя эмаль. Об этом сообщили в пресс-службе университета "Газете.ru".

По словам основателя проекта, студента четвертого курса Андрея Галкина, основная проблема современной гигиены заключается в перерывах между чистками зубов.

«Даже при двухразовой чистке в день остатки пищи остаются на эмали и становятся питательной средой для бактерий, что способствует развитию кариеса. Команда стоматологов и фармацевтических специалистов решила сделать профилактику кариеса удобной и регулярной привычкой», — отметил он.

Проект был реализован на средства гранта Фонда содействия инновациям "Студенческий стартап". Исследователи разработали и запатентовали уникальную композицию с ферментным комплексом для жевательной резинки Caligenta Oral Care.

Во время жевания ферменты расщепляют мягкий налет, превращая его в антибактериальное вещество. В сочетании с особым белком они подавляют рост кариесогенных бактерий, а добавленный кальций укрепляет эмаль. Разработчики утверждают, что регулярное использование продукта способствует накоплению активных компонентов на поверхности зуба, повышая его устойчивость к кариесу даже после временного прекращения использования.

Создатели подчеркивают, что их жевательная резинка не заменяет традиционные методы чистки зубов. Однако они уже работают над следующим поколением продукта, которое может частично заменить механическую чистку. В будущем планируется расширить линейку функциональными жевательными резинками для поддержки иммунитета и помощи в отказе от курения.

Ранее стоматологи назвали самую опасную сладость для зубов.