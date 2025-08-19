"Разговоры о важном" введут в российских детских садах с 1 сентября 2025 года

В тестовом режиме занятия будут проходить в 22 регионах России

19 августа 2025, 16:00, ИА Амител

Кукла в детском саду / Фото: amic.ru

С 1 сентября 2025 года в российских детских садах будут проводить "Разговоры о важном". В пилотном режиме занятия внедрят в дошкольных учреждениях 22 регионов России. Об этом сообщает Минпросвещения РФ.

«В новом учебном году начнется апробация проекта "Разговоры о важном" в детских садах», – рассказали в ведомстве.

Уточняется, что сначала воспитатели поучаствуют в методических семинарах, а затем начнут работать с материалами, которые подготовили специалисты Института изучения детства, семьи и воспитания.

Для апробации проекта выбрали 22 пилотных региона, в числе которых Москва, ДНР и ЛНР:

«Для апробации проекта выбраны пилотные регионы, активно развивающие инновационные подходы в дошкольном воспитании: Донецкая и Луганская народные республики, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пермский край, Запорожская область, Амурская область, Самарская область, Нижегородская область, Вологодская область, Калининградская область, Новосибирская область, Омская область, Красноярский край, Томская область, Иркутская область, Тюменская область, Свердловская область, Челябинская область, Воронежская область, Краснодарский край и Москва», – уточняет Минпросвещения.

Всего в нем поучаствуют 100 дошкольных учреждений. Занятия рассчитаны на детей в возрасте от трех до семи лет.

"Разговоры о важном" – цикл занятий в формате классного часа, которые проводят в российских школах по понедельникам с 2022 года. Главная цель таких уроков – развитие патриотизма и нравственности, гражданское воспитание, историческое просвещение.