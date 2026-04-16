В России будут начислять оклады работникам сферы здравоохранения по новым правилам
Кабмин предложил повысить долю оклада в зарплате медиков до 50%
16 апреля 2026, 10:01, ИА Амител
Правительство РФ совместно с работодателями и профсоюзами выработало рекомендации по усовершенствованию системы оплаты труда в сфере здравоохранения.
Согласно документам, оказавшимся в распоряжении РИА Новости, оклад работников этой сферы следует устанавливать в размере не менее 50% от общей суммы зарплаты — без учета компенсационных выплат.
При этом уровень зарплаты должен оставаться не ниже прошлогоднего дохода. Инициатива нацелена на сохранение кадрового потенциала, повышение престижа работы в здравоохранении и снижение различий в оплате труда внутри регионов.
Кроме того, для медработников, занятых во вредных или опасных условиях труда, предусмотрено обязательное повышение зарплаты — минимум на 4% от размера оклада, установленного для работы в нормальных условиях.
Ранее сообщалось, что оклад учителей и воспитателей может составить 70% от общей зарплаты. Такое распределение доходов направлено на повышение престижности и привлекательности профессии педагога в России.
10:04:38 16-04-2026
а я знаю как это будет 8-)))
10:06:04 16-04-2026
Ждем очередное снижение зарплат у медиков? До сих пор все "повышения" вроде бы так и заканчивались.
10:28:03 16-04-2026
Всё? Кабзда?
10:29:02 16-04-2026
Самое главное чтобы после этой реформы, зарплата среднего звена работников здравоохранения не ушла в минус.
10:31:59 16-04-2026
Кручу,мучу,запутать хочу!
12:23:13 16-04-2026
У нас убрали всё, вредность, категорию, стаж и уже не платят с того сентября и всё так.. Получаем чистыми 25 тыс..
13:27:57 16-04-2026
А почему врачи в учреждениях социальной защиты 100 т.р. получают?
21:13:36 16-04-2026
Официально добавят оклад, но зарплата должна остаться прежняя, а потом из всех утюгов будут вещать об увеличении оклада.
13:43:26 17-04-2026
значит, ещё меньше станет