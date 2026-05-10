В России утвердили концепцию исторического просвещения

Программа на пять лет охватит детские сады, школы, колледжи и вузы

10 мая 2026, 14:18, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Минпросвещения РФ утвердило концепцию исторического просвещения для образовательных организаций России — от детских садов до вузов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс‑службу ведомства. Документ уже направлен в регионы для реализации, а его план рассчитан на пять лет.

Концепция призвана сформировать общероссийскую гражданскую идентичность у подрастающего поколения. Особое внимание, как заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, в ней уделено обучению школьников навыкам критической оценки информации: дети научатся работать с историческими источниками и противостоять попыткам фальсификации прошлого.

Для воплощения концепции в жизнь планируется повысить квалификацию педагогов, подготовить методические материалы, развивать исторические кружки и клубы, проводить конференции, конкурсы, олимпиады, тематические уроки, квесты, а также организовывать проектную и исследовательскую деятельность для молодежи.

Отдельный блок мероприятий будет посвящен Великой Отечественной войне, сохранению памяти о защитниках России и участниках специальной военной операции. Кроме того, в 2027 году предполагается создать специальную информационную платформу по историческому просвещению.

В реализации концепции примут участие специалисты Российского военно‑исторического общества, общества "Знание" и других профильных организаций, а эффективность образовательных программ будут регулярно отслеживать с помощью мониторинга. Ранее сообщалось, что "Разговоры о важном" введут в российских детских садах с 1 сентября 2025 года.