Академик РАН Онищенко предложил указывать разные степени образования вместо среднего

13 февраля 2026, 10:41, ИА Амител

Лекция в вузе / Фото: Sincerely Media / unsplash.com

В России могут отказаться от привычного понятия "среднее профессиональное образование". Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко предложил ввести вместо него систему степеней — первую, вторую и так далее, сообщает ТАСС.

«Пусть будет техническое образование разных степеней или гуманитарное образование разных степеней», — отметил Онищенко.

По его замыслу, выпускник колледжа или техникума будет получать первую степень, а окончивший вуз — вторую. Например, техник-геолог станет обладателем первой степени, а дипломированный геолог — второй.

Ранее Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос об изменении термина "среднее профессиональное образование", который сегодня используется для обозначения обучения в колледжах и техникумах.