В Роспотребнадзоре рассказали об опасной инфекции, угрожающей дачникам весной

03 мая 2026, 18:04, ИА Амител

Крыса ест хлеб / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

С наступлением весны и началом дачного сезона у жителей России возрастает риск заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом — инфекцией, переносимой грызунами. Об этом РИА Новости сообщили в Роспотребнадзоре, подчеркнув, что опасность особенно актуальна при работе на приусадебных участках и в природной среде.

«Среди грызунов основными источниками вируса являются рыжие полевки, обитающие в лесах», — пояснили в ведомстве.

При этом специалисты отмечают, что заразиться можно не только от рыжей полевки, но и от других мелких грызунов. Вирус устойчив к низким температурам и способен длительное время сохраняться на загрязненных поверхностях и предметах, что увеличивает вероятность заражения при контакте с ними.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что вакцины против возбудителей этой инфекции на данный момент не существует. Поэтому основными мерами профилактики остаются соблюдение правил личной гигиены, а также минимизация контактов с грызунами и следами их жизнедеятельности.