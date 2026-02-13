Академик РАН Онищенко предложил указывать разные степени образования вместо среднего
По его замыслу, выпускник колледжа или техникума будет получать первую степень, а окончивший вуз — вторую
13 февраля 2026, 10:41, ИА Амител
В России могут отказаться от привычного понятия "среднее профессиональное образование". Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко предложил ввести вместо него систему степеней — первую, вторую и так далее, сообщает ТАСС.
«Пусть будет техническое образование разных степеней или гуманитарное образование разных степеней», — отметил Онищенко.
По его замыслу, выпускник колледжа или техникума будет получать первую степень, а окончивший вуз — вторую. Например, техник-геолог станет обладателем первой степени, а дипломированный геолог — второй.
Ранее Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос об изменении термина "среднее профессиональное образование", который сегодня используется для обозначения обучения в колледжах и техникумах.
10:57:39 13-02-2026
А у академика какая будет степень образования?
11:15:20 13-02-2026
Гость (10:57:39 13-02-2026) А у академика какая будет степень образования?... Низшая академическая
11:17:26 13-02-2026
Гость (10:57:39 13-02-2026) А у академика какая будет степень образования?... Он Онищенко, это выше наивысшего. Что ни день, то инициативный Онищенко проявляется. Наверное, что бы не забыли, что он есть.
13:41:54 13-02-2026
Гость (10:57:39 13-02-2026) А у академика какая будет степень образования?... тут, похоже, никакая, поскольку после окончания ВУЗа у него - среднее образование...
11:09:20 13-02-2026
маразматик.
12:01:10 13-02-2026
Дело совсем не в названии .Занялись бы лучше содержанием образования. Чему учим и как учим!Вот главный вопрос. Остальное проще. Надо убрать все фривольности в названиях учебных заведений. А то ПТУ НАЗВАТЬ МОЖНО аКАДЕМИЕЙ.Чушь!
12:10:53 13-02-2026
у акадэмика то какая степешка будет?
примерно такая же как у анестезиолога в вирусологии и у байкера в хирургии?
12:35:35 13-02-2026
Ох, уж этот чудо "академик": что ни предложение - просто огонь! Кто-нибудь бы не поленился выписать их в последовательности, то от нелепицы и противоречий задохнуться от смеха можно. Что не тема для Comedy Club? Хотя и там жидко стало...
12:54:12 13-02-2026
Это всё, чтобы что?
16:43:20 13-02-2026
Академик сейчас это не звание, это прозвище. Как у некоторых "академиков", которые руководят регионами.
07:26:58 14-02-2026
этот"академик"в образование перебрался?животноводство загубил своими"гриппами",теперь будет гадить в другой сфере. впрочем так у НИХ принято,в одном кресле навредил,пересел в другое и никакой ответственности.