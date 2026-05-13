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В России предложили повысить зарплаты медсестер до 130–140% от средней по региону

Леонид Слуцкий обратился к министру Михаилу Мурашко с предложением улучшить условия работы и сократить дефицит кадров

13 мая 2026, 09:53, ИА Амител

Медсестра испуганная / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Медсестра испуганная / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с комплексом предложений по улучшению положения среднего медицинского персонала в стране. Копия обращения имеется в распоряжении ТАСС.

Главная инициатива касается повышения зарплаты медицинских сестер — Слуцкий предлагает установить ее на уровне 130–140% от средней заработной платы по региону.

Помимо этого, политик настаивает на справедливом размере доплат за совмещение обязанностей, наставничество и сверхурочную работу.

В письме также сформулированы просьбы принять меры для сокращения дефицита среднего медперсонала, улучшить условия труда и расширить систему социальной поддержки работников этого звена.

Дополнительно Слуцкий запросил у Минздрава данные за 2020–2025 годы о дефиците среднего медицинского персонала и средней нагрузке на одну медсестру в различных подразделениях системы здравоохранения.

Комментируя ситуацию, лидер ЛДПР подчеркнул, что проблема нехватки кадров в здравоохранении обостряется. Согласно данным Минздрава, ежегодно отрасль теряет 15 тысяч молодых специалистов.

При этом каждая пятая медсестра увольняется в первый год работы. Суммарный дефицит медсестер, фельдшеров и акушеров достиг почти 64 тысяч человек. Усугубляет положение старение кадрового состава: средний возраст медиков приближается к 45 годам, а доля специалистов старше 50 лет уже превышает 43%.

Поддержку инициативе выразил председатель комитета Госдумы по охране здоровья, замруководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов. В беседе с ТАСС он указал, что укомплектованность штатов медсестер в регионах зачастую не превышает 70–80%, а в сельской местности показатель еще ниже.

Среди ключевых причин оттока кадров Леонов назвал низкую оплату труда, короткий срок профессиональной подготовки, высокую бюрократическую нагрузку и значительные нагрузки из‑за 12‑часовых смен. По его словам, эти факторы провоцируют быстрое увольнение молодых специалистов и профессиональное выгорание опытных сотрудников.

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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НОВОСТИОбщество

Госдума зарплаты Медики
       

Комментарии 4

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Вежливый Человек

10:54:06 13-05-2026

Без него-то никто не догадывался.

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гость

11:12:27 13-05-2026

Последнее время все увеличивают зарплату медсестер, только она становится все меньше. Оклад ниже МРОТа, а в некоторых стационарах уборщики получают больше медсестер.

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Гость

11:16:20 13-05-2026

Вот почему врач в учреждении социальной защиты получает 100 тыщ, не делая назначений?

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Гость

18:57:07 13-05-2026

Последнее время все увеличивают зарплату медсестер, только она становится все меньше. Оклад ниже МРОТа, а в некоторых стационарах уборщики получают больше медсестер.

Звиздеть не надо. Ни одна техничка не получает и половины от з/п медсестёр. Если только на нескольких местах работает. Так кто медсестрам не даёт этого же делать. Или вторые полдня техничкой работать. Что у вас и учителей какая-то ненормальная зависть к неблагодарному труду уборщиц?

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