В России утвердили концепцию исторического просвещения
Программа на пять лет охватит детские сады, школы, колледжи и вузы
10 мая 2026, 14:18, ИА Амител
Минпросвещения РФ утвердило концепцию исторического просвещения для образовательных организаций России — от детских садов до вузов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс‑службу ведомства. Документ уже направлен в регионы для реализации, а его план рассчитан на пять лет.
Концепция призвана сформировать общероссийскую гражданскую идентичность у подрастающего поколения. Особое внимание, как заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, в ней уделено обучению школьников навыкам критической оценки информации: дети научатся работать с историческими источниками и противостоять попыткам фальсификации прошлого.
Для воплощения концепции в жизнь планируется повысить квалификацию педагогов, подготовить методические материалы, развивать исторические кружки и клубы, проводить конференции, конкурсы, олимпиады, тематические уроки, квесты, а также организовывать проектную и исследовательскую деятельность для молодежи.
Отдельный блок мероприятий будет посвящен Великой Отечественной войне, сохранению памяти о защитниках России и участниках специальной военной операции. Кроме того, в 2027 году предполагается создать специальную информационную платформу по историческому просвещению.
В реализации концепции примут участие специалисты Российского военно‑исторического общества, общества "Знание" и других профильных организаций, а эффективность образовательных программ будут регулярно отслеживать с помощью мониторинга. Ранее сообщалось, что "Разговоры о важном" введут в российских детских садах с 1 сентября 2025 года.
16:10:27 10-05-2026
какие концепции не сочиняй, а всё упирается в классовое противостояние бедных и богатых, то есть в реалии сегодняшней жизни. Или только бедным полагается любить родину, а богатым - деньги любить. Никак деньги с любовью к родине не вяжутся, текут за границы родины.
19:40:57 10-05-2026
"дети научатся работать с историческими источниками и противостоять попыткам фальсификации прошлого"
Как "удобно", что архивы НКВД в прошлом году закрыли, и информация выдаётся только по запросам биологических родственников
20:11:16 10-05-2026
Будут втирать детям про рюриковичей, печенегов и половцев.
А про бомбардировки Хельсинки в 1939-м и катынскую резню не будут. Ну а про совместный военный парад Красной армии и Вермахта в городе Бресте вообще молчать будут.
21:44:13 10-05-2026
Англосаксонский "калледж" убивает все историческое прошлое учебных заведений Российской империи и СССР.
22:52:31 10-05-2026
В каждом учебном заведении каждый историк будет давать все по своему. Так что не тужьтесь зря. Большинство, подавляющее к тому же,историков адекватные и будут преподавать промединскую историю мира. И ничего вы не сделаете... А если уж и переписывать историю. То давайте попробуем вот в таком ключе. Сколько нацистов бежало в Западную Германию в 1945 желая попасть в американский плен. Спасала Америка выходит немцев. По сути и спасла. Перемололи бы всех если бы не этот,уже не нужный Западный фронт.
10:13:16 11-05-2026
Некто (22:52:31 10-05-2026) В каждом учебном заведении каждый историк будет давать все п... Вы,некто, из адекватных историков? ) Америка спасла фашистов,недобитых Красной Армией....
14:03:23 11-05-2026
Гость (10:13:16 11-05-2026) Вы,некто, из адекватных историков? ) Америка спасла фашистов... Гудериан например ... Ещё? Я думаю и этого хватит.
22:08:53 11-05-2026
Некто (22:52:31 10-05-2026) В каждом учебном заведении каждый историк будет давать все п...
Адекватный историк НИКОГДА не будет повторять ту чушь, что пишет Мединский в своём "недоучебнике
01:22:15 11-05-2026
Я вот не понимаю людей, которые здесь поддерживают ЕС или Запад в целом. Нет я пойму если вы пишите из откуда нибудь из Прибалтики. Но если из РФ. То почему вы думаете? Что если РФ нанесут стратегическое поражение и РФ будет бесплатно в качестве репараций качать нефть и газ по той же 4 нитке Северного Потока. Почему вы решили? Что будете лучше жить чем в Ираке,Ливии,Сирии. Гугл вам в помощь. 90 - е вернуться ... И опять же лучше жить будут такие же оборотни как в перестройку у власти. Которые быстренько из ЕР организуют новую партию и вдвойне будут вас же грабить. Что бы и на Запад платить и себе осталось. Еще в банки деньги вкладываете. В золоте надо хранить в погребе.
07:27:35 11-05-2026
Знаток (01:22:15 11-05-2026) Я вот не понимаю людей, которые здесь поддерживают ЕС или За... Уважаемый, Вы, правда, к доктору бы обратились к профильному. И прекратили бы Знатоком подписываться. Интернет бы отключили, компьютер бы выкинули.
12:52:55 11-05-2026
Гость (07:27:35 11-05-2026) Уважаемый, Вы, правда, к доктору бы обратились к профильному... А по Литовски можешь? Или по Латвийски.... Неужели по Эстонски???? А что вас пинали всю историю от одной державы к другой. Как мячик или товар. Голландцев вот никто не пинал..... А все причитаете))))) И все вам виноваты....
14:47:29 11-05-2026
В детским садах - навыки работы с источниками.
Адекватность этих профессионалов особенно ярко чувствуется, при том что у нас все больше детей, которые к 6-7 классу читать толком не умеют, прочитанного не понимают и запомнить не могут. Источники... Вы б там хоть закусывали!
18:58:36 11-05-2026
История, это как та продажная девка подкладывают тем, кто пока у власти, а потом переписывают другому, главное, история ничему не учит и уроки не извлекают.