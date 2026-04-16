В России будут начислять оклады работникам сферы здравоохранения​ по новым правилам

Кабмин предложил повысить долю оклада в зарплате медиков до 50%

16 апреля 2026, 10:01, ИА Амител

Правительство РФ совместно с работодателями и профсоюзами выработало рекомендации по усовершенствованию системы оплаты труда в сфере здравоохранения.

Согласно документам, оказавшимся в распоряжении РИА Новости, оклад работников этой сферы следует устанавливать в размере не менее 50% от общей суммы зарплаты — без учета компенсационных выплат.

При этом уровень зарплаты должен оставаться не ниже прошлогоднего дохода. Инициатива нацелена на сохранение кадрового потенциала, повышение престижа работы в здравоохранении и снижение различий в оплате труда внутри регионов.

Кроме того, для медработников, занятых во вредных или опасных условиях труда, предусмотрено обязательное повышение зарплаты — минимум на 4% от размера оклада, установленного для работы в нормальных условиях.

Ранее сообщалось, что оклад учителей и воспитателей может составить 70% от общей зарплаты. Такое распределение доходов направлено на повышение престижности и привлекательности профессии педагога в России.