НОВОСТИОбщество

В России будут начислять оклады работникам сферы здравоохранения​ по новым правилам

Кабмин предложил повысить долю оклада в зарплате медиков до 50%

16 апреля 2026, 10:01, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Правительство РФ совместно с работодателями и профсоюзами выработало рекомендации по усовершенствованию системы оплаты труда в сфере здравоохранения. 

Согласно документам, оказавшимся в распоряжении РИА Новости, оклад работников этой сферы следует устанавливать в размере не менее 50% от общей суммы зарплаты — без учета компенсационных выплат. 

При этом уровень зарплаты должен оставаться не ниже прошлогоднего дохода. Инициатива нацелена на сохранение кадрового потенциала, повышение престижа работы в здравоохранении и снижение различий в оплате труда внутри регионов.

Кроме того, для медработников, занятых во вредных или опасных условиях труда, предусмотрено обязательное повышение зарплаты — минимум на 4% от размера оклада, установленного для работы в нормальных условиях. 

Ранее сообщалось, что оклад учителей и воспитателей может составить 70% от общей зарплаты. Такое распределение доходов направлено на повышение престижности и привлекательности профессии педагога в России.

Начальник отправляет работников в отпуск / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Юрист рассказал, когда выгоднее брать отпуск во второй половине года

При этом стоимость одного дня работы будет различаться за счет разного количества рабочих дней в месяце
НОВОСТИОбщество

зарплаты Медики

Комментарии 9

Avatar Picture
Musik

10:04:38 16-04-2026

а я знаю как это будет 8-)))

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:06:04 16-04-2026

Ждем очередное снижение зарплат у медиков? До сих пор все "повышения" вроде бы так и заканчивались.

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:28:03 16-04-2026

Всё? Кабзда?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

10:29:02 16-04-2026

Самое главное чтобы после этой реформы, зарплата среднего звена работников здравоохранения не ушла в минус.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

10:31:59 16-04-2026

Кручу,мучу,запутать хочу!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ирина

12:23:13 16-04-2026

У нас убрали всё, вредность, категорию, стаж и уже не платят с того сентября и всё так.. Получаем чистыми 25 тыс..

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:27:57 16-04-2026

А почему врачи в учреждениях социальной защиты 100 т.р. получают?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:13:36 16-04-2026

Официально добавят оклад, но зарплата должна остаться прежняя, а потом из всех утюгов будут вещать об увеличении оклада.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:43:26 17-04-2026

значит, ещё меньше станет

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров